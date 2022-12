God of War Ragnarök: So bezwingt ihr in Asgard den Donnergott Thor endgültig (2. Kampf)

Kaum ein Gott in God of War Ragnarök wird euch so viele Probleme bereiten wie Thor, der den mächtigen Hammer Mjölnir schwingt. Dieser kriegslustige Gesell stellt sich euch in der Handlung zweimal in den Weg, zuerst im Verlauf der Hauptmission Fimbulwinter überleben und schließlich in Asgard, wenn ihr dem Auftrag Die Welten im Krieg folgt.

Bei eurer zweiten Begegnung spielt der massige Donnergott jedoch nicht mehr mit euch, sondern gibt von Anfang an alles, weswegen auch ihr einen Zahn zulegen müsst, um diesen Kampf gewinnen zu können. Doch keine Sorge, in dieser Lösung verraten wir euch ganz genau, wie ihr Thor endgültig in die Knie zwingen könnt.

God of War Ragnarök: Thor in Asgard bezwingen (Phase 1)

Der Kampf gegen Thor fängt erst einmal recht entspannt an, denn der Besitzer von Mjölnir hat zu diesem Zeitpunkt kein großes Repertoire an Angriffen. Daher könnt ihr ihm auch erst einmal recht ungehindert im Nahkampf begegnen und ein paar saftige Treffer verpassen. Bleibt ihr etwas länger in seinem direkten Umfeld, reagiert er stets mit einer von drei Attacken.

Außerdem lässt Thor, genau wie im ersten Kampf, wieder Blitze regnen. Diese schlagen stets dort ein, wo die roten Kreise auf dem Boden zu erkennen sind. Natürlich müsst ihr diese Stellen meiden, da die Blitze großen Schaden verursachen können, zum Glück ist die Kampfarena für solche Ausweichmanöver aber locker groß genug.

Zwar sind die Attacken von Thor in God of War Ragnarök beinahe alle unblockbar, dafür ist der große Kerl gegen Blockbrecher selbst ziemlich anfällig und gerät bei erfolgreichen Treffern mit dem Schild ins Straucheln, was euch ein kurzes Zeitfenster gibt, um eure Runenangriffe auszupacken und echten Schaden zu verursachen.

Hammerwurf : Schwingt Thor seine Arme, wirft er Mjölnir in eure Richtung. Weicht in diesem Fall schnell zur Seite aus. Leuchtet der Hammer blau, weicht nach hinten aus, da Mjölnir nun zusätzlich Bereichsschaden um sich herum verursacht.

: Schwingt Thor seine Arme, wirft er Mjölnir in eure Richtung. Weicht in diesem Fall schnell zur Seite aus. Leuchtet der Hammer blau, weicht nach hinten aus, da Mjölnir nun zusätzlich Bereichsschaden um sich herum verursacht. Schockwelle : Steht ihr zu lange in Thors Nähe, klatscht er die Hände zusammen, was eine starke Schockwelle auslöst. Geht zuvor unbedingt weit auf Abstand.

: Steht ihr zu lange in Thors Nähe, klatscht er die Hände zusammen, was eine starke Schockwelle auslöst. Geht zuvor unbedingt weit auf Abstand. Blitzregen : Genau wie im ersten Kampf auch, kann der Donnergott Blitze regnen lassen. Dies passiert stets, nachdem euer Gegner seinen Hammer in den Boden gerammt hat. Meidet die roten Kreise auf dem Boden und ihr habt wenig zu befürchten.

: Genau wie im ersten Kampf auch, kann der Donnergott Blitze regnen lassen. Dies passiert stets, nachdem euer Gegner seinen Hammer in den Boden gerammt hat. Meidet die roten Kreise auf dem Boden und ihr habt wenig zu befürchten. Ladungsangriff : Angekündigt von einem roten Ring, klatscht Thor seine Hände zusammen und stürmt auf euch zu. Weicht in der allerletzten Sekunde zur Seite aus, um Treffer zu vermeiden, ansonsten packt der wuchtige Gott euch und verursacht enormen Schaden.

: Angekündigt von einem roten Ring, klatscht Thor seine Hände zusammen und stürmt auf euch zu. Weicht in der allerletzten Sekunde zur Seite aus, um Treffer zu vermeiden, ansonsten packt der wuchtige Gott euch und verursacht enormen Schaden. Schlagkombo : Thor läuft auf Kratos zu und lässt eine Kombo aus Schlägen vom Stapel, die allesamt geblockt und pariert werden können. Pariert ihr im richtigen Moment, gerät der Donnergott ins Straucheln und kann gefahrlos getroffen werden. Vergeigt ihr die Parade, beendet Thor die Kombo mit einer unblockbaren Bereichsattacke.

: Thor läuft auf Kratos zu und lässt eine Kombo aus Schlägen vom Stapel, die allesamt geblockt und pariert werden können. Pariert ihr im richtigen Moment, gerät der Donnergott ins Straucheln und kann gefahrlos getroffen werden. Vergeigt ihr die Parade, beendet Thor die Kombo mit einer unblockbaren Bereichsattacke. Hammerwurf und Blitzschlag: Wenn Thor Mjölnir wirft, weicht zur Seite aus, bleibt aber nicht stehen sondern in Bewegung, denn manchmal ruft euer Gegner seine Waffe sofort zurück und schleudert euch Blitze entgegen. Dies kann nicht geblockt werden, weicht also mehrmals hintereinander aus.

God of War Ragnarök: Thor in Asgard bezwingen (Phase 2)

Habt ihr Thor genügend Schaden zugefügt, folgt die obligatorische Zwischensequenz und der Kampf geht in die zweite von insgesamt drei Runden. Der Boss ist nun ummantelt von Blitzen und deutlich stärker und etwas schneller als zuvor. Achtet in dieser Phase unbedingt auf Thors neue Attacke, die von zwei blauen Kreisen angekündigt wird.

Thor schwebt bei dieser Attacke zwei Meter über den Boden und lädt sich mit Blitzen auf. Das ist euer Stichpunkt, um schnell zu ihm zu eilen und ihm einen Schildbrecher zu verpassen, wodurch ihr einer verheerenden Druckwelle entgeht, die viel Schaden verursacht und der ihr nicht entkommen könnt, nicht einmal am Rand der Arena.

Der Blitzregen, den ihr aus der ersten Phase und sogar aus der ersten Begegnung mit Thor in Midgard kennt, ist nun etwas gefährlicher, da die Einschlagsbereiche größer sind. Außerdem teleportiert sich Thor nun ab und an drei Male, bevor er wieder auftaucht und eine unblockbare Energieladung in eure Richtung schickt.

Leider ist es nicht möglich, Thor bei seiner Teleportation zu unterbrechen und auch die nachfolgende Attacke lässt sich nicht blocken. Ihr habt also keine andere Wahl, als den Bewegungen des Donnergotts genau zu folgen und im letzten Moment auszuweichen, was im Zweifelsfall ein wenig Übung erfordert.

God of War Ragnarök: Thor in Asgard bezwingen (Phase 3)

Nach einer weiteren Zwischensequenz hat Thor absolut keine Lust mehr auf Kratos und setzt daher alles ein, was er hat. Die Blitze regnen nun kontinuierlich, weswegen eure Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt ist. Ab jetzt müsst ihr sowohl Thor als auch die roten Marker auf dem Boden ständig im Blick behalten.

Nach jeder Welle aus Blitzen schwebt Thor einige Meter in der Luft und kracht dann mit Karacho wieder auf den Boden, was eine enorme Schockwelle auslöst, die Kratos viel Energie kosten kann. Die große rote Zone, die diese Attacke ankündigt, muss auf jeden Fall vermieden werden, weswegen sich in Phase 3 der Fernkampf empfiehlt.

Da die Leviathan-Axt von Thor meist einfach abgeschüttelt wird, empfehlen wir euch den Draupnir-Speer, da dieser geworfen moderaten Schaden verursacht und die Explosion der Speerspitzen gewisse Angriffe des Donnergotts unterbrechen kann. Nach seiner Landung ist Thor für wenige Momente bewegungsunfähig, nutzt das für euch aus.