God of War Ragnarök: Alle legendären Truhen und wo ihr sie findet (Lösung)

Kratos hat in God of War Ragnarök eine ganze Menge zu tun. Es wollen nicht nur allerlei Kreaturen, Götter und andere Monster bezwungen werden, es gibt auch noch eine große Menge an Sammelgegenständen. Und dann wären da natürlich noch die legendären Truhen, die oft wichtige Herstellungskomponente und einzigartige Items enthalten.

Wer das Spiel auf 100% abschließen möchte, kommt wohl nicht drum herum, diese Truhen zu finden und zu plündern, denn die darin enthaltenen Gegenstände sind sehr wichtig, um in schweren Arealen zu überleben und gegen starke Gegner anzukommen, wie beispielsweise die Walkürenkönigin Gna, für die ihr die beste Ausrüstung brauchen werdet.

God of War Ragnarök: Fundorte von allen legendären Truhen (Lösung)

Ihr seht also, es gibt gute Gründe, sich in den neun Welten ganz genau umzusehen und manche Orte noch einmal zu besuchen, nachdem ihr eine neue Kraft erlangt oder eine neue Waffe erhalten habt. Sei es, um den Berserker König Hrolf zu besiegen oder am Ende der Handlung von „God of War Ragnarök“ den Allvater Odin in die Knie zu zwingen.

Zu unserem und eurem Glück hat sich der Youtuber Freemann91 manch eine Nacht um die Ohren geschlagen und das Spiel von Sony Santa Monica Studio komplett durchgespielt. Auf seinem Kanal hat er für jede Welt ein entsprechendes Video hochgeladen, in welchem er euch ganz genau zeigt, wie ihr die legendären Truhen erreichen könnt.

Alle legendären Truhen in Midgard

In der Heimat von Atreus, Kratos’ Sohn, findet ihr natürlich ebenfalls einige legendäre Truhen, die wertvolle Schätze enthalten. Insgesamt könnt ihr in Midgard 7 legendäre Truhen finden, doch könnt ihr nicht alle davon von Anfang an erreichen. Kehrt einfach kurz vor Ende der Handlung hierhin zurück, um Zugang zu allen Bereichen zu haben.

Alle legendären Truhen in Svartalfheim

„God of War Ragnarök“ hält in der Welt Svartalfheim insgesamt 13 legendäre Truhen für euch bereit, die natürlich in allen Himmelsrichtungen zu finden sind. Genau wie in Midgard könnt ihr erst dann alle Truhen finden, wenn ihr bereits den Draupnir-Speer besitzt und in der Handlung einen bestimmten Punkt erreicht habt.

Alle legendären Truhen in Alfheim

Sowohl im Tempel des Lichts als auch in der Wüste von Alfheim wimmelt es nur so von Elben, sowohl denen, die dem Licht folgen, als auch Dunkelelben. Wer sich hier durchkämpft, wird dafür mit sage und schreibe 12 legendären Truhen belohnt, die teilweise unverzichtbare Items beherbergen und daher auf jeden Fall auf eurer Liste stehen sollten.

Alle legendären Truhen in Vanaheim

Wer mit Freya durch den Dschungel von Vanaheim marschiert, wird so manchem Drachen begegnen und muss eine Vielzahl an Collectables einsammeln. Hinzu kommen insgesamt 13 legendäre Truhen, die in jedem Winkel der Welt versteckt wurden. Mit dem Video von Freemann91 findet ihr jedoch schnell und unkompliziert jede einzelne davon.

