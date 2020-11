In Assassins Creed Valhalla gibt es nicht wenige Passagen, in denen Eivors Entscheidungen weitreichende Konsequenzen haben können. So zum Beispiel in der Quest Das Lied von Soma, die ihr sehr früh nach eurer Ankunft in England annehmen könnt. Wir verraten euch die Lösung des Rätsels in unserem Guide. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die knifflige Quest wissen müsst.

Geht allen voran dafür einfach zu Randvi in eurem Langhaus und wählt die entsprechende Bündnisquest aus, um mit eurer Arbeit beginnen zu können.

Solltet ihr den Verräter enttarnen und dieser wird von Soma hingerichtet, schließt sich euch Birna am Ende der Quest an und wird Mitglied des Rabenclans. Entscheidet ihr euch für den Falschen, müsst ihr nicht nur auf Birna als neues Crewmitglied verzichten, Soma wird Eivor gegenüber auch deutlich kühler sein als zuvor.

Assassins Creed Valhalla – Lösung: Den Verräter enttarnen!

Im Verlauf dieser Mission von Assassins Creed Valhalla reist ihr nach Grantabrycgscir und müsst für die Wikingerin Soma herausfinden, wer aus ihrem engsten Zirkel der Verräter ist, der die Feinde in ihre Stadt gelassen hat. Um dies in Erfahrung zu bringen, könnt ihr mehreren Hinweisen nachgehen und das bereits sobald ihr zusammen mit Soma die Stadt Grantabrycg zurückerobert habt. Im Langhaus findet ihr nun den Eingang zu dem besagten geheimen Tunnel.

Klettert runter und folgt dem dunklen Gang bis zu seinem Ausgang, wo Eivor ein gelbes Kreuz an der Felswand findet. Untersucht es und dem dänischen Krieger fällt auf, dass der Täter eine Spur aus Farbe hinterlassen hat. Folgt dieser, an der verrückten Katzenfrau und dem Sachsen mit dem Rattenproblem vorbei, bis ihr eine geheime Anlegestelle erreicht. Hier könnt ihr sowohl den Farbeimer untersuchen als auch die Stelle, an welcher vor kurzem noch ein Langboot angelegt haben muss.

©Ubisoft Entertainment SA

Das Langboot selbst befindet sich weit im Norden des Landes Grantabrycgscir, zwischen den beiden nördlichsten Inseln des Sumpfgebiets, nicht unweit der Stelle, an der ihr Galin das erste Mal begegnet seid. Interagiert dort mit der markierten Stelle, um die Ereignisse vor Ort zu rekonstruieren und ihr erfahrt, dass die Überlebenden in die Richtung geflohen sind, in welcher Eivor das erste Mal Galin getroffen hat. Der, wenn ihr euch erinnert, damals schon sehr verdächtig wirkte.

Außerdem solltet ihr in das Langboot selbst steigen, da ihr dort eine Notiz von Galin finden könnt, die ebenfalls eine ziemlich deutliche Sprache spricht.

Assassins Creed Valhalla: Alle Hinweise auf den Verräter finden!

Als wären diese Beweise nicht schon belastend genug, könnt ihr noch mehr Hinweise entdecken, die Galin als Täter überführen. Sobald die Untermission Der Gestank des Verrats begonnen hat, könnt ihr alle drei Mitglieder von Somas innerem Kreis aufsuchen und mit diesen sprechen. In der Stadt gibt es zudem insgesamt vier Bewohner, die euch mehr über die besagte Nacht verraten können. So erfahrt ihr, dass Lif tapfer gekämpft, Birna bis zum Angriff mit ihrem Männern gesoffen, Galin jedoch gar kein Alibi hat.

Wenn ihr euch mit dem Mann nun über seine Visionen unterhaltet, wird schnell klar, dass es für ihn und Soma nur einen Ausgang geben kann und der beinhaltet den Tod eines der beiden. Dies wird euch dann bestätigt, wenn ihr fälschlicherweise Birna oder Lif beschuldigt, Soma einen der beiden hinrichtet und am Ende der Quest herauskommt, dass es in Wirklichkeit Galin war, der Soma hintergangen hat. Um dies zu verhindern, folgt den folgenden Hinweisen, um Galin hundertprozentig überführen zu können.

Untersucht das gelbe Kreuz am Ende des geheimen Tunnels

Untersucht Farbeimer und Anlegestelle des Langboots

Sucht das Langboot im Norden der Sümpfe auf und rekonstruiert die Ereignisse

Lest die Nachricht in dem gelb bemalten Langboot

Sprecht mit allen vier Dorfbewohnern, um herauszufinden, wer kein Alibi hat

Sprecht mit Galin, um mehr über seine Visionen zu erfahren

Sprecht mit Birna und Lif

©Ubisoft Entertainment SA

Natürlich zwingt euch niemand, diesen Hinweisen zu folgen. Ihr könnt Galin von Anfang an bei Soma anschwärzen und die Quest damit ein gutes Stück verkürzen. Die Hinweise dienen euch lediglich als Anker, um reinen Gewissens mit dem Finger auf Galin zeigen zu können. Habt ihr „Das Lied von Soma“ abgeschlossen, schließt sich euch Birna an und wird Teil des Rabenclans. Ihr könnt sie nun in eure Mannschaft aufnehmen und mit ihr auf Raubzüge gehen. Dafür benötigt ihr aber erst die Mannschaftsquartiere in eurem Dorf, um Birna auch zuweisen zu können.