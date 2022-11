God of War Ragnarök: So besiegt ihr die Walküre Vanadis in Midgard (Lösung)

Kurz nachdem ihr in dem Action-Adventure God of War Ragnarök die Hauptmission Das verschollene Heiligtum abgeschlossen habt, bekommt ihr es mit dem Walkürenboss Vanadis zu tun, die in die Fußstapfen ihrer Schwestern aus dem ersten Teil tritt und entsprechend bockschwer zu besiegen ist. Doch dafür habt ihr ja unsere Lösung.

Lösung: So besiegt ihr die Walküre Vanadis in God of War Ragnarök (Phase 1)

Sobald Kratos und Atreus wieder bei ihrer alten Hütte sind, wird das Vater-Sohn-Duo es mit einigen fiesen Gegnern zu tun bekommen und obendrauf mit einem sehr schweren Boss, der aus dem Nichts auftauchen wird und euch nicht nur einen gehörigen Schrecken versetzt, sondern auch reichlich unter Druck.

Die Walküre ist sehr schnell, bewegt sich teilweise unberechenbar und verursacht ernstzunehmenden Schaden, sobald sie euch einmal zu packen bekommt. Zudem gibt sie nicht so einfach auf, weswegen sich dieser Kampf über zwei verhältnismäßig lange Phasen zieht. In Phase 1 ist es empfehlenswert, sich komplett auf Atreus’ Schallpfeile zu verlassen.

©Sony Interactive Entertainment.

Die praktischen Waffen können die Walküre betäuben, wodurch es Kratos möglich ist, ein paar ordentliche Treffer zu landen. Bestenfalls wartet ihr, bis der Köcher des Jungen voll ist, damit ihr gleich alle Pfeile auf einmal abfeuern könnt, was euch schließlich ein gutes Zeitfenster gibt, um dem Boss ordentlich Paroli zu bieten.

Dieser Kampf in God of War Ragnarök ist zudem deutlich einfacher, wenn ihr zwei weitere Punkte bedenkt. Setzt auf eure Chaosklingen, um besser mit den Bewegungen von Vanadis umgehen zu können, und verzichtet auf eure Runen, da deren Einsatz einfach zu lange dauert. Solltet ihr dennoch auf die Macht der Runen setzen wollen, wartet zumindest, bis Vanadis betäubt ist oder gerade erst attackiert hat.

Der Rest von Phase 1 besteht daraus, auf die Ringe zu achten, die euch bei jedem Angriff angezeigt werden. Kein Ring und ihr könnt einfach parieren, ein gelber Ring und ihr müsst im allerletzten Moment kontern, ein roter Ring kann gar nicht abgewehrt werden und bei zwei blauen Ringen müsst ihr einen Schildschlag ausführen.

Besteht zwischen euch und diesem Boss etwas Abstand, setzt euer Gegner auch gerne Projektile ein, die sich jedoch leicht abwehren lassen. Alternativ könnt ihr auch nach links oder rechts ausweichen, da auf einen Fernkampfangriff sowieso fast immer eine Nahkampfattacke folgt. Lasst Vanadis ins Leere laufen und kontert mit ein/zwei schnellen Schlägen in die Seite.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Lösung: So besiegt ihr die Walküre Vanadis in God of War Ragnarök (Phase 2)

In der zweiten Phase des Bosskampfes in „God of War Ragnarök”, die beginnt, sobald Vanadis drei ihrer Lebensbalken verloren hat, ändern sich zwei elementare Dinge. Zum einen kann Kratos seinen Wutmodus nun nutzen, um sich zu heilen, was in diesem Gefecht äußerst praktisch ist. Zum anderen setzt die Walküre nun Giftattacken ein.

Besteht zwischen euch und dem Boss etwas Abstand und ihr seht einen roten Ring, dann ist es sehr gut möglich, dass Vanadis Gift auf dem Schlachtfeld verteilt, das als grüne Pfützen zurückbleibt, die ihr natürlich nicht betreten dürft, da Kratos ansonsten Schaden über Zeit erleidet. Abgesehen von diesen zwei Veränderungen läuft der Kampf aber weitgehend wie in Phase 1 ab.

Eure Taktik muss sich entsprechend auch nicht groß verändern und ihr könnt weiterhin auf Atreus’ Schallpfeile und die Chaosklingen setzen, um den Boss in die Knie zu zwingen und herauszufinden, was es wirklich mit dieser vermeintlichen Walküre auf sich hat. Dafür erhaltet ihr die Trophäe Hinterhofkeilerei und ein paar Items.