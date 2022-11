God of War Ragnarök: Fundorte aller Schatzkarten und Schätze (Lösung)

Kratos hat in God of War Ragnarök so einiges zu tun. Neben seinen epischen Kämpfen gegen Götter und Kreaturen aus tausend und einem Alptraum, sammelt der Kriegsgott auch fleißig Collectables, sucht nach mächtigen Rüstungssets und begibt sich hin und wieder sogar auf eine Schatzsuche.

God of War Ragnarök: Alle 12 Schatzkarten und Fundorte der Schätze (Lösung)

In den neuen Welten, die ihr in diesem imposanten Adventure bereisen könnt, werdet ihr immer mal wieder eine Schatzkarte finden. Diese Schriftrollen sind notwendig, um die darin beschriebenen Schätze finden zu können, denn selbst wenn ihr schon wisst, wo der Schatz vergraben wurde, könnt ihr ihn doch nur ausbuddeln, wenn ihr die dazugehörige Karte besitzt.

Und das wollt ihr auf jeden Fall tun, denn in „God of War Ragnarök“ benötigt ihr viele Ressourcen, um eure Rüstungen und Waffen verbessern zu können und die 12 Schätze in diesem Spiel enthalten in der Regel sehr wertvolle Herstellungskomponente und außerdem immer mal wieder einen einzigartigen Gegenstand.

Damit ihr nicht jede Ecke absuchen und jeden Stein dreimal umdrehen müsst, hat sich der Youtuber Goody von GoodyGamingNews bereits darum gekümmert, alle Schatzkarten und die dazugehörigen Schätze zu finden und euch zu zeigen, wo ihr danach suchen müsst und wie ihr die wertvollen Ressourcen finden könnt.

Folgt seiner Anleitung und ihr solltet keine Probleme haben, alle Schätze in God of War Ragnarök auszugraben. Bedenkt jedoch, dass ihr manche Karten sowie den Schatz selbst erst erreichen könnt, wenn ihr in der Handlung bereits weit genug vorangekommen seid. Sollte ein Schatz also noch unerreichbar sein, spielt erst einmal ein bisschen weiter.

Weitere Hilfe zu dem Spiel von Sony Santa Monica Studio findet ihr hier auf Playcentral. Wir haben Guides zu jedem nur erdenklichen Problem für euch, seien es Odins Raben, die Fundorte der Nornentruhen, Guides zu schweren Boss-Kämpfen oder auch hilfreiche Tipps und Tricks für Anfänger, die erst noch zum Kriegsgott werden wollen.