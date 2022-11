God of War Ragnarök: Schwelende Glut für eure beste Rüstung finden, so geht’s! (Lösung)

Wollt ihr eure beste Rüstung noch weiter aufleveln, kommt ihr um die seltene Ressource Schwelende Glut nicht herum. Leider gibt es sie nur an einem einzigen Ort in God of War Ragnarök. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr sie bekommt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

God of War Ragnarök-Guide: Weltensamen finden und Schmelztiegel freischalten

Bevor ihr an die Schwelende Glut gelangen könnt, müsst ihr erstmal einiges an Vorarbeit leisten. Zuerst müsst ihr „Der Schmelztiegel“ in Muspelheim freischalten. In diesem Gebiet werden euch einige harte Herausforderungen erwarten.

Wie komme ich zum Schmelztiegel?

Ihr braucht die beiden Weltensamen von Muspelheim dafür. Die findet ihr in Svartalfheim.

Weltensamen #1: Der erste Weltensamen befindet sich bei Modvitnirs Maschine nördlich der Zwergenstadt Nidavellir und südwestlich der Bucht der Großzügigkeit. Ihr müsst dort am Strand anlegen und zur goldenen Truhe bei der Konstruktion hochklettern.

Weltensamen #2: Für den zweiten Weltensamen benötigt ihr den Draupnir Speer, Kratos’ dritte Waffe. Habt ihr den Speer, legt in Svartalfheim beim Drachenstrand an, der sich südöstlich der Bucht der Großzügigkeit befindet. Nördlich vom Strand klettert ihr die Holzkonstruktion hoch und nutzt den Speer beim gelben Riss. Dadurch kommt ihr noch weiter hoch und erreicht die Alberich-Höhle. Dort könnt ihr rechts eine legendäre Truhe mit einer Feuerbombe freilegen und die Truhe mit dem Weltensamen öffnen.

Schafft die Muspelheim-Prüfungen und erhaltet schwelende Glut

Mit den beiden Weltensamen reist ihr nun nach Muspelheim und könnt den Schmelztiegel betreten. Hier erwarten euch 15 Prüfungen, die euer ganzes Können abverlangen. Für das Absolvieren der Herausforderungen werdet ihr mit Schwelender Glut belohnt. Ihr könnt diese Ressource nur durch die Muspelheim-Herausforderungen bekommen.

© Sony Interactive Entertainment

In den drei Seitenkammern warten erstmal jeweils zwei Prüfungen auf euch. Nachdem ihr dann auf dem Hauptplatz mit der Nornentruhe und dem Schwert interagiert habt, werden jeweils eine dritte Prüfung in den Seitenkammern freigeschaltet. Nach dieser ganzen Metzelei könnt ihr schließlich die letzten sechs Herausforderungen auf dem Hauptplatz angehen.

Diese werden folgendermaßen freigeschaltet: Wenn ihr in den drei Seitenkammern je eine Herausforderung schafft und kombiniert, wird jeweils eine der Herausforderungen am Hauptplatz verfügbar. Schließt also alle Kombinationen ab, um alle restlichen Prüfungen machen zu können.

Trophäen-Jäger, aufgepasst: Habt ihr alle Herausforderungen gemeistert, schaltet ihr außerdem die Silber-Trophäe „Feuerprüfungen“ frei.

© Sony Interactive Entertainment

Wofür benutze ich Schwelende Glut?

Schwelende Glut ist eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt. Sie ist unerlässlich, um eure Rüstung weiter zu verbessern. Damit könnt ihr nämlich die Brustrüstung bis auf Stufe 9 (die Maximalstufe) upgraden. Das verleiht euch einen kräftigen Stat-Boost und schaltet außerdem Transmog frei. Alles zu Transmog findet ihr in diesem Guide.

Die Schwelende Glut ist eine limitierte Ressource, weswegen ihr sie nicht verschwenden solltet. Deshalb raten wir euch, sie vor allem für eure beste Rüstung (je nach eurem Spielstil) zu nutzen.

Welche unserer Meinung nach die beste Rüstung im Spiel ist und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr in diesem Guide.