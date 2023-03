Jack Krauser im Resident Evil 4 Remake besiegen: Boss-Guide zu Ashleys Entführer

Jack Krauser in „Resident Evil 4 Remake“ © Capcom/PlayCentral.de

Das Remake zu Resident Evil 4 bietet euch einige höchst erinnerungswürdige Kämpfe gegen einzigartige Bosse, da bildet auch die epische Auseinandersetzung mit Jack Krauser keine Ausnahme. Wie ihr den Spion der Umbrella Corporation besiegen könnt und warum dafür der richtige Umgang mit dem Messer so wichtig ist, verraten wir euch in diesem Boss-Guide.

Resident Evil 4 Remake: Der erste Kampf gegen Jack Krauser

Das erste Mal müsst ihr in Kapitel 11 gegen diesen Soldaten antreten, lange bevor ihr euch ein zweites und damit finales Mal mit ihm duelliert. In diesem ersten Kampf gegen Jack Krauser setzt ihr komplett auf das Messer, was euch nicht nur eine Menge Lebenspunkte spart, sondern zudem auch Munition und Nerven.

Denn Krauser kann in dieser Auseinandersetzung nicht mit Schusswaffen besiegt werden und ihr könnt euch nicht ordentlich verteidigen, wenn ihr eine ausgerüstet habt. Eine Loose-Loose-Situation also. Daher rüstet ihr sofort das Messer aus und übt euch darin, die Angriffe des Bosses im richtigen Moment abzuwehren und mit starken Kontern zu antworten.

Und das geht so: Stellt euch darauf ein, jede Attacke von Krauser abzuwehren. Wer im Parieren mit dem Messer noch keine Erfahrung sammeln konnte, achtet auf das kleine Messer-Symbol unten rechts, das euch zeigt, dass das Messer ausgerüstet ist. Dieses Symbol wird bei einem Angriff von Jack Krauser für einen kurzen Moment zu leuchten beginnen.

Dieses Leuchten ist die Zeitspanne, die euch für eine Parade zur Verfügung steht. Das Zeitfenster ist zwar kurz aber fair. Gelingt es euch, Jacks Angriff abzuwehren, habt ihr die Chance auf einen Konter. Das entsprechende Symbol wird über dem Kopf des Bosses angezeigt, sobald es zur Verfügung steht. Auch hier ist das Zeitfenster wieder kurz aber machbar.

Hat Leon den Konter ausgeführt, bleibt euch noch genug Zeit für zwei bis drei schnelle Attacken mit dem Messer, bevor Jack sich fangen wird und wieder in den Angriff übergeht. Für euch das Zeichen, euch wieder auf die Defensive zu konzentrieren. Wiederholt diesen scharfen Tanz für eine Weile und ihr habt die erste Begegnung mit Krauser überlebt.

Das Messer ausrüsten Jede Attacke von Krauser parieren Nach der Parade zum Konter übergehen Nach dem Konter zwei bis drei Attacken ausführen Die Punkte 2 bis 4 wiederholen, bis der Boss besiegt wurde

Resident Evil 4 Remake: Der zweite Kampf gegen Jack Krauser (Phase 1)

Der zweite und damit auch schon finale Kampf gegen diesen Boss benötigt eine andere Strategie als der Erste. Hier müsst ihr zwischen euren Feuerwaffen und eurem Messer wechseln, da Krauser ebenfalls mit beiden Varianten angreifen wird. Nutzt euer Feind Fernkampfwaffen, meist explosive Pfeile, tut ihr das auch und stürmt er mit einem Messer auf euch zu, wehrt ihr euch mit einem.

Die neue Kampfarena, in welcher ihr in Kapitel 13 antreten müsst, ist ein frei erkundbares Areal mit vielen Fallen, weswegen ihr vorsichtig vorgehen müsst. Achtet auf Überraschungen und kümmert euch vor allen Dingen um die automatischen Geschütze, die ihr mit einem Volltreffer aus der Pistole dauerhaft ausschalten könnt.

Befindet sich Jack in größerer Entfernung, wird dieser auf euch schießen, weswegen ihr sofort hinter einer Deckung, beispielsweise eine der Säulen, Schutz suchen müsst. Wartet, bis der Boss seinen Angriff ausgeführt hat, kommt hervor und verpasst ihm ebenfalls ein paar Treffer. Seid aber darauf gefasst, dass euer Gegner auf euch zukommen kann und früher oder später auch wird.

In diesem Fall wechselt ihr schnell zum Messer und setzt das um, was ihr im ersten Kampf gegen ihn gelernt habt. Er wird irgendwann keine Lust mehr haben, von euch filetiert zu werden und positioniert sich erneut um. Auf mittlerer Distanz, also wenn er auf euch zukommt, können schnelle Spieler*innen die Pistole für ein paar Extratreffer nutzen.

Achtet auf die Fallen in der Arena (Bärenfallen, Stolperdraht, Auto-Geschütz)

in der Arena (Bärenfallen, Stolperdraht, Auto-Geschütz) Sucht Deckung , wenn Jack aus der Entfernung angreift

, wenn Jack aus der Entfernung angreift Nutzt die Pistole , wenn der Boss die Position wechselt

, wenn der Boss die Position wechselt Wechselt zum Messer , wenn Krauser in den Nahkampf geht

, wenn Krauser in den Nahkampf geht Nutzt euer Gegner eine Blendgranate, taucht er in 9/10 Fällen hinter eurem Rücken wieder auf

Resident Evil 4 Remake: Der zweite Kampf gegen Jack Krauser (Phase 2)

Habt ihr Krauser ordentlich zugesetzt, wird er seine wahre, hässliche Fratze zeigen. Und er ist jetzt natürlich um einiges stärker. Und vor allen Dingen schneller, kann er die Distanz zwischen euch doch in extrem kurzer Zeit überbrücken. Ein Umstand, den ihr aber auch zu eurem Vorteil nutzen könnt, denn die hohe Aggressivität dieses Bosses ist auch sein Untergang.

Wechselt einfach ständig die Ebene. Ist Krauser also unten, klettert ihr nach oben, schießt ein paar Mal mit der Pistole auf ihn und sobald der Boss zu euch nach oben springt, lasst ihr euch nach unten fallen und setzt schon wieder nach. Krauser wird nun nach unten springen und eine Bereichsattacke nutzen, die eine elendig lange Animation hat.

Weicht der Attacke einfach aus und nutzt die Zeit, die sich Krauser nicht bewegen kann, um ihm noch mehr Treffer zu verpassen. Oder, um wieder nach oben zu gelangen, wo ihr das Spiel fortsetzt. Diese Taktik dauert zwar recht lange und erfordert einiges an Geduld, doch sie eignet sich vor allen Dingen für Anfänger*innen und alle, die Probleme mit dem Boss haben.

Achtet nun nur noch darauf, auf der oberen Ebene nicht am Rand zu kämpfen, da Jack Krauser dazu in der Lage ist, euch nach unten zu stoßen, was es wiederum erforderlich macht, dass ihr auf die angezeigte Taste einhämmert, um wieder auf die Beine zu kommen. Wer übrigens einen Raketenwerfer hat: Die zweite Phase ist perfekt dafür geeignet, diese Waffe zu benutzen.

Ansonsten gibt es keine Tricks, keine Sequenzen und keine Geheimnisse mehr. Wiederholt einfach, was ihr bis jetzt bereits genutzt habt, irgendwann wird der hässliche Kerl seinen letzten Atemzug getan haben und ihr dürft euch über die entsprechenden Belohnungen freuen. Das Ende von Jack Krauser kann aber auf sich warten lassen, denn er hat wirklich viele Lebenspunkte.