Bewusstsein für die Toten in der Klippenruine – God of War Ragnarök Lösung

In God of War Ragnarök könnt ihr so allerlei Nebenmissionen abschließen, um wertvolle Ressourcen zu sammeln, Erfahrungspunkte zu erhalten und einzigartige Gegenstände freizuschalten. Solche Möglichkeiten habt ihr natürlich auch in der Welt Vanaheim, wo ihr bei der Klippenruine die optionale Quest Bewusstsein für die Toten annehmen könnt.

Sucht dafür die besagte Klippenruine auf, die sich in der Nähe von Broks Laden und dem mystischen Tor befindet. Hier müsst ihr die Wiedergänger-Hexe und die Nachtmahre besiegen, um schließlich mit dem Geist von Gunhild sprechen zu können, die euch um diesen Gefallen bittet, den ihr für sie jetzt oder auch später noch umsetzen könnt.

Für eure Mühe erhaltet ihr bei Abschluss der Aufgabe 500 EP für Kratos, 125 EP für Freya, 13x Flüstertafel und den Svartalfheim-Amulettzauber. Dafür müsst ihr aber erst einmal die zu der Quest gehörenden Seidr-Fanatiker finden und erledigen. Wie ihr das anstellt, verraten wir euch natürlich in dieser ausführlichen Lösung.

God of War Ragnarök: Das Pilgertor bei den Klippenruinen öffnen

Um diese Mission in God of War Ragnarök angehen zu können, müsst ihr erst einmal das Pilgertor öffnen. Gut möglich, dass ihr genau dafür überhaupt zu den Klippenruinen gereist seid, denn die ebenfalls optionale Aufgabe Die geheimnisvolle Kugel schickt euch auch in diese Richtung und erfordert genauso, dass ihr das Pilgertor öffnet.

Erklimmt nun links von Gunhilds Geist die Felswand und zerstört hier die Giftpflanzen, um die Beutetruhe in der Kammer plündern zu können. Auf diese Weise erhaltet ihr Lundas zerbrochenen Gürtel. Springt im Anschluss über die Steinplattformen und nutzt dort Freyas Siegelpfeile, um die Dornen für eure Chaosklingen anfällig zu machen.

Ist das Gestrüpp aus dem Weg, löst sich eine Kette, die ihr empor klettern könnt, um oben angekommen eine Rune mit dem Meißel zu durchtrennen. Ist das Runenwort am Pilgertor erschienen, müsst ihr es nur noch von Freya laut aussprechen lassen und der Weg ist endlich frei. Kehrt zum Boot zurück und fahrt durch das Pilgertor in das neue Gebiet und nach Süden.

God of War Ragnarök: Bewusstsein für die Toten abschließen (Lösung)

Habt ihr die Klippenruinen hinter euch gelassen, folgt dem Wasserweg, bis ihr auf der linken Seite eine Abzweigung seht, die euch in das Areal Der verborgene Durchgang führt. Durchquert die Höhle mit Freya zusammen und legt bei der ersten Möglichkeit an, um wieder an Land zu gehen. Plündert die naheliegende Steintruhe und schnappt euch Lundas verlorene Armschienen.

Zerstört nun zu eurer Linken das Holztor und kümmert euch um die Giftpflanzen dahinter. Klettert ihr dann an der Wand empor, könnt ihr einen Schild herunter treten, um eine Abkürzung freizuschalten. In dem kleinen Raum auf der rechten Seite findet ihr schließlich die Wissensmarkierung Seidr-Opfer sowie etwas Hacksilber.

Erledigt im Osten, oberhalb der aufgeknüpften Skelette, noch Odins Raben und folgt dann dem Verlauf des Gangs, wo Kratos auf die ersten Gegner in diesem Areal trifft. Wenn ihr wollt, könnt ihr dahinter den Vorsprung runter springen, wo ihr eine weitere Truhe mit wertvollen Ressourcen findet, die ihr bereits vom Wasserweg aus sehen konntet.

Nun müsst ihr nur noch dem Verlauf der Höhle folgen und euch um etwaige Gegner und giftige Blumen kümmern. Der Feind mit dem schweren Schild lässt sich übrigens leicht ausschalten, indem ihr einen Schildschlag ausführt und ihm so seine Deckung raubt. Danach ist dieser Gegner keine Gefahr mehr und kann sehr schnell besiegt werden.

Ihr gelangt schlussendlich zu einer Kette, die euch eine Ebene nach unten führt, wo ihr die Wissensmarkierung Zu den Waffen und einen weiteren von Odins Raben finden könnt. Nutzt auf der linken Seite die Kette, um die Brücke in Richtung Klippenruine herunterzulassen, woraufhin euch mehrere Gegner angreifen werden.

Befreit nun noch die legendäre Truhe von den Erzen, indem ihr eure Axt auf das explosive Gefäß daneben werft. Bringt dann einige Siegelpfeile an der Felswand neben der Truhe an und jagt die Geschosse dann hoch, damit die Töpfe am Vorsprung das Erz zerstören. In der Truhe findet ihr schließlich den Runenangriff Nebel Helheims.

Habt ihr all dies getan, könnt ihr zu der Klippenruine zurückkehren und erneut mit dem Geist von Gunhild sprechen, wodurch die Nebenaufgabe Bewusstsein für die Toten abgeschlossen wird. Ihr erhaltet die oben genannten Belohnungen und könnt euer Abenteuer mit Freya in den Landen von God of War Ragnarök fortsetzen.