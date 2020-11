In Assassins Creed Valhalla gibt es einige Momente, in denen Eivors Entscheidungen weitreichende Konsequenzen für die Handlung haben. Doch nicht alle Auswirkungen zeigen sich sofort, manche werden erst zu einem späteren Verlauf deutlich. So zum Beispiel auch Sigurds Entscheidung, England und damit Eivor wieder zu verlassen und zurück nach Norwegen zu segeln. Hier verraten wir euch, wie ihr dies verhindern könnt.

Assassins Creed Valhalla – Lösung: Alle Entscheidungen, die die Handlung beeinflussen können – Guide

Assassins Creed Valhalla: Alle Sigurd’s Strikes

Sigurd und Eivor regieren gemeinsam über ihre neue Siedlung in England, entsprechend oft hat euer Charakter die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die von Sigurd mal mehr und mal weniger gut aufgenommen werden. Welche Gesprächsoptionen ihr wählt zeigt Sigurd, ob Eivor in seinen Augen einen guten oder einen schlechten Anführer abgibt, und wenn ihm nicht gefällt was er sieht, segelt er im Verlauf der Hauptquest zurück nach Norwegen.

©Ubisoft Entertainment SA

In Assassins Creed Valhalla gibt es fünf Momente, in welchen ihr euch falsch entscheiden könnt und damit dafür sorgt, dass Sigurd England und Eivor verlässt. Diese falschen Entscheidungen führen dazu, dass das Spiel euch einen Punkt anrechnet. Diese Punkte nennen wir hier Sigurd’s Strikes. Habt ihr drei dieser Strikes gesammelt, wird Sigurd zurück in seine Heimat reisen wollen. Anbei die fünf Entscheidungen, die dazu führen, dass ihr einen von Sigurd’s Strikes erhaltet.

Eivor entscheidet sich, die Schätze von Styrbjorn mit nach England zu nehmen

mit nach England zu nehmen Eivor beginnt eine Beziehung mit Randvi , bevor diese sich von Sigurd getrennt hat

, bevor diese sich von Sigurd getrennt hat Eivor verliert in Oxenfordscir die Kontrolle und beginnt eine Prügelei mit Sigurd und Basim

die Kontrolle und beginnt eine Prügelei mit Sigurd und Basim Eivor verweigert Dag seine Axt in ihrem finalen Zweikampf

seine Axt in ihrem finalen Zweikampf Eivor widerspricht Sigurds Entscheidung, nach Norwegen zurückzukehren

Assassins Creed Valhalla – Lösung: Birna, Lif oder Galin? Wer ist der Verräter in Das Lied von Soma? – Guide

Habt ihr drei von diesen Entscheidungen getroffen, wird der Prinz das Land im Verlauf der Geschichte wieder verlassen und in die Heimat zurückkehren. Ihr habt je nach Charismawert noch einmal die Chance, in der letzten Unterhaltung mit ihm, einen dieser Strikes wieder zu verlieren. Solltet ihr also kurz vor Sigurds Abreise drei Strikes haben, könnt ihr diese damit auf zwei senken und Eivors Freund und Schwurbruder bleibt beim Rabenclan.