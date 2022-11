God of War Ragnarök: Drachentöter – So erhaltet ihr das komplette Drachenschuppen-Rüstungsset (Lösung)

In God of War Ragnarök gibt es nur eine Rüstung, die einen perfekten Mix aus offensiven und defensiven Werten bietet und das ist das Drachenschuppen-Rüstungsset. Habt ihr diese mächtige Rüstung aus den Schuppen ebenso mächtiger Drachen erhalten, bekommt ihr zudem die Trophäe Drachentöter, was unabdingbar ist, um in dem Spiel 100% erreichen zu können.

Kein Wunder also, dass sich viele Spieler*innen fragen, wie sie Kratos in diese Klamotten bekommen. Doch dafür gibt es ja unsere Lösung, in welcher wir euch ganz genau erklären, wo es die Rüstungsteile zu finden gibt, wie ihr die Drachenschuppen-Rüstung schmiedet und wie ihr sie verbessern könnt.

God of War Ragnarök: So erhaltet ihr alle 3 Teile der Drachenschuppen-Rüstung (Lösung)

Um überhaupt darüber nachdenken zu können, die Drachenschuppen-Rüstung zu craften, müsst ihr erst einmal den Gefallen Drachenjagd angenommen haben, eine Nebenaufgabe, die ihr im Krater in Vanaheim angeboten bekommt. Danach begebt ihr euch auf insgesamt 9 Drachenjagden, in welchen ihr die notwendigen Materialien findet.

Drachenschuppen-Rüstung: Brust

Materialien : 1x Drachenklaue, 2x Drachenzähne, 14.000 Hacksilber

: 1x Drachenklaue, 2x Drachenzähne, 14.000 Hacksilber Passive Fähigkeit: Abwehren und Parieren gewährt einen Bonus auf Stärke und Verteidigung. Stacks werden bei Treffern zurückgesetzt.

Drachenschuppen-Rüstung: Arme

Materialien : 10x Drachenzähne, 10.000 Hacksilber

: 10x Drachenzähne, 10.000 Hacksilber Passive Fähigkeit: Verstärkt Schildschaden und erfolgreiches Abwehren und Parieren fügt Feinden in der Nähe Schaden zu.

Drachenschuppen-Rüstung: Hüfte

Materialien : 10x Drachenzähne, 10.000 Hacksilber

: 10x Drachenzähne, 10.000 Hacksilber Passive Fähigkeit: Verstärkt Schildschaden und erfolgreiches Abwehren und Parieren fügt Feinden in der Nähe Schaden zu.

Sobald ihr den gefallen Drachenjagd abgeschlossen habt, wisst ihr also nicht nur, wie es ist, solch gefährliche Kreaturen zu bezwingen, ihr habt nun auch genügen Ressourcen, um alle drei Rüstungsteile schmieden zu lassen. Alles Notwendige einzusammeln kann also etwas dauern, doch es lohnt sich auf jeden Fall.

God of War Ragnarök: Fundorte der Materialien für die Drachenschuppen-Rüstung

Um genügend Ressourcen für dieses Rüstungsset zu finden und obendrauf noch etwas in der Hinterhand zu haben, um die drei Rüstungsteile zu verbessern, benötigt ihr natürlich Drachen. In God of War Ragnarök findet ihr mehrere solcher Kreaturen, die ihr an den folgenden Orten suchen und bekämpfen könnt.

Alfheim: Die verbotenen Sande

Ihr erhaltet 2x Drachenzähne, indem ihr den Gefallen Die Wüstentür abschließt und den hiesigen Boss besiegt.

Valheim: Der Dschungel

2x weitere Drachenzähne gibt es nach Abschluss des Gefallens Die Spur der Toten.

Valheim: Der Dschungel

Besiegt das Dreki-Duo im Verlauf des Gefallens Was darunter liegt, um sage und schreibe 8x Drachenzähne abzustauben.

Valheim: Der Dschungel

Ebenfalls im Dschungel von Valheim könnt ihr den Gefallen Pfad der Zerstörung abschließen, was euch ebenfalls 2x Drachenzähne einbringt. Die Nebenmission wird nach Abschluss des Gefallens Die Rückkehr zum Fluss zur Verfügung gestellt.

Valheim: Die Ebenen

Sucht in den Ebenen die Dreki-Höhle auf, um den Gefallen Die Toten der Nacht zu beginnen. Schließt diese optionale Mission ab und ihr erhaltet ganze 4x Drachenzähne.

Valheim: Die Senken

Sobald ihr in den Senken die Erschütterungen miterlebt habt, beginnt der Gefallen Bebende Mulde. Schließt diese Aufgabe beziehungsweise die Folgeaufgabe Die brennenden Himmel ab und ihr erhaltet noch einmal Drachenzähne und eine Drachenklaue.