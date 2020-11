In Assassins Creed Valhalla gibt es mehrere Momente, die die Handlung des Spiels mal mehr und mal weniger beeinflussen können. Oft besteht die Konsequenz lediglich aus einer neuen Zwischensequenz oder der Tatsache, dass ein Charakter Eivor nun mehr oder weniger mag. Doch manchmal sind eure Entscheidungen schwerwiegender und wer nicht aufpasst, ruiniert sich nicht nur Freundschaften, sondern verliert auch Clanmitglieder.

Alle Entscheidungen und Konsequenzen in Assassin’s Creed Valhalla

In diesem kurzen Guide verraten wir euch alle Momente, in denen eure Entscheidungen Einfluss auf die Handlung und gewisse Details in der Welt von Valhalla haben und mit welchen Konsequenzen ihr rechnen müsst. Solltet ihr euch nicht sicher sein, welche Auswirkungen eure Antworten in Gesprächen haben oder ihr seid daran interessiert, was bei einer alternativen Entscheidung passiert, empfehlen wir, das Spiel zuvor abzuspeichern und den Speicherstand notfalls neu zu laden.

Alle Konsequenzen für Plünderer

Im Verlauf der Kampagne ist es möglich, dass sich Eivor und dem Rabenclan neue Plünderer anschließen. Je nach Entscheidung, die ihr als Eivor trefft, kann es aber auch passieren, dass die entsprechenden Krieger euch nicht folgen wollen. Folgend alle Momente, in denen eine solche Entscheidung getroffen wird.

Birna : Solltet ihr in Das Lied von Soma die falsche Person als Verräter beschuldigen, wird sich Birna euch und dem Rabenclan nicht anschließen.

: Solltet ihr in die falsche Person als Verräter beschuldigen, wird sich Birna euch und dem Rabenclan nicht anschließen. Finnr : Solltet ihr im späteren Verlauf der Kampagne Oswald gestatten, auf der Hochzeit selbst gegen Rued zu kämpfen, beeindruckt diese Tat Finnr so sehr, dass er bei Oswald bleibt und ihm ewige Treue schwört. Er wird sich euch entsprechend nicht anschließen.

: Solltet ihr im späteren Verlauf der Kampagne gestatten, auf der Hochzeit selbst gegen zu kämpfen, beeindruckt diese Tat Finnr so sehr, dass er bei Oswald bleibt und ihm ewige Treue schwört. Er wird sich euch entsprechend nicht anschließen. Vili : Sollte sich Eivor entscheiden, Vili zum Ealdorman zu machen, wird er eurer Crew nicht beitreten.

: Sollte sich Eivor entscheiden, Vili zum Ealdorman zu machen, wird er eurer Crew nicht beitreten. Rollo: Rollo wird sich immer Eivor anschließen, egal wie ihr euch benehmt.

Möglichkeiten und Konsequenzen nach Region

Doch nicht nur die Plünderer in Assassins Creed Valhalla werden von Eivors Antworten in Gesprächen beeinflusst, je nach Region, in der ihr euch befindet, gibt es zahlreiche kleinere und größere Entscheidungen, die getroffen werden können und die zu recht zu unterschiedlichen Konsequenzen führen. Folgend eine Liste aller Orte und den relevanten Entscheidungen, die ihr dort treffen könnt.

Rygjafylke : Entscheidet sich Eivor vor der Abreise nach England, die Schätze von Styrbjorn mitzunehmen, erhaltet ihr einen Sigurd Strike . Bei drei Strikes verlässt euch Sigurd im späteren Spielverlauf.

: Entscheidet sich Eivor vor der Abreise nach England, die Schätze von Styrbjorn mitzunehmen, erhaltet ihr einen . Bei drei Strikes verlässt euch Sigurd im späteren Spielverlauf. Grantaybrycgscir : Wählt Eivor den falschen Verräter, wird sich Birna nicht dem Rabenclan anschließen und Soma ist Eivor gegenüber deutlich kühler.

: Wählt Eivor den falschen Verräter, wird sich Birna nicht dem Rabenclan anschließen und Soma ist Eivor gegenüber deutlich kühler. Legracaesterscir : Verschont das Leben von Leofrith und er wird euch mehr über die Eiferer erzählen und wie ihr sie aufhalten könnt. Tötet ihr ihn, werden euch die Eiferer von diesem Moment an jagen.

: Verschont das Leben von und er wird euch mehr über die erzählen und wie ihr sie aufhalten könnt. Tötet ihr ihn, werden euch die Eiferer von diesem Moment an jagen. East Engla : Verschont ihr das Leben von Rued und erlaubt Oswald später, gegen ihn zu kämpfen, ist Finnr so beeindruckt von dem jungen Mann, dass er bei ihm bleibt und sich nicht eurer Crew anschließt.

: Verschont ihr das Leben von und erlaubt später, gegen ihn zu kämpfen, ist Finnr so beeindruckt von dem jungen Mann, dass er bei ihm bleibt und sich nicht eurer Crew anschließt. Oxenfordscir : Verliert Eivor hier die Kontrolle und gerät in einen Kampf mit Sigurd und Basim , erhaltet ihr einen Sigurd Strike. Bei drei Strikes wird euch Sigurd im Laufe der Kampagne verlassen.

: Verliert Eivor hier die Kontrolle und gerät in einen Kampf mit Sigurd und , erhaltet ihr einen Sigurd Strike. Bei drei Strikes wird euch Sigurd im Laufe der Kampagne verlassen. Scerobescire : Ubba die Wahrheit über seinen Bruder zu erzählen, wird ihn zufriedenstellen. Lügt ihn an, und er erscheint erst später und mit schlechter Laune in eurer Siedlung..

: Ubba die Wahrheit über seinen Bruder zu erzählen, wird ihn zufriedenstellen. Lügt ihn an, und er erscheint erst später und mit schlechter Laune in eurer Siedlung.. Sudseaxe: Alle Alliierten, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt zusammengetragen habt, werden sich versammeln und euch in der bevorstehenden Schlacht beistehen.

Essexe : Beschuldigt ihr während der Quest in dieser Region die falsche Person als Verräter, führt dies dazu, dass Estrid verletzt wird.

: Beschuldigt ihr während der Quest in dieser Region die falsche Person als Verräter, führt dies dazu, dass verletzt wird. Lincolnescir: Die Wahl von Bischoff Herefrith als Ealdorman führt dazu, dass die Quest augenblicklich beendet und seine wahre Identität erst viel später enthüllt wird.

Lincolnescir : Lasst ihr es zu, dass sich Trygve bei lebendigen Leib verbrennt, verliert Eivor die Chance, den neuen Ealdorman selbst zu wählen. Wählt ihr Vili zum Ealdorman, wird sich dieser nicht mehr eurer Crew anschließen.

: Lasst ihr es zu, dass sich bei lebendigen Leib verbrennt, verliert Eivor die Chance, den neuen Ealdorman selbst zu wählen. Wählt ihr zum Ealdorman, wird sich dieser nicht mehr eurer Crew anschließen. Eurvicscire: Ihr könnt euch entscheiden, ob Faravid leben oder sterben soll. Diese Entscheidung hat keine weitreichenden Konsequenzen.