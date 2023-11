Raene Wolfrunner in WarCraft Rumble schlagen mit bestem Weg – Lösung

In WarCraft Rumble gibt es eine sehr umfangreiche Singleplayer-Kampagne, die mit über 70 Levels die eine oder andere Herausforderung für uns bereithält.

Einige Level sind wirklich nicht ohne, wie zum Beispiel die Arena mit Raene Wolfrunner. Es ist kein Beinbruch, wenn ihr mal nicht weiterwisst. PlayCentral hilft da nämlich immer gern!

Deshalb zeigen wir euch in dieser Lösung, wie ihr Raene Wolfrunner (Wolfsläufer) schlagen könnt. Es gibt für jeden Boss in „WarCraft Rumble“ eine strategische Lösung, die wir mit einfachen Mitteln erreichen können. Und so ist es auch hier. Erfahrt die schnellste Lösung, Raene Wolfsläufer zu besiegen.

Wer ist Raene Wolfrunner in Warcraft?

Wer ist Raene Wolfrunner? Bei der guten Dame handelt es sich um eine zauberhafte Nachtelfe aus World of WarCraft. Raene Wolfrunner begegnen wir in Ashenvale (Eschental). Sie gehört in WarCraft der Darnassus-Fraktion an und sie hat ein paar Haustiere (Korra und Dagri).

In „WarCraft Rumble“ ist sie der Boss im Ashenvale-Abschnitt und sie schickt uns ihre gesamten Streitkräfte auf den Hals. Sie hat es echt auf den Kasten!

Ihr findet Raene Wolfsläufer im Eschental und sie befindet sich auf Level 7. Ihr solltet also in Betracht ziehen, eure Minis zuvor auf Level 6 oder besser noch auf 7 zu leveln. Ansonsten wird es trotz Strategie zu schwer.

Strategische Lösung gegen Raene Wolfrunner

Wie kann ich Raene Wolfrunner besiegen? Wir erklären euch hier, mit welcher Strategie ihr den Sieg über die Nachtelfe erlangt. Zunächst einmal müsst ihr den richtigen Anführer auswählen und eine passende Armee aufstellen.

Wie immer gilt, wenn ihr die Armee nicht vollständig auswählen könnt, schaut beim G.R.I.D.-Automaten vorbei und versucht die fehlenden Einheiten für 90 Gold am Automaten zu ziehen (Anführer für 120 Gold). Aber die Einheiten für unsere Strategie solltet ihr relativ früh bekommen. Und alternativ tut es oft eine ähnliche Figur (also Tank ersetzt Tank und so weiter).

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Anführer kommandiert Armee

Ich empfehle für diesen Kampf eine Armee aus einem bunten Mix. Also Allianz-Minis mit anderen Minis kreuzen und einen starken Anführer. Wählt unbedingt die folgende Armee aus:

Anführer: Maiev Schattensang Zauber: Blizzard Zauber: Verwandlung Zauber: S.I.C.H.E.R.-Pilotin Gnollschläger (Tanks) Fledermaus-Reiter (Flugeinheit) Fleischwagen (Belagerung)

Tipps für den Kampf

Was ist das Problem bei Raene Wolfsläufer? Die größte Schwierigkeit im Kampf gegen Wolfrunner ist eine bestimme Einheit. Und das ist die Mini-Reiterin namens Jägerin. Diese schnelle und tödliche Fernkämpferin schneidet sich durch eure Gruppen wie ein warmes Messer durch Butter.

Deshalb dürft ihr nicht zu viele Gruppen fabrizieren oder die Einheiten zu dicht zusammenstellen. Das wäre verheerend!

Hier spawnt die größte Bedrohung im Kampf gegen Raene Wolfsläufer. © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Es gibt einen guten Konter gegen die Jägerinnen und das ist Maiev Schattensang. Meisterassassine Maiev ist ungebunden. Das heißt, ihr könnt den Nachtelfen überall auf der Karte platzieren.

Und außerdem ist der Flächenschaden von Maiev so stark, dass er gleich 3x Jägerin auf einmal ausschalten kann: und das ist der Schlüssel zum Sieg. Könnt ihr den Sieg schon riechen? Ja, ich auch!

Zudem setzen wir auf viele Zauber und wenige Truppen (siehe unsere Armee).

Die große Schlacht

Platziert Maiev zum Beginn des Kampfes direkt hinter die 3x Jägerin im Norden oder lasst ihn die Jägerinnen abfangen. Er schaltet sie umgehend aus und sie können euch nicht mehr überfallen. Alternativ könnt ihr das auch später tun, wenn sie eure Kaserne angreifen (falls ihr ihn vorher noch nicht zieht).

Obendrein gibt es ein paar Fußsoldaten der Allianz, die euch aus dem Westen stressen. Hier könnt ihr den Blizzard oder die Pilotin zücken. Der Fledermaus-Reiter macht den Rest mit seinem Flächenbrand.

So einfach wehrt ihr den ersten Angriff ab und wenn das getan ist, wird es ein wenig ruhiger. Jetzt könnt ihr den Turm im Westen einnehmen. Stellt einen Trupp aus Gnollschläger, Fledermaus-Reiter und Fleischwagen zusammen. So sollte es mit dem ersten Turm klappen.

Kümmert euch währenddessen um die Goldvorkommen auf der Karte. Schon nach kurzer Zeit haben diese 3x Goldstücke im Inneren. Schickt einen Kobold nach unten links los, der das Gold für euch einsammelt!

Sammelt Gold für den finalen Schlag gegen den Boss. © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Raene Windrunner, Angriff!

Wenn der Turm eingenommen wurde, könnt ihr langsam einen Angriff auf Windrunner starten. Achtet nur auf den Nordosten, denn die Jägerinnen spawnen nach und können eure Kaserne überrennen. Spart einen Maiev-Mini für den Notfall auf und konzentriert euch vollkommen auf die linke Seite.

Im Endeffekt ist Windrunner gar nicht so schwer, nur gilt es eben diese Kleinigkeiten zu beachten. Haut den Boss in Grund und Boden!

Wichtig: Bedenkt, dass ihr zu jeder Zeit auch einen Zauber auf Windrunner abfeuern könnt. Wenn die gute Nachtelfin also nur noch wenige Lebenspunkte hat, hilft es meistens, hier ein wenig mit einem Blizzard oder einer Bruchpilotin nachzuhelfen.