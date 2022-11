Phalanx: Erhalte alle 5 Schilde in God of War Ragnarök – Fundorte aller 12 Schildzusätze

Der Kriegsgott Kratos, Protagonist in dem Action-Adventure God of War Ragnarök, ist richtig gut im Austeilen, doch selbst verträgt er manchmal nur zwei bis drei wohl platzierte Treffer, bis ihm die Lichter ausgehen. Da hilft nur ein ordentlicher Schild, mit dem er Attacken abwehren und parieren kann. Und der darüber hinaus nützliche Fähigkeiten gewährt.

Insgesamt gibt es im Spiel fünf Schilde, die allesamt einzigartige Charakteristika haben, unterschiedlich aussehen und natürlich durch 12 Schildzusätze verbessert werden können. Habt ihr alle fünf Schilde gefunden, erhaltet ihr zudem die Trophäe Phalanx, die euch bestätigt, dass ihr gegen so ziemlich jede Gefahr ordentlich gerüstet seid.

God of War Ragnarök: Fundorte aller 5 Schilde im Spiel (Phalanx)

Schilde sind in God of War Ragnarök nicht nur zur Abwehr zu gebrauchen, sie lassen sich auch gut in Kratos’ Angriffskombinationen mit einbauen. Außerdem erlauben sie es euch, eurem ganz eigenen Spielstil treu zu bleiben oder verschiedene Kombinationen aus Ausrüstungsgegenständen auszuprobieren.

Furchtloser Schild

Fundort : Kann im frühen Spielverlauf beim Schmied hergestellt werden.

: Kann im frühen Spielverlauf hergestellt werden. Fokus : Abwehr, Abklingzeit

: Abwehr, Abklingzeit Schildschlag: Führt beim doppelten Antippen von L1 einen Schildschlag mit Betäubungsschaden aus.

Steinmauerschild

Fundort : Kann im frühen Spielverlauf beim Schmied hergestellt werden.

: Kann im frühen Spielverlauf hergestellt werden. Fokus : Abwehr, Vitalität

: Abwehr, Vitalität Schildstoß: Führt beim doppelten Antippen von L1 einen Schildstoß aus, der Gegner in die Luft schleudert.

Wächterschild

Fundort : Wird automatisch während der Hauptmission Der Schicksalsspruch freigeschaltet.

: Wird automatisch während der Hauptmission freigeschaltet. Fokus : Abwehr

: Abwehr Schildrempler: Führt beim doppelten Antippen von L1 einen Schildrempler aus, der die Verteidigung von Gegnern durchbricht.

Ansturmschild

Fundort : Befindet sich in einer legendären Truhe in Helheim , unweit der Arena, in welcher ihr gegen den Boss Garm kämpfen müsst. Solltet ihr die Truhe übersehen haben, kann der Ansturmschild später beim Schmied für 7.500 Hacksilber hergestellt werden.

: Befindet sich in einer legendären Truhe in , unweit der Arena, in welcher ihr gegen den kämpfen müsst. Solltet ihr die Truhe übersehen haben, kann der Ansturmschild später beim Schmied für hergestellt werden. Fokus : Abwehr, Glück

: Abwehr, Glück Schildansturm: Führt beim doppelten Antippen von L1 einen Schildansturm aus, während eingehende Angriffe abgewehrt werden.

Schmettersteinschild

Fundort : In einer legendären Truhe im verlassenen Dorf in Vanaheim .

: In einer legendären Truhe im verlassenen Dorf in . Fokus : Abwehr, Runenkraft

: Abwehr, Runenkraft Schildhieb: Führt beim doppelten Antippen von L1 einen Schildhieb aus, der Gegner in der Nähe zurückstößt.

God of War Ragnarök: Fundorte aller 12 Schildzusätze

Diese fünf Schilde sind natürlich schon super, aber wenn ihr wirklich auf jeden Gegner in God of War Ragnarök gut vorbereitet sein und euren persönlichen Spielstil voll ausreizen wollt, braucht ihr noch einen der insgesamt 12 Schildzusätze, die eurem Schild eine zusätzliche passive Eigenschaft verleihen.

Rundschild der Wiederherstellung

Fundort : In einer legendären Truhe im verlassenen Dorf in Vanaheim .

: In einer legendären Truhe im verlassenen Dorf in . Fokus : Abwehr, Vitalität

: Abwehr, Vitalität Schildwiederherstellung: Wenn Kratos Schaden erleidet, hat er eine Glücks-Chance auf Abwehr und bei einem Schildschlag-Treffer auf Wiederherstellung der Gesundheit.

Rundschild des Befalls

Fundort : Ein einer legendären Truhe im Ödland von Alfheim .

: Ein einer legendären Truhe im Ödland von . Fokus : Abwehr, Runenkraft, Abklingzeit

: Abwehr, Runenkraft, Abklingzeit Schlag des Befalls: Schildschläge gegen Gegner mit Statusbefall heben das Leiden auf und verursachen eine schädigende Elementarexplosion.

Rundschild des Willens

Fundort : Kann im frühen Spielverlauf beim Schmied hergestellt werden.

: Kann im frühen Spielverlauf hergestellt werden. Fokus : Abwehr, Runenkraft, Vitalität, Abklingzeit, Glück

: Abwehr, Runenkraft, Vitalität, Abklingzeit, Glück Gute Werte: Besitzt keinen Perk, hat dafür viele Wertepunkte.

Rundschild der Entdeckung

Fundort : Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptmission Gróas Geheimnis , nach dem Boss-Kampf gegen Alva .

: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptmission , nach dem . Fokus : Abwehr, Abklingzeit

: Abwehr, Abklingzeit Riposte-Aktualisierung: Gewährt einen Segen der Abklingzeit beim Unterbrechen von doppelten Angriffen oder beim Parieren.

© Sony Interactive Entertainment.

Rundschild des Ärgers

Fundort : Kann in einer legendären Truhe auf der Insel Lyngbakr (Svartalheim) gefunden werden. Das Areal wird im Verlauf des Gefallen Das Gewicht der Ketten freigeschaltet.

: Kann in einer legendären Truhe auf der (Svartalheim) gefunden werden. Das Areal wird im Verlauf des Gefallen freigeschaltet. Fokus : Abwehr, Vitalität, Glück

: Abwehr, Vitalität, Glück Riposte-Rage-Schub: Hohe Glücks-Chance auf einen Rage-Schub beim Parieren.

Rundschild der Auslöschung

Fundort : Kann erst nach Abschluss der Kampagne freigeschaltet werden. Belohnung für den Sieg über die Walküren-Königin Gná .

: Kann erst nach Abschluss der Kampagne freigeschaltet werden. Belohnung für den Sieg über die . Fokus : Stärke, Abwehr, Runenkraft, Vitalität, Abklingzeit, Glück

: Stärke, Abwehr, Runenkraft, Vitalität, Abklingzeit, Glück Walküren-Splitter: Schild kann aufgeladen werden, um eine Salve Walküren-Splitter auf Gegner abzufeuern.

Rundschild der Festigung

Fundort : Kann im frühen Spielverlauf beim Schmied hergestellt werden.

: Kann im frühen Spielverlauf hergestellt werden. Fokus : Abwehr

: Abwehr Festigung: Gedrückt halten von L1 für einige Sekunden löst beim nächsten erfolgreichen Block oder Schildschlag eine Explosion mit hohem Betäubungsschaden aus.

Rundschild der Neun Welten

Fundort : Erhaltet ihr automatisch im Verlauf des Gefallens Für Vanaheim! .

: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf des Gefallens . Fokus : Abwehr, Glück

: Abwehr, Glück Riposte-Weltenverschiebung: Geringe Glücks-Chance, eine Weltenverschiebung auszulösen, die Gegner in der Nähe vorübergehend verlangsamt, wenn ein Angriff pariert wird.

© Sony Interactive Entertainment.

Rundschild der Absorption

Fundort : Kann im späteren Spielverlauf beim Schmied hergestellt werden.

: Kann im späteren Spielverlauf hergestellt werden. Fokus : Abwehr, Runenkraft

: Abwehr, Runenkraft Verteidiger-Momentum: Die Fähigkeitenanzeige für Permafrost, Verbrennung und Strudel erhöhen sich beim Blocken und Parieren.

Rundschild der Ablenkung

Fundort : Kann im frühen Spielverlauf beim Schmied hergestellt werden.

: Kann im frühen Spielverlauf hergestellt werden. Fokus : Abwehr

: Abwehr Agile Ablenkung: Das Zeitfenster für Paraden wird vergrößert.

Rundschild der Störung

Fundort : Belohnung für den Gefallen Ein Hirsch für alle Jahreszeiten

: Belohnung für den Gefallen Fokus : Abwehr, Runenkraft, Glück

: Abwehr, Runenkraft, Glück Elementarsturm: Geringe Glücks-Chance zur Erschaffung eines Elementarsturms beim Unterbrechen doppelter Angriffe mit einem blauen Ring oder Parieren.

Rundschild der Reinigung

Fundort : Kann in einer legendären Truhe beim Urd-Brunnen (Midgard) gefunden werden.

: Kann in einer legendären Truhe beim (Midgard) gefunden werden. Fokus : Stärke, Abwehr

: Stärke, Abwehr Befall-Entladung: Wenn Kratos von Frost, Brand, Gift oder Bifröst befallen ist, bewirken Schildschlag-Treffer eine Statusheilung und fügen diesen Elementarschaden Gegnern zu.