Sigrúns Fluch: Tür zur Schatzkammer öffnen in Midgard – Wo finde ich die Schlüssel? – God of War Ragnarök

Während ihr in God of War Ragnarök die Hauptquest Der Schicksalsspruch verfolgt, könnt ihr die optionale Aufgabe Sigrúns Fluch annehmen, die euch zurück nach Midgard führt. Im Verlauf dieses Gefallens müsst ihr eine uralte Schatzkammer finden und öffnen, doch dafür benötigt ihr zuerst zwei Hälften von einem Schlüssel.

Wer sich dieser Mission stellt, bekommt am Ende nicht nur 1.500 EP für Kratos und 375 EP für Freya, ihr findet während des kurzen Abenteuers auch allerlei wertvolle Schätze und Sammelobjekte. Wo genau ihr die beiden Schlüsselhälften finden könnt und wie ihr damit die Schatzkammer öffnen könnt, verraten wir euch in dieser Lösung.

God of War Ragnarök: Die erste Schlüsselhälfte in Sigrúns Fluch finden (Lösung)

Sucht in Midgard die Geheimregion Der verlassene Außenposten südwestlich von Tyrs Tempel auf, wo diese optionale Aufgabe ihren Lauf nimmt. Besiegt vor Ort den Frost-Gradungr und etwaige andere Gegner, bevor ihr die Kette nach oben klettert. Oben angekommen findet Kratos nicht nur Sindris Laden, sondern auch den Eingang in den Außenposten selbst.

Schwingt euch via Ankerpunkt auf die andere Seite und dreht den Kran mit der üblichen Drehmechanik aus God of War Ragnarök so, dass ihr euren Weg fortsetzen könnt. Kümmert euch im Freien um die Irrlichter und die Quelle, welcher diese Feindtypen entspringen, und ihr könnt die Wissensmarkierung Blódugr Steinn untersuchen.

Von diesem Stein aus geht es weiter zum Kran, den ihr wie immer bedienen könnt, indem ihr eure Axt auf die runde Scheibe werft. So könnt ihr euren Weg nicht nur in Richtung Westen fortsetzen, ihr könnt so auf der rechten Seite auch eine Beutetruhe erreichen. Auf dem Hauptweg zieht ihr euch die Vorsprung empor und benutzt die Kette, um den nächsten Kran hochzuziehen.

Erledigt die Hel-Räuber und murkst Odins Raben ab, der auf der Oberseite des Krans sitzt. Dann geht es weiter in Richtung Süden, wo ihr euch erneut an einer Felswand hochziehen könnt. Besiegt hier die nächste Gegnerwelle und schlagt dann den Weg nach rechts, also in Richtung Westen ein, so erreicht ihr die Eiszapfen, die euch den Weg versperren.

Zerkloppt die Eiszapfen, um den nächsten Kran zu erreichen. Springt dann rechts den Vorsprung runter und zieht dreimal kräftig an der Kette, damit der Kran sich absenkt und Kratos die Axt auf das rechte Rundsiegel werfen kann. Der Kran kommt samt Ankerpunkt wieder nach oben und ihr könnt euch via Chaosklingen auf die andere Seite schwingen.

Nun habt ihr die erste Hälfte von dem Schlüssel zur Schatzkammer fast erreicht. Schwingt euch hinter dem Kran, der eben noch von Eiszapfen versperrt wurde, zur oberen Ebene und ihr entdeckt die Wissensmarkierung Ein verfluchter Name sowie eine legendäre Truhe mit 30x Flüstertafel und dem schweren Runenangriff Ivaldis Amboss.

Links von dieser Wissensmarkierung geht es die nächste Kante hoch, wo ihr die erste Hälfte des Schlüssels einsammeln könnt.

©Sony Interactive Entertainment.

God of War Ragnarök: Die zweite Schlüsselhälfte in Sigrúns Fluch finden (Lösung)

Sobald ihr die Schlüsselhälfte gefunden habt, könnt ihr den Außenposten wieder verlassen. Dies geht am schnellsten, indem Kratos im Osten den Schild herunter tritt, um eine Abkürzung zum Startgebiet zu schaffen. Natürlich könnt ihr auch erst alle Collectables im Außenposten sammeln.

Euer Weg führt nun aber zu der blauen Markierung im Norden, nördlich von Tyrs Tempel beziehungsweise westlich vom Königsgrab, beim Ufer der Neun. Südlich der besagten Markierung springt Kratos über eine Holzplanke und bahnt sich seinen Weg bis zu der Stelle, wo Atreus seine erste Quest Alte Freunde absolviert hat.

Nun müsst ihr rechts von dem Trümmerhaufen die Dornenwand mit euren Chaosklingen abfackeln, auf die andere Seite springen und die Region Die Ruderer betreten. Im Inneren findet ihr ein mystisches Tor, etwas Hacksilber und eine Nornentruhe. Dazu aber leider auch einige Gegner, angeführt von einem relativ anspruchsvollen Hel-Räuber-Anführer.

Im Anschluss an das kleine Geplänkel geht es die Felswand hoch, wo der Mini-Boss Jägerin auf euch wartet. Diese Art von Pirscherin musstet ihr bereits zu Beginn eures Abenteuers bekämpfen, ihr solltet also keine großen Probleme damit haben. Falls doch, schaut für Hilfe gerne in unseren Guide So besiegt ihr die Jägerin in God of War Ragnarök.

Erklimmt nach dem Tod der Jägerin die Eiswand und interagiert dann mit der riesigen Kette im nächsten Areal, um eine Treppe an der Seite zum Vorschein zu bringen. Auf diese Weise gelangt ihr in einen Raum, in welchem sich eine legendäre Truhe befindet, die einen Yggdrasil-Juwel für euch beherbergt.

In Richtung Südwesten findet ihr neben der Treppe nun einen kleinen Bereich, wo ihr den geraubten Schatz Anch findet, nördlich befindet sich hingegen die Wissensmarkierung Helgis Tod und die gesuchte zweite Schlüsselhälfte. Öffnet in diesem Raum außerdem das Gitter, um einen Durchgang zu dem bereits bekannten Areal zu öffnen.

©Sony Interactive Entertainment.

God of War Ragnarök: Die Tür zur Schatzkammer öffnen, so geht’s (Lösung)

Die Schatzkammer selbst befindet sich unweit im Süden von Tyrs Tempel und kann, sofern ihr den Ort bereits entdeckt habt, auch via Mystisches Tor bereist werden. Seid gewarnt, denn die Feinde vor der Schatzkammer sind relativ stark, bereitet euch im Zweifelsfall also auf einen ausdauernden Kampf vor und nehmt diese Auseinandersetzung lieber ernst.

Dreht die Kurbel dreimal nach unten , um das Gitter hinter dem großen Schild vollständig zu öffnen. Werft die Axt auf das Zahnrad zu eurer Rechten.

, um das Gitter hinter dem großen Schild vollständig zu öffnen. Werft die Axt auf das Zahnrad zu eurer Rechten. Verlasst die Kurbel und nutzt die Chaosklingen, um den riesigen Schild nach rechts zu drehen . Auf der linken Seite erscheint nun ein weiteres Zahnrad.

. Auf der linken Seite erscheint nun ein weiteres Zahnrad. Ruft eure Axt zurück und klettert an dem Schild nach oben rechts empor. Sprengt dort das explosive Gefäß , um den Steinpfeiler umzuwerfen.

empor. Sprengt dort das , um den Steinpfeiler umzuwerfen. Geht rechts vom besagten Pfeiler durch den Durchgang , lasst euch dort nach unten fallen und verschiebt den störenden Schild mit euren Chaosklingen.

, lasst euch dort nach unten fallen und mit euren Chaosklingen. Klettert wieder am Schild empor, zieht euch zur linken Seite und befördert die Steinsäule gegenüber so weit wie möglich an den Rand.

und befördert die Steinsäule gegenüber so weit wie möglich an den Rand. Es geht zurück zum Tor. Dreht den Schild nach rechts , wo dieser von dem Steinpfeiler gestoppt wird, dreht dann die Winde dreimal zurück und nutzt einen Siegelpfeil beim linken Zahnrad. Werft wieder die Axt, um es einzufrieren.

, wo dieser von dem Steinpfeiler gestoppt wird, dreht dann und nutzt einen Siegelpfeil beim linken Zahnrad. Werft wieder die Axt, um es einzufrieren. Ruft eure Axt zurück und werft sie umgehend auf das rechte Zahnrad. Danach könnt ihr die Kurbel loslassen und den Raum betreten.

Damit habt ihr die Schatzkammer geöffnet und könnt in ihrem Inneren die Geheimnisse dieses Orts lüften. So findet ihr unter anderen den Fólkvangr-Wetzstein, das Accessoire Siegelbestrafung für Freya und die Wissensmarkierung Das Ende der Liebe. Die Quest endet mit diesem Fund, doch wer will, kann in der Schatzkammer noch weitere Schätze finden.