Nach dem finalen Kampf rollen die ersten Credits in God of War Ragnarök. Es gibt aber noch ein geheimes Ende, das ihr freischalten könnt. Wir sagen euch in diesem Guide wie das geht.

Natürlich erwarten euch hier heftige Spoiler zum Finale des Spiels. Daher nur weiterlesen, wenn ihr die Story bereits beendet habt.

Geheimes Ende von God of War Ragnarök: Das Begräbnis eines Freundes

Odin ist tot und Ragnarök vorbei. Die ersten Credits rollen über den Bildschirm, doch es gibt noch eine letzte Geschichte zu erzählen. Ein geheimes Ende, das ihr erstmal freischalten müsst. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Begebt euch nach Svartalfheim: Mimir erzählt euch, dass ein Begräbnis für Brok geplant ist. Der mutige Zwerg wurde kurz vor Ragnarök von Odin erstochen, der die Gestalt von Tyr annahm. Dafür sollt ihr euch zur Taverne in Nidavellir begeben. Dort angekommen trefft ihr einige Zwerge, die bereits vor dem Leichnam von Brok trauern. Sie erzählen euch, dass ihm am Ufer bei den Sverd-Sanden die letzte Ehre erwiesen werden soll. Damit wird die Quest „Ein Wikinger-Begräbnis“ gestartet.

Nach der Story könnt ihr dem Begräbnis von Brok beiwohnen. © Sony Interactive Entertainment

Trefft die Gruppe bei den Sverd-Sanden: Am einfachsten geht das, wenn ihr von der Taverne, das mystische Tor in der Nähe aufsucht und zum Startpunkt in Svartalfheim reist. Begebt ihr euch links zum Ufer könnt ihr das Floss an der langen Kette nutzen und euch über das Wasser direkt zu den Sverd-Sanden ziehen.

Dort angekommen müsst ihr nur noch mit Broks Leiche interagieren und die Cutscene für das geheime Ende wird abgespielt. Was genau euch erwartet, verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht. Diese rührende Szene solltet ihr am besten selbst erleben.

Anschließend rollen die zweiten Credits über den Bildschirm wie bei einem Film. Begleitet wird dies von wirklich schönen Song “Blood upon the Snow”.