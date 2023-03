Bitores Mendez im Resident Evil 4 Remake besiegen: So erledigt ihr den Bürgermeister

Osmund Saddler in „Resident Evil 4 Remake“ © Capcom/PlayCentral.de

Der erste Gegner, der euch im Resident Evil 4 Remake ordentlich Paroli bieten kann, erscheint am Ende von Kapitel 6 und hört auf den Namen Bitores Mendez, seines Zeichens Bürgermeister von Pueblo. In diesem Boss-Guide wollen wir euch verraten, wie ihr Mendez erreicht, was ihr von Lord Saddlers Anhänger zu erwarten habt und wie ihr den Boss besiegt.

Resident Evil 4 Remake: Boss Bitores Mendez erreichen

Im originalen Resident Evil 4 hatten Spieler*innen noch die Wahl aus zwei Wegen, im Remake gibt es jedoch nur einen Pfad und der führt euch nach dem Angriff im letzten Kapitel zu dem Händler in der kleinen Hütte. Deckt euch dort ordentlich mit Items ein, denn ihr werdet sie noch brauchen. Was ihr nun aber vor allen Dingen braucht, ist die Kurbel für das Holztor.

Bevor ihr euch auf die Suche nach dieser Kurbel macht, sollte erwähnt werden, dass es empfehlenswert ist, alle Dorfbewohner in der Umgebung zu töten und Kisten sowie Munition zu plündern, bevor ihr die Kurbel an euch nehmt, denn sobald ihr mit dem Gegenstand interagiert, erscheinen zwei allzu unfreundliche Ladys mit Kettensägen.

Die Kurbel findet ihr schließlich im Keller des zentralen Hauses, jedoch wird diese von einer der bereits erwähnten Kettensägen-Ladys geschnappt, weswegen nichts an einem Kampf herumführt. Da auch andere Feinde durch den Lärm angelockt werden, kann es sehr hektisch werden, bleibt dennoch ruhig und schaltet eure Feinde einzeln aus.

Ihr könnt Angriffe durch die Kettensägen mit einem Messer abwehren: Alle Waffen in Resident Evil 4 Remake in der Übersicht. Bestenfalls verlagert ihr den Kampf nach draußen und werft den beiden Ladys beim Rückzug eine Granate zwischen die Füße. Schüsse in die Beine und anschließende Nahkampfattacken sind ebenfalls bewährt und können den Kampf abkürzen.

Resident Evil 4 Remake: Boss-Kampf gegen Bitores Mendez (Phase 1)

Habt ihr das Holztor erreicht, erscheint der Bürgermeister und die Flucht vor Mendez beginnt. Ihr könnt dem Boss in dieser Sequenz nichts anhaben, konzentriert euch also auf eure Flucht den Berg hinauf und schießt gelegentlich auf explosive Fässer, um die Horde aus Verfolgern auszudünnen und euch selbst etwas Luft zu verschaffen.

Oben angekommen, direkt vor der Brücke, entscheidet ihr euch für die Holzstege zu eurer Linken. Nach der Flucht folgt ihr einfach dem Weg und kauft beim Händler alles ein, was ihr für den bevorstehenden Boss-Kampf benötigt. Stellt Munition her. Speichert ab. Betretet anschließend die Scheune und es geht direkt zum Duell gegen den Bürgermeister.

Beginnt der Kampf gegen Bitores Mendez, habt ihr zwei Aufgaben: Zum einen müsst ihr dem Bürgermeister so viel Schrot wie nur möglich in den Oberkörper hämmern, zum anderen müsst ihr seinen Attacken ausweichen. Bestenfalls feuert ihr mit der Shotgun oder der TMP auf seine obere Hälfte, bis er zu Boden geht und ihr eine Messerattacke gegen den Boss ausführt.

Bleibt in diesem Kampf ständig in Bewegung und nutzt die Ausweichtaste, um den Schlägen eures Widersachers entkommen zu können. Sprinten kann je nach Situation ebenfalls helfen, um Schaden zu vermeiden. Zudem könnt ihr Mendez‘ Nahkampfattacken parieren, wodurch die Auseinandersetzung ein kleines bisschen einfacher wird.

Resident Evil 4 Remake: Boss-Kampf gegen Bitores Mendez (Phase 2)

Zeigt sich Mendez in seiner ganzen Abartigkeit, befindet ihr euch in Phase 2 von diesem Boss-Kampf. Damit nähert ihr euch bereits mit großen Schritten dem Ende dieses Duells. Sieht der Bürgermeister etwas spinnenartig aus, schwingt er beim Dachbalken hin und her und wirft gelegentlich brennendes Holz nach euch.

Ihr weicht nun durchgehend nach links und rechts aus, bleibt in Bewegung und macht euch damit zu einem schweren Ziel. Rechnet immer mit drei brennenden Holzbrettern hintereinander und ihr seid gut auf das vorbereitet, was der Bürgermeister für euch parat hält. Erwidert seine Gastfreundschaft mit gezielten Schüssen aus der Shotgun.

Ab und an wird Mendez auch explosive Fässer aufnehmen, um diese nach euch zu werfen. Hierbei handelt es sich um den perfekten Zeitpunkt, um auf diese Fässer zu schießen und sie damit zur Explosion zu bringen, was dem Boss hohen Schaden zufügt. Alles, was Mendez sonst noch zum Angreifen nutzt, kann durch einfache Seitwärtsbewegungen vermieden werden.

Jetzt müsst ihr nur noch auf eure Umgebung achten und verhindern, dass ihr versehentlich ins Feuer lauft, da ihr ansonsten einiges an Schaden einstecken müsst. Bricht der Boss zusammen, lauft schnell zu seinem Körper, um mit dem Messer verheerende Wunden zu reißen. Wiederholt das Spiel eine Zeit lang und schon bald steht nur noch Leon.

Für eure Tapferkeit erhaltet ihr schließlich Mendez‘ falsches Auge, dass ihr beim Händler verkaufen könnt. Vergesst nur nicht, das wertvolle Item von der Leiche zu klauben, da ihr es später nicht mehr einstecken könnt. Ihr erhaltet nach dem Boss-Kampf gegen Mendez die Silbertrophäe Spiel mit dem Feuer. Folgt dem Pfad zum Hügel hinauf, um Kapitel 6 zu beenden.