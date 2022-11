God of War Ragnarök: 14x Kvasirs Gedichte und ihre Fundorte (Lösung)

Genau wie im direkten Vorgänger könnt ihr auch in God of War Ragnarök eine ganze Menge an Nebenaktivitäten verfolgen. Wenn ihr also nicht gerade den nordischen Kriegsgott Tyr sucht, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr euch auf der Suche nach versteckten Artefakten und geheimnisvollem Wissen befindet.

Auf diese Weise erhaltet ihr nicht nur Erfahrungspunkte, sondern lernt auch viel über die neun Welten und ihre Bewohner. Beispielsweise dann, wenn ihr versucht die 14 Gedichte des Kvasir zu finden, die an den ungewöhnlichsten Orten liegen und clevere Anspielungen auf die größten Playstation-Exklusivtitel liefern.

In diesem Guide wollen wir euch verraten, wo ihr alle 14 von Kvasirs Gedichten finden könnt und was ihr tun müsst, um sie zu erreichen. Ihr erhaltet für eure Sammelleidenschaft zwar keine Trophäe, dafür sind die Gedichte aber durchaus lesenswert und im Zweifelsfall könnt ihr sie immer noch an die Zwerge Sindri und Brok verkaufen.

God of War Ragnarök: Kvasirs Gedichte: Alle 5 Fundorte in Svartalfheim

Sonnenaufgang des Nichts (The Sunrise of Nothingness)

Das erste Gedicht befindet sich im Aurvangar-Sumpf. Es liegt auf einem niedrigen Holztisch nahe einer Leiche bei der zweiten Kette, die ihr zum Öffnen des letzten Wassertors von der Zwergenstadt Nidavellir benötigt. Ihr kommt an diesem Punkt automatisch vorbei und könnt ihn daher nicht verpassen.

©Sony Interactive Entertainment.

Liga der Grundkugel, Die Darbietung (Large Society Ground Orb, The Performance)

Das zweite Gedicht in diesem Spiel findet ihr bei den Docks der Zwergenstadt Nidavellir. Sucht auf der linken Seite beim Wasser die grünlich leuchtende Absperrung auf, die sich nur mit Atreus’ Schallpfeilen passieren lassen, dahinter werdet ihr fündig. Die benötigten Pfeile gibt es bei Sindri auf dem Platz nebenan.

©Sony Interactive Entertainment.

Wir, die bleiben, zweiter Teil (We Who Remain, Part the Second)

Nehmt für Mimir die Nebenquest Das Gewicht der Ketten an und begebt euch anschließend zur Insel Lyngbakr. Nachdem ihr die linke Flosse des Wals befreit habt, folgt Atreus bis zu einer Stelle, wo ihr auf die andere Seite springen müsst. Lauft rechts um die Ecke und sucht im Anschluss an die Kämpfe nach einer großen, schweren Kette auf der rechten Seite.

Klettert daran nach oben und ihr findet zum einen eine Wissensmarkierung und zum anderen, direkt daneben, eine Felswand, die Kratos erklimmen kann. So gelangt ihr zum höchsten Punkt des Rückens, wo neben einer Leiche das gesuchte Gedicht in Buchform liegt. Schnappt es euch und ihr könnt eure Reise fortsetzen.

©Sony Interactive Entertainment.

Werkzeug und Explosion (Tool and Bang)

Dieses Gedicht in „God of War Ragnarök“ findet ihr am Eingang zu der Mine, in welcher Kratos Tyr zu finden hofft. Löst vor dem Eingang das Rätsel mit dem Wasserlauf und ihr kommt automatisch an dem Punkt vorbei, wo dieses Collectable liegt.

©Sony Interactive Entertainment.

Optimismus (Sanguinity)

Kehrt später im Spiel noch einmal in den Apfelkern zurück, indem ihr einen Durchgang in den Feuchtgebieten nutzt. Nachdem ihr mit dem Lift nach unten gefahren seid folgt ihr dem Weg bis zu dem Punkt, wo ihr euren Speer nutzen könnt, um nach oben zu klettern. Zerstört hier den leuchtenden Steinhaufen und ihr findet das Gedicht direkt dahinter.

©Sony Interactive Entertainment.

God of War Ragnarök: Kvasirs Gedichte: Alle 5 Fundorte in Alfheim

Im Jenseits zurückgelassen (Afterlife Abandonment)

Zu finden während der Hauptmission Groas Geheimnis, kurz nachdem ihr das erste Mal mit einem Dämmerstein in Kontakt gekommen seid. Diese Dämmersteine sorgen dafür, dass Kratos’ Axt abprallt, wenn man sie dagegen wirft, wodurch ihr an dieser Stelle das Siegel hinter einer Holztür zerstören könnt.

Es folgt ein Kampf gegen kleine Scheusale, an dessen Anschluss ihr den Vorsprung hinabgleiten könnt. In der versteckten Höhle findet ihr nicht nur eine legendäre Truhe mit dem leichten Runenangriff Skadis Schneide, sondern auch das erste von Kvasirs Gedichten in der Welt Alfheim.

©Sony Interactive Entertainment.

Visionen nach der Ruhe (Visions After Rest)

Sucht danach im Tempel des Lichts. Im Verlauf der hiesigen Quest erreicht ihr einen Raum mit einer Lichttür und eine kaputten Barriere auf der rechten Seite. Sucht nach einem Punkt, wo ihr euch zu einem der Balkone hochziehen könnt und ihr werdet fündig.

©Sony Interactive Entertainment.

Geister in den Mauern (Spirits Within Walls)

Auch das dritte Gedicht von Kvasir kann im Tempel des Lichts gefunden werden und zwar in der Nähe der legendären Truhe, in welcher sich die Reliquie Heft von Gram befindet. Kehrt von dort aus auf den Hauptpfad zurück und besiegt die Nachtmahre, links in einer kleinen Kammer liegt schließlich das gesuchte Buch auf dem Boden.

©Sony Interactive Entertainment.

Himmlisches Konstrukt (Celestial Construct)

Im Ödland (The Barrens) findet ihr in der nordöstlichen Region ein gigantisches Skelett, dem ihr in den Mund klettern könnt. Klettert hier soweit wie möglich nach oben, um das vorletzte Gedicht in Alfheim zu finden.

©Sony Interactive Entertainment.

Reise (Trip)

Das letzte Gedicht, dass sich in „God of War Ragnarök“ in Alfheim finden lässt, befindet sich in der Region die Verbotenen Sande. Vom Eingang zu dieser Region aus geht es für euch nach rechts und unter dem Stein hindurch. Hier seht ihr bereits ein kleines Gebäude, in das ihr hineinklettern könnt, tut dies und ihr findet das Sammlerstück.

©Sony Interactive Entertainment.

God of War Ragnarök: Kvasirs Gedichte: Alle 3 Fundorte in Vanaheim

Auf der Suche nach einem Ort, der nicht auf Karten markiert ist (Upon a Place Not Marked on Maps)

Zu finden während der Mission Die Abrechnung. Nachdem sich Freya in einen Vogel verwandelt hat findet Kratos einen alten Marktplatz. Folgt dort dem Weg, bis ihr auf eurer linken Seite Plattformen bemerkt, die ihr erklimmen könnt. Folgt deren Verlauf, bis ihr die Chance habt auf ein erhöhtes Dach zu springen. Zerstört hier den Steinboden und ihr erreicht Kvasirs Gedicht.

©Sony Interactive Entertainment.

Eine Organisation: In der Zukunft (An Organisation: In the Future)

Kann im Dschungel gefunden werden, jedoch erst, wenn ihr die Mission Kreaturen der Prophezeiung abgeschlossen habt und nur in der Nacht. Von dem Mystischen Tor der westlichen Ebenen aus geht es zum Altar, wo ihr die Tageszeit zur Nacht wechselt. Folgt dem Weg nach links und dann den Steinpfad rechts entlang.

An seinem Ende lasst ihr euch links fallen und überquert die Steinbrücke, um einen Tempel zu entdecken. Geht hinein, folgt dem sehr linearen Weg und nach einem beherzten Sprung über einen Abgrund blickt ihr nach rechts, wo sich ein kleiner Raum befindet, in welchem dieses Gedicht gefunden werden kann.

©Sony Interactive Entertainment.

Geist des Ostens (Eastern Spectre)

Dieses Gedicht in God of War Ragnarök findet ihr in den Dolinen, jedoch erst, nachdem ihr die Mission Kreaturen der Prophezeiung abgeschlossen habt. Nachdem ihr Crag Jaw besiegt habt, seht ihr ein paar rote Ranken, die einen Durchgang in der Wand verdecken. Brennt sie mit Feuerschaden weg und ihr bewegt euch direkt auf dieses Collectable zu.

©Sony Interactive Entertainment.

God of War Ragnarök: Kvasirs Gedichte: 1 Fundort in Midgard

Die Toten reiten nicht (The Dead Do Not Ride)

Kann während Die Ruderer gefunden werden, jedoch nur dann, wenn ihr das Gebiet bereits abgeschlossen habt. Habt ihr mit der gigantischen Kette interagiert, kehrt in den ersten Raum zurück und erklimmt dort noch einmal die Wand. Ihr werdet einen kleinen neuen Bereich entdecken, in welchem sich das letzte von Kvasirs Gedichten befindet.

©Sony Interactive Entertainment.