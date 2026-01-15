Xbox Game Pass erweitert Retro-Kollektion: Diese 4 Klassiker sind neu dabei

Mit dem ersten Update des Jahres 2026 erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um vier weitere Titel in der Retro Classics-Kollektion. Diese Sammlung wurde ursprünglich am 21. Mai 2025 ohne vorherige Ankündigung veröffentlicht und ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Xbox und Antstream Arcade. Ziel ist es, dir eine stetig wachsende Bibliothek an emulierten Klassikern aus der goldenen Ära von Activision, Blizzard und Sierra zugänglich zu machen.

Zum Start umfasste die Kollektion 60 Spiele, mittlerweile ist sie auf 103 Titel angewachsen. Die vier Neuzugänge im Januar 2026 sind Sky Patrol, Keystone Kapers, Laser Gates und Rise of the Dragon. Alle Titel stehen dir als Xbox Game Pass-Abonnent ohne Zusatzkosten auf Konsole und PC zur Verfügung.

Die neuen Retro-Titel im Überblick

Welche Spiele wurden im Januar 2026 hinzugefügt? Die vier Neuzugänge bieten dir eine bunte Mischung aus Arcade-Action, Side-Scrolling-Shooter und Point-and-Click-Abenteuer. Hier findest du alle Titel im Detail:

Sky Patrol (Atari 2600, Imagic, 1982 – nie offiziell veröffentlicht)

(Atari 2600, Imagic, 1982 – nie offiziell veröffentlicht) Keystone Kapers (Atari 2600, Activision, 1983)

(Atari 2600, Activision, 1983) Laser Gates (Atari 2600, Imagic, 1983)

(Atari 2600, Imagic, 1983) Rise of the Dragon (DOS, Sierra/Dynamix, 1990)

Sky Patrol: Ein fast vergessener Prototyp

Was ist das Besondere an Sky Patrol? Sky Patrol zählt zu den seltensten Spielen der Atari-Ära. Obwohl es von Imagic entwickelt wurde, schaffte es das Spiel nie in den offiziellen Handel. Nur wenige Prototypen tauchten 1982 auf. Im Spiel steuerst du einen Heißluftballon, der ohne klares Ziel einfach aufsteigt. Eigentlich war ein Szenario mit Erster-Weltkrieg-Thematik geplant, bei dem du feindlichem Beschuss ausweichen solltest – doch diese Idee wurde nie vollständig umgesetzt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Durch die Integration in den Game Pass erhältst du nun erstmals Zugang zu dieser historischen Kuriosität, wenn auch in unfertiger Form.

Keystone Kapers: Slapstick-Action mit Polizeiflair

Wieso gilt Keystone Kapers als Kultspiel? Entwickelt von Garry Kitchen bei Activision, versetzt dich Keystone Kapers in die Rolle von Officer Kelly, der den Dieb Harry Hooligan quer durch ein Kaufhaus verfolgt. Inspiriert von den Slapstick-Filmen der 1910er-Jahre, bietet das Spiel humorvolle Action und ein überraschend flüssiges Gameplay für die Atari-Generation.

Dank klarer Grafik und einem einprägsamen Spielprinzip gilt es als einer der besseren Titel auf dem Atari 2600 – nun bequem spielbar über Xbox Game Pass.

Laser Gates: Shooter-Action im Inneren eines Supercomputers

Was erwartet dich in Laser Gates? Auch Laser Gates stammt von Imagic und erschien 1983 offiziell für den Atari 2600. Du steuerst das Raumschiff Dante Dart durch das Innere eines Supercomputer-Abwehrsystems, wehrst feindliche Schiffe ab und weichst gefährlichen Laserschranken aus.

Das Spiel ist ein Paradebeispiel für frühe Side-Scrolling-Action mit Sci-Fi-Setting und punktet mit spannenden Reflex-Herausforderungen und einem originellen Szenario.

Rise of the Dragon: Cyberpunk trifft Grafik-Adventure

Worum geht es in Rise of the Dragon? Der Titel aus dem Jahr 1990 wurde ursprünglich für DOS entwickelt und später auf Amiga, Mac OS und Sega CD portiert. In diesem Cyberpunk-Abenteuer steuerst du William ‚Blade‘ Hunter durch eine düstere Zukunftsmetropole, sprichst mit Figuren, löst Umgebungsrätsel und sammelst Hinweise, um eine mysteriöse Mordserie aufzuklären.

Das Spiel kombiniert Elemente aus First- und Third-Person-Perspektiven und erinnert damit stark an andere Klassiker von Dynamix wie The Adventures of Willy Beamish.

Der Xbox Game Pass als Retro-Spieleschatz

Wie entwickelt sich die Retro Classics-Bibliothek weiter? Seit dem Start im Mai 2025 wächst die Retro Classics-Kollektion kontinuierlich. Monatlich kommen im Schnitt vier neue Titel hinzu – eine Strategie, die Microsoft gemeinsam mit Antstream Arcade verfolgt, um dir eine möglichst breite Palette an Videospielgeschichte zu bieten.

Mit der Einbindung von Klassikern aus den Archiven von Activision, Blizzard und Sierra ist für jeden Nostalgie-Fan etwas dabei. Und das Beste: Die Spiele sind direkt über Xbox Game Pass verfügbar – egal ob auf Xbox Series X/S oder PC.

Wie gefallen dir die neuen Retro-Titel im Xbox Game Pass? Hast du einen Favoriten oder wartest du noch auf bestimmte Klassiker? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!