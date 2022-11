God of War Ragnarök: So besiegt ihr den Boss Dreki (Lösung)

Wenn ihr in God of War Ragnarök den Auftrag habt, die Mine jenseits des Berges zu erreichen, werdet ihr unweigerlich auf den Boss Dreki treffen, eine blitzschnelle Echse, die euch mit ihren furiosen Attacken und ihren messerscharfen Zähnen durchaus in Bedrängnis bringen kann. Doch dank unserem Guide hat sie keine Chance gegen euch.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr Dreki im Kampf – Phase 1

Im Kampf gegen das krokodilähnliche Monster solltet ihr den Einsatz eures Schildes bereits verinnerlicht haben, denn ihr werdet oft davon Gebrauch machen müssen. Dreki greift sehr schnell an und seine Attacken sind teilweise nur schwer zu erahnen. Doch wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, die Angriffsmuster der Echse zu beobachten, habt ihr nichts zu befürchten.

Die meisten Attacken von diesem Boss lassen sich blocken, doch es gibt auch Angriffe, die ihr parieren müsst, weil sonst euer Schild gebrochen wird und Kratos anfällig für Folgeattacken ist. Da Dreki sehr schnell in der Offensive ist, wäre solch ein Moment verheerend für euren Lebensbalken, seid also auf der Hut.

Wenn Dreki mit seinem Schwanz nach euch schlägt oder mit seinem Maul nach euch schnappt, blockt diese Attacke erst im letzten Moment, da der Boss so auf die Bretter geschickt wird. Ihr habt danach ein wenig Zeit, das betäubte Biest zu verprügeln, was je nach Attacken ordentlich Schaden anrichten kann.

Sprungattacke : Setzt Dreki zum Sprung an, zieht euch zurück oder pariert die Attacke.

: Setzt Dreki zum Sprung an, zieht euch zurück oder pariert die Attacke. Giftige Spucke: Die Spucke des Bosses kann mit dem Schild abgewehrt werden. Der Angriff hinterlässt eine giftige Lache, zurückziehen ist also die bessere Option.

God of War Ragnarök: So besiegt ihr Dreki im Kampf – Phase 2

Habt ihr dem monströsen Krokodil ordentlich Schaden zugefügt, wird es sich etwas mehr anstrengen und seine Attacken elektrisch aufladen. Die giftigen Pfützen sind nun auch noch betäubend, vermeidet also unbedingt, in eine hineinzugeraten, da Kratos ansonsten unbeweglich wird und zusätzlich Schaden über Zeit erleidet.

Ihr könnt die ekeligen Attacken mit elektrischer Giftspucke vermeiden, indem ihr Dreki in den Nahkampf zwingt. Sollte euch dafür das Geschick oder die Nerven fehlen – schließlich ist dieser Boss in God of War Ragnarök sehr schnell – sollte das Ausweichen der Pfützen beziehungsweise der Spucke stets eure oberste Priorität haben.

Die Sprungattacke von Dreki ist nun ebenfalls kein Zuckerschlecken mehr, seht ihr also, wie der Boss zu diesem Angriff ansetzt, bewegt euch mehrere Meter von ihm weg, um schweren Schaden zu vermeiden. Neu ist eine elektrische Entladung, die das Biest ankündigt, indem es Blitze kanalisiert, kurz verharrt, sich schüttelt und schließlich aufstampft. Unbedingt ausweichen.

Solltet sich der Gegner in relativer Entfernung zu euch befinden, setzt immer mal wieder auf Atreus’ Pfeil. Nach eurem Sieg erhaltet ihr eine Chaosflamme, mit welcher sich die Chaosklingen verbessern lassen, den Runenangriff Flammen des Leids und gleich 4x Drachenzahn. Schnappt euch alles und setzt euren Weg fort.