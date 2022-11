Boss-Guide: So besiegt ihr die Jägerin in God of War Ragnarök

In God of War Ragnarök stellen sich euch so einige wirklich starke Gegner in den Weg, andere Begegnungen sind jedoch lediglich kleine Geplänkel zwischen den Handlungsbögen. Zu diesen eher unbedeutenden Mini-Bossen gehört auch die Jägerin beziehungsweise die Pirscherin, die euch im Verlauf der Mission Fimbulwinter überleben an den Kragen will.

God of War Ragnarök: Die Jägerin besiegen, so geht’s (Guide)

Der Kampf gegen diese Hylonome ist gleich aus zwei Gründen besonders. Zum einen setzt die Jägerin im Gegensatz zu den bisherigen Feinden auf Pfeil und Bogen, zum anderen kann Kratos in diesem Boss-Kampf seinen Schild nicht nutzen. Daher solltet ihr dieses Mal neben den rot markierten Attacken auch den gelb markierten ausweichen.

Der weibliche Zentaur setzt im Fernkampf auf drei verschiedene Attacken, denen ihr allesamt eher mühelos ausweichen könnt. Achtet auf das Leuchten am Boden, um vorherbestimmen zu können, wo die Pfeile der Jägerin landen werden. Weicht diesen einfach zur Seite aus oder entfernt euch ganz aus dem Einschlaggebiet und ihr müsst keinen Schaden befürchten.

Pfeilregen : Pfeile werden in einer geraden Linie verschossen, weicht einfach zur Seite aus.

: Pfeile werden in einer geraden Linie verschossen, weicht einfach zur Seite aus. Explosive Pfeile : Pfeile werden in den Boden gefeuert, wo sie kurz darauf explodieren. Das Gebiet einfach verlassen.

: Pfeile werden in den Boden gefeuert, wo sie kurz darauf explodieren. Das Gebiet einfach verlassen. Pfeilsalve: Die Jägerin verschießt fünf Pfeile, die in einem Bogen nebeneinander einschlagen. Kann durch mehrere Ausweichrollen vermieden werden.

Ansonsten setzt dieser Mini-Boss vor allen Dingen auf normale Angriffe mit Pfeil und Bogen, denen ihr zur Seite ausweichen könnt. Um nun eurerseits ordentlich Schaden bei der Jägerin anrichten zu können, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr in den Nahkampf und nutzt ihre schwache Abwehr aus oder ihr lasst die Axt fliegen.

Im Nahkampf ist die Jägerin schwach, daher könnt ihr hier ein paar gute Treffer landen. Seid aber nicht zu aufdringlich, denn nach wenigen Treffern wird sich der Boss aufbäumen und mit den Hufen zulangen. Bis sie das tun kann, solltet ihr euch bereits einige Schritte zurückgezogen haben. Alternativ könnt ihr ebenfalls in den Fernkampf wechseln.

Schmeißt die Axt nach der Hylonome aus God of War Ragnarök und versucht den Kopf zu treffen, um normalen Schaden anzurichten. Leuchten jedoch ihre Hörner auf, könnt ihr so – oder alternativ mit den Chaosklingen – Bonusschaden anrichten und die Jägerin zudem betäuben. Nutzt solche Momente, um verheerende Treffer im Nahkampf zu landen und den Kampf schnell zu beenden.

Habt ihr den Boss die Jägerin erschlagen, gibt es einiges zum Aufsammeln für euch. Darunter Verbundleder, eine Frostflamme, mit welcher ihr die Leviathanaxt verbessern könnt, jede Menge Energiekugeln und den Runenangriff Biss des Winters. Schnappt euch eure Belohnung und setzt anschließend eure epische reise fort.