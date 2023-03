Del Lago im Resident Evil 4 Remake besiegen, so geht´s

©Capcom Co., Ltd.

Manche Feinde im Resident Evil 4 Remake sind gar nicht so schwer. Sie sind sogar ziemlich einfach. Doch das Lachen bleibt einem manchmal im Halste stecken, wenn man auf einem hohen Schwierigkeitsgrad zurückkehrt und auf einmal ist sogar der groteske Salamander Del Lago eine echte Herausforderung. In diesen Fällen braucht es unseren Guide.

Resident Evil 4 Remake: So besiegt ihr den Boss Del Lago

Auf seiner Suche nach Ashley, der Tochter des Präsidenten, bekommt es Leon mit allerlei ekeligen und abstoßenden Gestalten zu tun, doch kaum einer geht den Spieler*innen bis zum Ende von Kapitel 3 so sehr auf die Nerven wie die übergroße Kaulquappe Del Lago, die im See haust und euch eine äußerst unangenehme Bootstour beschert.

Ihr müsst den Salamander, der durch eine Plaga-Injektion infiziert wurde, bekämpfen, sobald ihr versucht mit dem Boot den See zu überqueren. Der Anker wird sich in dem zwanzig Meter langen Reptil verfangen und Leon wird mit Eiltempo über den See gezogen, immer dem Boss hinterher, den ihr nun mit gezielt geworfenen Harpunen erlegen müsst.

Während dieses Bosskampfes müsst ihr weiterhin das Boot steuern, welches im gleichen Moment von dem fiesen Salamander gezogen wird. Del Lago wird euer Gefährt immer mal wieder in Trümmer lenken, denen ihr natürlich ausweichen müsst. Zwischen diesen Ausweichmanövern nutzt ihr die einzig verfügbare Waffe, um den Boss zu attackieren: die Harpune.

Tsukiotoshi (Thrust Down) : Der Boss zieht das Boot durch Trümmerteile, wodurch ihr 500 TP Schaden einstecken müsst.

: Der Boss zieht das Boot durch Trümmerteile, wodurch ihr 500 TP Schaden einstecken müsst. Marunomi (Swallow): Solltet ihr im Wasser landen, wir euch Del Lago verschlingen, was den sofortigen Tod zur Folge hat.

Del Lago in „Resident Evil 4 Remake"

In diesem Boss-Kampf im Resident Evil 4 Remake müsst ihr also nur zwei Attacken fürchten, Tsukiotoshi gibt es jedoch in zwei Ausführungen: Entweder zieht der Boss das Boot erfolgreich durch Trümmer, wodurch Leon das Gleichgewicht verliert und ins Wasser fällt, oder der Salamander verschwindet kurz, kehrt zurück und versucht das Boot zu rammen.

Egal auf welche Weise eure Figur das Gleichgewicht verliert, ihr landet so oder so im Wasser, wenn ihr die Kollusion nicht verhindern könnt. Sobald ihr im Wasser seid, habt ihr nur wenige Momente, um das Boot zu erreichen, ansonsten sind nämlich alle Bedingungen für den Boss erfüllt, damit dieser Marunomi anwenden und euch töten kann.

Wie weit ihr auf den See hinausgeschleudert werdet und wie lange es entsprechend dauert, das Boot wieder zu erreichen, hängt davon ab, wie viel Gesundheit ihr bereits einbüßen musstet. So wird Leon im gelben Bereich deutlich weiter geschleudert als wenn die Gesundheit noch grün wäre. Ist gar keine Gesundheit mehr übrig, ist der Tod unvermeidlich.

Harpunen werfen : Um Del Lago zu besiegen, müsst ihr ihm 1.000 Schaden zufügen, das entspricht zehn Treffer im normalen Modus und zwölf Treffer im professionellen Modus.

: Um Del Lago zu besiegen, müsst ihr ihm 1.000 Schaden zufügen, das entspricht zehn Treffer im normalen Modus und zwölf Treffer im professionellen Modus. Geduldig sein : Die beste Zeit, um Harpunen zu werfen, ist, wenn der Boss geradeaus schwimmt.

: Die beste Zeit, um Harpunen zu werfen, ist, wenn der Boss geradeaus schwimmt. Aufs Steuern konzentrieren : Ihr habt keinen Zeitdrang, konzentriert euch also darauf, dass Boot zu steuern, um nicht ins Wasser geschleudert zu werden.

: Ihr habt keinen Zeitdrang, konzentriert euch also darauf, dass Boot zu steuern, um nicht ins Wasser geschleudert zu werden. Del Lago im Blick behalten: Ab und an wird der Boss aus eurer Sicht verschwinden, woraufhin Leon automatisch eine Harpune vorbereitet. Behaltet in diesem Fall das Wasser im Auge und trefft den Salamander, sobald er auftaucht.

Resident Evil 4 Remake: Nichts ins Wasser

Es gibt zwei weitere Details über den Boss Del Lago, die euch vielleicht interessieren können. Zum einen kann man in Separate Ways, wenn man mit Ada Wong die Kirche betritt und dort den Kampf mit der Bella Schwester beginnt, im Hintergrund den Titel Del Lago hören, der Teil vom Resident Evil 4 Original Soundtrack ist.

Zum anderen habt ihr in Kapiteln 1-3 die Möglichkeit, frühzeitig von dem Monster getötet zu werden. Betretet dafür den Steg, geht bis ans Wasser heran und feuert dann mir einer Waffe in das kalte Nass. Der Boss wird daraufhin erscheinen und euch fressen, was nicht verhindert werden kann, es sich um eine feste Animation handelt.