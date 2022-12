God of War Ragnarök: Alle Überreste von Asgard und wo ihr sie finden könnt (Lösung)

Selbst wenn Kratos Ragnarök überstanden und Odin in die Knie gezwungen hat, gibt es für den Gott des Krieges in God of War Ragnarök immer noch viel zu tun. So könnt ihr unerledigte Gefallen übernehmen, die Walkürenkönigin Gna jagen, den Berserkerseelen ein Ende setzen oder eben die Überreste von Asgard aufspüren.

Nachdem die Welt nämlich zerstört wurde, fielen Teile von ihr auf die anderen acht Welten herab und diese Trümmer werden noch immer von tapferen Krieger*innen bewacht, die dem Allvater selbst in seinem Tod treu ergeben sind. Für euch bedeutet das entsprechend noch mehr Laufwege und noch mehr Blutvergießen.

God of War Ragnarök: Überreste von Asgard, so findet ihr alle Trümmerteile (Lösung)

So, ihr habt die Mission Die Welten im Krieg abgeschlossen und damit God of War Ragnarök durchgespielt. Dann ist ja jetzt Zeit für den wohlverdienten Ruhestand, oder? Falsch. Denn noch hat Kratos eine ganze Menge zu tun und sei es nur, die Trümmerteile von Asgard zu finden, die nun in den anderen Welten den Weg versperren.

Insgesamt könnt ihr nach dem Durchspielen der Hauptgeschichte 10 Überreste von Asgard finden, die von wechselnden Feindeinheiten, meist Einherjar, bewacht werden. Habt ihr Odin bezwungen, sind diese Soldaten natürlich kein Problem mehr für euch, die Trümmer zu finden kann mitunter aber mühselig werden, weswegen wir sie hier für euch aufgelistet haben.

Vanaheim, Freyrs Lager

Teleportiert euch direkt in Freyrs Lager in der Dschungelwelt Vanaheim. Verlasst den Ort durch den Hinterausgang und seht euch auf der linken Seite um, dann könnt ihr das unheilvolle Leuchten der Trümmerteile von Asgard gar nicht übersehen. Solltet ihr dennoch Probleme haben, den Ort zu finden, wird dieser euch auf der Map zusätzlich angezeigt.

Vanaheim, östlicher Barri-Wald

Wenn ihr euch vor dem Beenden der finalen Hauptmission in God of War Ragnarök in das Gebiet nordöstlich von Freyrs Lager begebt, findet ihr dort lediglich zwei Dreki, die sich mit Kratos kloppen wollen. Nach dem Niedergang von Odin trefft ihr vor dem Eingang zum östlichen Barri-Wald jedoch ein paar Einherjar, die weitere Trümmerteile bewachen.

Svartalfheim, Alberich-Höhle

Sucht via Boot den Drachenstrand in Svartalfheim auf und benutzt dort den Draupnir-Speer, um den oberen Bereich erreichen zu können. In dem übersichtlichen Gebiet findet ihr nicht nur weitere Anhänger*innen des Allvaters, sondern auch weitere Überreste seiner einstigen Heimat. Erledigt die Wachen, plündert die Truhe und ihr seid hier endgültig fertig.

Svartalfheim, Aurvangar-Feuchtgebiete

Kehrt zum ersten Portal zurück, das euch in dieser Welt zur Verfügung stand, und folgt dann dem Wasserweg, um einen kleinen Strand zu erreichen, den ihr bereits recht früh in der Handlung absuchen musstet. Dieses Mal befinden sich hier Trümmerteile aus Asgard und es liegt wie immer an euch, ihre Wächter zu bezwingen.

Svartalfheim, Jarnsmida-Tagebau

Nach dem Beenden der Hauptgeschichte kehrt ihr noch einmal in das Gebiet des Tagesbaus zurück, was, sofern ihr das mystische Tor vor Ort noch nicht mit dem Speer freigeschaltet habt, ganz schöne Laufarbeit bedeutet. Ungefähr dort, wo ihr das Gebiet einst zum ersten Mal betreten habt, erklimmt ihr eine hängende Kette und erreicht so die gesuchte Stelle.

Muspelheim, Brennende Klippen

Das Areal bei den Brennenden Klippen ist so klein, dass ihr die gesuchten Trümmer unmöglich übersehen könnt. Sucht die entsprechenden Wächter direkt neben der Nornentruhe kurz vor Surtrs Schmiede auf und erledigt sie, um auch diesen Bereich endgültig gesäubert zu bekommen. Danach geht es zurück nach Midgard.

Midgard, Urd-Brunnen

Zu den Nornen im Nordwesten von Midgard könnt ihr nun zwar nicht mehr zurückkehren, die Collectables auf dem Weg gibt es aber noch und dazu gehört nach der finalen Mission auch eine Ansammlung von Trümmern, die direkt aus Agard herabgeregnet kamen. Folgt einfach dem Weg und ihr stoßt automatisch auf die Überreste.

Midgard, See der Neun

Sucht in Kratos’ und Atreus’ Heimatwelt den See der Neun auf und begebt euch zu dem Aufzug, der euch nach oben zu Tyrs Tempel führt. Folgt dort einfach der Brücke in Richtung Tempel und ihr lauft den Einherjar in ihrem provisorischem Lager automatisch über den Weg. Schaltet sie aus, plündert die Truhe und ihr seid hier fertig.

Alfheim, der Strönd

Begebt euch direkt zu dem mystischen Tor Der Strönd. Ihr kennt den Ort sicherlich noch, da dort die Hauptmission Gróas Geheimnis begonnen hat. Folgt dem Verlauf Tals in Richtung Süd/Südwest, direkt auf den Tempel des Lichts zu. Nach einem kurzen Marsch stolpert ihr unweigerlich auf weitere Trümmerteile aus Asgard.

Alfheim, Ödland

Die letzten Trümmerteile werden von den Mini-Bossen Stinnr und Sterkr bewacht, die zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht mehr viel gegen Kratos reißen können. Ihr findet die Krieger im Osten vom Ödland, leicht nördlich von Die Tiefe beziehungsweise südlich von dem Berserkergrabstein in diesem Gebiet.