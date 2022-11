God of War Ragnarök: Den Mini-Boss Wald-Vergessener in Vanaheim besiegen, so geht´s (Lösung)

In God of War Ragnarök feiern einige Gegnertypen ihr Comeback, die wir bereits aus dem direkten Vorgänger kennen. Dazu gehört auch die Rasse, zu welcher der Mini-Boss Wald-Vergessener gehört, ein Monster, dem ihr während der Mission Die Abrechnung begegnet und das euch später noch ein paar Male entgegentreten wird.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Mini-Boss Wald-Vergessener (Lösung)

Auf der Suche nach dem Ursprung von Freyas Fluch werdet ihr im Dschungel gegen sehr hartnäckige Kreaturen kämpfen müssen und am meisten Widerstand liefert hier der Mini-Boss Wald-Vergessener, den ihr mit Hilfe unserer Lösung aber leicht besiegen könnt, vor allen Dingen dann, wenn ihr diese Art Feind noch aus God of War kennt.

Das Monstrum ist sehr langsam und seine Attacken sind sehr vorhersehbar, weswegen ihr euch nicht allzu viele Gedanken um eine besondere Taktik machen müsst. Der einzige Haken besteht darin, dass ihr dem Wald-Vergessenen nur Schaden zufügen könnt, wenn dieser seine Brust öffnet, was leider auch der Moment ist, wenn dieser Boss euch attackiert.

Der laserartige Angriff kann nicht abgewehrt werden, weswegen euch nur ein kurzes Zeitfenster zwischen eurem Konter und dem notwendigen Ausweichen bleibt. Weicht lieber einmal zu oft und zu früh aus und verzichtet auf einen Angriff, als dass ihr unnötig Schaden riskiert. So dauert der Kampf zwar länger, ist aber auch deutlich einfacher.

Erfolgreiche Treffer sorgen dafür, dass Wald-Vergessener kleine Brocken fallen lässt, die ihr aufheben und ihm entgegenschleudern könnt. Obwohl es möglich ist, dies sofort zu tun, raten wir euch, damit zu warten, bis der Mini-Boss seine Attacke beendet hat. Hebt den Brocken erst dann auf, wartet, bis euer Feind wieder die Brust öffnet, und werft ihm dann das Teil entgegen.

Treffer mit den Brocken am Körper bewirken normalerweise nur minimalen Schaden, doch trefft ihr die geöffnete Brust, wird der Schaden maximiert, was die Kampfzeit deutlich reduziert. Außerdem ist das Dauntless-Schild in der Lage, die roten Brocken des Gegners direkt wieder in seine Brust zurückzuschleudern.

Nachdem der Boss ungefähr die Hälfte seiner Lebensenergie verloren hat, kommen ihm kleinere Gegner zu Hilfe, die zwar nicht sonderlich stark sind, dafür aber von den Attacken des Bosses ablenken können. Kümmert euch zuerst um diese Unterlinge, um Wald-Vergessener danach in aller Ruhe den Rest geben zu können.

Bedenkt während des gesamten Kampfes, dass der rote Laser des Gegners nicht geblockt werden kann und ihr seid eigentlich schon auf der sicheren Seite. Für euren Sieg erhaltet ihr eine Chaosflamme, 25x Zerbrochene Rune, 5x Verbundleder und etwas Hacksilber. Steckt die Belohnungen ein und setzt anschließend euer Abenteuer in God of War Ragnarök fort.