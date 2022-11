God of War Ragnarök: Wo finde ich schwere Runenangriffe für jede Waffe? (Lösung)

In den Kämpfen in God of War Ragnarök kann Kratos eine ganze Reihe an unterschiedlichen Angriffen auf die Gegner brechen. Zu den wichtigsten und stärksten Moves im Götterschlächter-Repertoire gehören aber die Runenangriffe. Während die leichten Runenangriffe relativ einfach zu bekommen sind, finden sich die schweren Runenangriffe viel seltener. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr schwere Runenangriffe für jede Waffe bekommt!

God of War Ragnarök: Schwere Runenangriffe für jede Waffe bekommen

Kratos besitzt in „God of War Ragnarök“ drei Hauptwaffen: Die Leviathanaxt, die Chaosklingen und der Draupnir Speer. Für jede Waffe lassen sich ganz eigene leichte und schwere Runenangriffe finden und ausrüsten. Wir zeigen euch jeweils zwei der besten schweren Runenangriffe für jede Waffe, wo ihr sie findet und wie viele Erfahrungspunkte ihr zum Aufleveln braucht.

Schwere Runenangriffe für die Leviathanaxt

Leviathan-Gebrüll

Fundort: Ihr findet Leviathan-Gebrüll in einer legendären Truhe nach eurer ersten Begegnung mit Nokkens in der Quest „Kreaturen der Prophezeihung“. Nutzt den Draupnir Speer und die Säule zu zerstören und klettert auf die höhere Ebene.

Aufleveln:

Level 2: 4250 EXP

Level 3: 10500 EXP

Fimbulwinternebel

Fundort: Ihr schaltet Fimbulwinternebel in einer legendären Truhe während der Quest „Das Schicksal schmieden“ frei.

Aufleveln:

Level 2: 3250 EXP

Level 3: 9000 EXP

Schwere Runenangriffe für die Chaosklingen

Atlas-Eruption

Fundort: Atlas Eruption findet ihr in einer legendären Truhe in Svartalfheim während „Das Schicksal schmieden“. Nach dem Geysir-Rätsel mit Brok.

Aufleveln:

Level 2: 4250 EXP

Level 3: 10500 EXP

Zähmung der Bestie

Fundort: Ihr schaltet Zähmung der Bestie in Helheim frei, und zwar in einer legendären Truhe während ihr versucht in der Quest „Wiedervereinigung“ Garm hinterher zu jagen.

Aufleveln:

Level 2: 3250 EXP

Level 3: 9000 EXP

Schwere Runenangriffe für den Draupnir Speer

Vindsvalrs Windsturm

Fundort: Vindsvalrs Windsturm bekommt ihr während der Haupt-Quest „Die Beschwörung“, nachdem ihr das Flammen-Phantom besiegt habt.

Aufleveln:

Level 2: 4250 EXP

Level 3: 10500 EXP

Artillerie der Vergessenen

Fundort: Den schweren Runenangriff Artillerie der Vergessenen schaltet ihr während der Quest „Kreaturen der Prophezeihung“ frei, und zwar kurz bevor ihr Freya bei Freyrs Lager wiedertrefft.

Aufleveln: