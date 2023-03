Verdugo im Resident Evil 4 Remake besiegen: So tötet ihr Ramon Salazars Leibwächter

Verdugo in „Resident Evil 4 Remake“ © Capcom/PlayCentral.de

Bei manchen Feinden im Resident Evil 4 Remake sind sich Spieler*innen zurecht nicht ganz sicher, ob diese Kreaturen überhaupt getötet werden können. So zum Beispiel bei dem Boss Verdugo, einem insektenähnlichen Monster, dem ihr eigentlich nur entkommen müsst. Das ihr aber dennoch auch dauerhaft erledigen könnt. Wenn ihr denn wisst wie.

Resident Evil 4 Remake: So tötet ihr Verdugo

Verdugo, spanisch für Henker, hat Spieler*innen des originalen Resident Evil 4 bereits eine Menge Nerven gekostet, im Remake ist dieser Hybride aus Mensch und Insekt aber noch einmal eine ganze Ecke nerviger, denn es ist deutlich schwerer ihn zu töten. In Kapitel 10 lauft ihr diesem Boss in der Kanalisation über den Weg und es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.

Der große, dünne und äußerst leistungsstarke B.O.W. ist mit einem scharfen Schwanz bewaffnet, der ihm als tödliche Waffe dient. Seine Panzerung ist zudem so widerstandsfähig, das diese sogar dem Beschuss aus einem Raketenwerfer standhält, spart euch also in diesem Boss-Kampf erst einmal jegliche Munition, da ihr sie nur verschwenden würdet.

Euer Ziel ist es nun in erster Linie, in einem kleinen Labyrinth aus Gängen zu überleben und den Fahrstuhl zu suchen, der die einzige Möglichkeit darstellt, diesem Ort zu entkommen. Sucht dafür die Eisentür mit der Radsteuerung rechts daneben auf und interagiert damit, um den Fahrstuhl erreichen zu können, den ihr natürlich aktiviert.

Es dauert eine Weile, bis der Fahrstuhl eure Ebene erreicht habt, was für euch bedeutet, dass ihr weiter von Verdugo flüchten müsst. Damit dies nicht zu einem Ding der Unmöglichkeit wird, findet ihr insgesamt vier Behälter mit flüssigem Stickstoff, die ihr zweckentfremden könnt, um dem Boss eine teuflische Abkühlung zu gönnen.

Ihr erkennt die Stickstoffbehälter leicht an den mit gelbem Klebeband verklebten Schalttafeln, mit denen ihr interagieren könnt. Ist das Monster hinter euch und ihr interagiert mit einer solchen Schalttafel, strömt Stickstoff aus und friert den Boss ein. Dies ist der einzige Moment, in welchem Verdugo verletzt werden kann und selbst dann kostet euch das viel Munition.

Im Original haben drei bis vier ordentlicher Treffer mit der RPG ausgereicht, um den schockgefrosteten Feind über den Jordan zu schicken, im Resident Evil 4 Remake kann die abscheuliche Kreatur jedoch einiges mehr ab und ihr braucht gleich ein Dutzend Treffer mit euren Waffen und Granaten. Oder alternativ einen richtig guten Schuss.

Stickstoff nutzen : Nutzt den flüssigen Stickstoff so oft wie möglich. Nur eingefroren kann diesem Boss Schaden zugefügt werden und nur die stärksten Waffen können ihn wirklich töten.

: Nutzt den flüssigen Stickstoff so oft wie möglich. Nur eingefroren kann diesem Boss Schaden zugefügt werden und nur die stärksten Waffen können ihn wirklich töten. Mit dem Fahrstuhl flüchten : Alternativ müsst ihr so lange überleben, bis der Fahrstuhl auf eurer Ebene angekommen ist.

: Alternativ müsst ihr so lange überleben, bis der Fahrstuhl auf eurer Ebene angekommen ist. Seid realistisch : Habt ihr keine Granaten oder generell nicht genügend Munition, spart euch den Versuch, Verdugo zu töten, da ihr dafür eine Menge Feuerkraft benötigt.

: Habt ihr keine Granaten oder generell nicht genügend Munition, spart euch den Versuch, Verdugo zu töten, da ihr dafür eine Menge Feuerkraft benötigt. Spart Munition : Granaten und das Gewehr verursachen den meisten Schaden, fokussiert eure Attacken auf seine Schwachstellen.

: Granaten und das Gewehr verursachen den meisten Schaden, fokussiert eure Attacken auf seine Schwachstellen. Bleibt auf Abstand : Nutzt die beweglichen Hindernisse in der Kanalisation, um Abstand zwischen euch und dem Boss zu wahren und Schutz vor seinen tödlichen Attacken zu haben.

: Nutzt die beweglichen Hindernisse in der Kanalisation, um Abstand zwischen euch und dem Boss zu wahren und Schutz vor seinen tödlichen Attacken zu haben. 1-Shot-Kill: Mit einem Volltreffer aus dem Raketenwerfer kann der eingefrorene Boss sofort getötet werden, ansonsten kann er zwei Treffer ab.

Mit diesen Informationen sollte es euch nun möglich sein, den Boss-Kampf gegen Verdugo zu gewinnen. Geduld ist in diesem Kampf mal wieder eine Tugend, denn oft ist es notwendig, an den Schalttafeln zu warten, bis sich der Boss nähert, nur so ist der flüssige Stickstoff wirklich von Nutzen, außerdem müsst ihr ständig auf die tödliche Schwanzattacke achten und ihr ausweichen.

Bedenkt aber, dass es nicht nötig ist, diesen Boss im Resident Evil 4 Remake zu töten. Ihr erhaltet für eure Mühen lediglich das Goldene Monokel, es ist also mehr eine Frage danach, ob ihr diesen Kill als persönliche Herausforderung seht. Ist euch der Aufwand die Belohnung nicht wert, flieht einfach mit dem Fahrstuhl und werdet das Insekt auf diese Weise los.