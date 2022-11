God of War Ragnarök: Wo ihr den Wunschbrunnen in Vanaheim findet und wie er funktioniert (Lösung)

In dem Action-Adventure God of War Ragnarök gibt es viele interessante sowie lohnenswerte Orte, doch kaum eine Location wird euch so reich belohnen wie der Wunschbrunnen in Vanaheim. Dieses gut versteckte, geheime Gebiet muss von euch zwar erst gefunden werden, doch dafür habt ihr ja zum Glück unsere Lösung.

God of War Ragnarök: Wo finde ich den Wunschbrunnen? (Lösung)

Unmengen an Hacksilber, das meisterhafte Sternenregen-Rüstungsset und weitere tolle Belohnungen erwarten denjenigen, der es schafft, den Wunschbrunnen zu finden. Damit euch das gelingen kann, müsst ihr erst einmal den Gefallen Rückkehr des Flusses abgeschlossen haben, denn ohne Zugang zum Wasserweg könnt ihr auch euer Wunschziel nicht erreichen.

Der Wunschbrunnen befindet sich weit im Norden von Vanaheim, nämlich im Krater. Ihr erreicht die entsprechende Stelle entweder über den Dschungel oder über die Dolinen. Wir empfehlen den deutlich einfacheren Weg über den Dschungel. Fahrt mit dem Boot bis zum Damm und biegt dann nördlich in die Höhle beim Gebirge ein.

Ihr erreicht schließlich eine Ebene voller Oger, wo euch zwei von diesen lästigen Kreaturen mit Steinen bewerfen. Habt ihr die Gegner erledigt, könnt ihr mit der schweren Kette vor Ort interagieren und ein Tor öffnen. Geht hinein und folgt einfach dem Weg, besiegt etwaige Gegner sowie einen Mini-Boss und ihr seid fast da.

Kurz vor eurem Ziel begegnet ihr im Übrigen auch dem Hirsch des Sommers Dvalinn, der Teil des Gefallens Ein Hirsch für alle Jahreszeiten ist. Der Wunschbrunnen ist eine eigene Region, zählt auf der Weltkarte aber als Teil der Ebenen, obwohl er sich im Grunde genau zwischen den Dolinen und den Ebenen befindet.

Habt ihr den Wunschbrunnen in Vanaheim schließlich erreicht, könnt ihr eine schwere Kette absenken, um eine Abkürzung zum mystischen Tor zu schaffen, so erreicht ihr auch den Wunschbrunnen später deutlich schneller und müsst nicht mehr den Umweg über den Dschungel einschlagen.

God of War Ragnarök: Wie ihr den Wunschbrunnen benutzt (Lösung)

Überall im Krater von Vanaheim findet ihr gelbliche Kristalle, die für euch keinen weiteren Nutzen haben, beim Wunschbrunnen aber wahre Wunder vollbringen. Sucht direkt am Wasser den Punkt auf, wo ihr mit dem Brunnen interagieren könnt und es steht euch frei, eure gesammelten Kristalle alle auf einen Schlag zu opfern.

Als Gegenleistung erhaltet ihr, je nachdem, wie viele Kristalle ihr bereits hineingeworfen habt, große Mengen Hacksilber, Herstellungskomponente und einzigartige Rüstungsteile, inklusive einem kompletten Rüstungsset, das ihr natürlich nur hier erhalten könnt. Folgend eine Auflistung der Belohnungen, die euch der Wunschbrunnen gewährt.

Asgardischer Barren

Leuchtende Legierung

Versteinerter Knochen

Gereinigter Kristall

Glänzender Kristall

Leuchtender Kristall

Funkelnder Kristall

Sternenregen-Bauchpanzer

Sternenregen-Armschienen

Sternenregen-Hüftschutz

Einige der Komponenten, die ihr im Wunschbrunnen erhaltet, sind absolut notwendig, um gewisse Ausrüstungen auf die maximale Stufe zu verbessern. Ihr werdet also etwas Zeit im Krater verbringen müssen, um genügen Ressourcen zu sammeln. Dafür lohnt es sich aber auch, denn mit maximaler Rüstung überlebt ihr alles, sogar die Muspelheim-Prüfungen.