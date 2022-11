God of War Ragnarök: Die Rätsel im Apfelkern (Svartalfheim) lösen, so erreicht ihr Tyr

Der Kriegsgott Kratos muss in God of War Ragnarök so einige gefährliche und mysteriöse Orte besuchen, wo sich im nicht nur viele schreckliche Feinde in den Weg stellen, sondern auch knifflige Rätsel das Vorankommen behindern. So auch im Apfelkern, einer eigenen Region in Svartalfheim, in welcher Kratos und Atreus den Gott Tyr suchen.

Die Mine ist ein weitläufiges Gebiet voller Wasserrätsel, geheimen Gängen und fiesen Gegnern, die den Bifrost gegen euch einsetzen. Hier voranzukommen und zu überleben, kann ganz schön schwierig werden, doch keine Sorge, denn genau dafür ist ja unsere Lösung da, in welcher wir euch Schritt für Schritt den Weg zu Tyr verraten.

God of War Ragnarök: Der Weg zur ersten Tür im Apfelkern (Lösung)

Kratos’ Sohn Atreus sucht verzweifelt nach dem nordischen Kriegsgott Tyr und weist seinen Vater daher an, die große, morsche Tür zu erreichen, die ihr nach eurer Ankunft im Apfelkern bereits erspähen könnt. Doch zu aller erst folgt ihr hinter Sindris Laden dem Verlauf zur Linken und zerstört dort das grün leuchtende Siegel mit einem Schallpfeil.

So erreicht ihr eine Rune, auf der Die Gruft zu lesen ist. Dann geht es gegenüber mit dem ersten Wasserrätsel los. Schaut im Norden zu dem Aquädukt und ihr seht, dass der Wasserlauf durch grünes Erz blockiert wird. Räumt das Hindernis mit einem Schallpfeil aus dem Weg. Nun müsst ihr noch dafür sorgen, dass das Wasser auch den Trog direkt über dem Wasserrad erreicht.

Zielt dafür mit der Leviathan-Axt direkt auf die Stelle über dem Trog, der zum besagten Rad führt. Das Wasser wird sich dort stauen, in den Trog darunter fließen und schließlich das Wasserrad erreichen, woraufhin eine große Kralle aus dem Wasser gezogen wird, die einen Ankerpunkt für eure Chaosklingen besitzt. Schwingt euch nun auf die andere Seite.

Dort angekommen könnt ihr die Tür öffnen, hinter der sich Atreus Tyr erhofft, wo ihr aber lediglich weitere Ressourcen findet. Plündert in dem Lagerraum alles von Wert und lasst Atreus dann mit einem Schallpfeil auf die grün leuchtende Stelle an der Wand schießen, wodurch ein neuer Weg zum Vorschein kommt.

God of War Ragnarök: Das zweite Wasserrätsel im Apfelkern (Lösung)

Habt ihr euch durch die Nische gezwängt bekommt ihr es mit einigen Gegnern zu tun, rechts hinter den Schienen findet ihr aber auch ein paar morsche Bretter, die Kratos zerschlagen kann. Dahinter findet ihr die Wissensmarkierung Zusammenarbeit. Weiter geht es auf der linken Seite, wo ihr hinter der Holzbrücke schließlich das zweite Wasserrätsel ausmachen könnt.

Beginnt damit, dass ihr auf der rechten Seite die Kette nach oben klettert, wodurch ihr eine Weiche erreicht, die ihr mit euren Chaosklingen umlegen könnt. Der Wasserfluss wird umgelenkt und Kratos kann zu Atreus zurückkehren. Zielt nun mit eurer Axt auf die Weiche auf der linken Seite und lasst die Stelle einfrieren, wodurch das Wasserrad überläuft.

Die Kralle kommt nach oben und mit ihr ein Ankerpunkt, um sich auf die gegenüberliegende Seite des Raums zu schwingen. Hier ruft ihr eure Axt zurück und legt die Weiche, die bis eben noch eingefroren war, mit den Chaosklingen um. Nun müsst ihr nur noch den Fahrstuhl nach unten bewegen, damit ihr das obere Geschoss erreichen könnt.

Werft dafür die Leviathan-Axt auf die rechte Wasserleitung, damit der Fluss zum rechten Wasserrad unterbrochen wird. Dadurch kommt der Fahrstuhl nach unten, ihr könnt einsteigen, die Axt abermals zurückrufen und schließlich nach oben fahren. Ihr könnt den Fahrstuhl nochmal nach unten schicken, auf sein Dach springen und wieder nach oben fahren, um eine Truhe zu erreichen.

God of War Ragnarök: Das dritte Wasserrätsel im Apfelkern (Lösung)

Oben angekommen folgt ihr dem Verlauf des Gangs und plündert alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Schließlich erreicht ihr einen kleinen Höhlenraum, in welchem ein Zwerg in einer Nische festgeklemmt gestorben ist. Nehmt der Leiche die erste Reliquie in God of War Ragnarök ab und probiert sie sogleich an den anrückenden Feinden aus.

Zwängt euch durch die erwähnte Nische und ihr erreicht nach wenigen Momenten einen mit Erz gefüllten Behälter, der über den Schienen von der Decke hängt. Zerstört das Erz mit einem Schallpfeil, um einen Weg auf die andere Seite zu erhalten, und tretet dann rechts den Schild runter, um eine Abkürzung zu Sindris Laden zu erschaffen.

Weiter geht es. Hinter einigen Erzablagerungen findet ihr das Artefakt Durinns Steinstatue und hinter dem großen Tor erwartet euch der optionale Mini-Boss der Hasserfüllte, der Teil des Gefallens Aus Feuer geboren ist. Weiter hinten zerstört ihr das Erz im Wasser und zieht dann mit der Kette das große Seil nach oben.

Rutscht in das nächste Areal und ihr erreicht das dritte Wasserrätsel im Apfelkern von „God of War Ragnarök“. Hebt Atreus an der weiß markierten Stelle nach oben, damit dieser eine Kurbel erreicht, mit welcher Kratos’ Sohn ein paar Erzbrocken in den Wasserlauf fügen kann. Friert das Wasser etwas weiter rechts, direkt neben dem Wasserrad bei Atreus, ein.

©Sony Interactive Entertainment.

Lasst Atreus nun die Erzbrocken hinzufügen und löst dann die Axt wieder. Das Erz blockiert noch immer das Wasser und das Wasserrad läuft wie gewünscht weiter. Schaut nun nach Süden, wo es ein weiteres Wasserrad gibt. Friert direkt über diesem Rad das Aquädukt ein, damit das Wasser sich staut und auch dieses Rad zum Drehen bringt.

Eine weitere Kralle kommt aus dem Wasser und ihr könnt euch auf den Erzwagen schwingen, der dank eurer Aktion mit Atreus nun aufgetaucht ist. Der Wagen bringt euch in das nächste Areal, sobald ihr Atreus den Befehl gegeben habt, die Erzbrocken im Trog neben dem Wasserrad mit seinen Schallpfeilen zu zerstören.

Habt ihr das getan, ist der weitere Weg zu Tyr sehr einfach. Direkt nach dem dritten Wasserrätsel findet ihr noch rechts auf dem Balken einen von Odins Raben, es gibt einen optionalen Kampf gegen eine Schausalmutter, die ersten Feinde mit Bifrost-Attacken tauchen auf und schließlich könnt ihr Tyr befreien und mit ihm aus der Mine flüchten.