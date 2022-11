God of War Ragnarök: Den Boss Flammen-Phantom in Muspelheim besiegen, so geht´s (Lösung)

Unter all den Kreaturen und Göttern, die Kratos in God of War Ragnarök bekämpfen muss, sind auch solche, die sich nur schwer in eine Kategorie stopfen lassen. Wie zum Beispiel das Flammen-Phantom, der feurige Cousin des Frostphantoms, das ihr einst in Midgard während der Mission Der Schicksalsspruch bekämpfen musstet.

Das Flammen-Phantom wartet hingegen in Muspelheim auf euch, während ihr der Hauptmission Die Beschwörung nachgeht, die direkt an Trost suchen anknüpft. Auf der Suche nach dem Feuerriesen Surtr stellt sich euch dieses formlose Geschöpf in den Weg und muss bekämpft werden, was dank unserer Lösung aber denkbar einfach wird.

God of War Ragnarök: Flammen-Phantom in Muspelheim bezwingen (Lösung)

Während sich Kratos und Atreus durch die unwirtliche und brandgefährliche Welt von Muspelheim bewegen, erreichen sie über kurz oder lang eine freie Fläche, auf der sie es mit diesem Boss aus God of War Ragnarök zu tun bekommen. Das Wesen geht im Kampf ähnlich vor wie das Frostphantom, sollte für euch also nicht zu viele Überraschungen parat haben.

Wie bei seinem Vetter aus der anderen Welt gilt es auch in diesem Boss-Kampf, den Angriffen auszuweichen und solange auf den Kern einzuschlagen, bis das Phantom kurzzeitig seine Kraft verliert. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, ordentlich auf einen der drei Monolithen einzuschlagen, der Quelle der Kraft des Flammen-Phantoms.

Schlagkombination : Das Flammen-Phantom schlägt erst horizontal mit einem seiner Tentakel nach euch, gefolgt von einem vertikalen Schlag auf den Boden. Pariert bereits den ersten Schlag und ihr habt nichts weiter zu befürchten. Bedenkt jedoch, dass der Boss diese Attacke mit anderen Angriffen kombinieren kann, was für euch bedeutet, auf Abstand zu gehen und der Kombo komplett zu entgehen.

: Das Flammen-Phantom schlägt erst horizontal mit einem seiner Tentakel nach euch, gefolgt von einem vertikalen Schlag auf den Boden. Pariert bereits den ersten Schlag und ihr habt nichts weiter zu befürchten. Bedenkt jedoch, dass der Boss diese Attacke mit anderen Angriffen kombinieren kann, was für euch bedeutet, auf Abstand zu gehen und der Kombo komplett zu entgehen. Schwerer Magma-Schlag : Ähnlich zu der oben genannten Attacke, jedoch durchtränkt von Magma. Weicht diesem Angriff unbedingt aus, da er euren Block durchbrechen und euch anfällig für Folgeangriffe machen kann, die definitiv kommen werden.

: Ähnlich zu der oben genannten Attacke, jedoch durchtränkt von Magma. Weicht diesem Angriff unbedingt aus, da er euren Block durchbrechen und euch anfällig für Folgeangriffe machen kann, die definitiv kommen werden. Lava-Schlag : Das Flammen-Phantom setzt zu zwei hohen Schlägen mit seinen Tentakeln an, die unblockbar sind und sehr hohen Brandschaden bei Kratos verursachen. Unbedingt zur Seite ausweichen.

: Das Flammen-Phantom setzt zu zwei hohen Schlägen mit seinen Tentakeln an, die unblockbar sind und sehr hohen Brandschaden bei Kratos verursachen. Unbedingt zur Seite ausweichen. Lava-Geysir : Dieser Boss kann Geysire in der näheren Umgebung erschaffen, die wie Minen funktionieren. Behaltet im Blick, wo diese Dinger sich befinden und umgeht sie, um nicht versehentlich mit einer Ausweichbewegung hinein zu geraten.

: Dieser Boss kann Geysire in der näheren Umgebung erschaffen, die wie Minen funktionieren. Behaltet im Blick, wo diese Dinger sich befinden und umgeht sie, um nicht versehentlich mit einer Ausweichbewegung hinein zu geraten. Magma-Schockwelle : Dreht sich das Phantom als Sphäre um sich selbst, folgt eine heiße Schockwelle, die ihr jedoch problemlos blocken könnt.

: Dreht sich das Phantom als Sphäre um sich selbst, folgt eine heiße Schockwelle, die ihr jedoch problemlos blocken könnt. Lava-Beben : Sammelt das Flammen-Phantom Energie im Boden, folgt ein unblockbarer Angriff, der enormen Brandschaden verursacht. Seht ihr den roten Ring, geht auf Abstand, so weit, wie euch eure Füße tragen.

: Sammelt das Flammen-Phantom Energie im Boden, folgt ein unblockbarer Angriff, der enormen Brandschaden verursacht. Seht ihr den roten Ring, geht auf Abstand, so weit, wie euch eure Füße tragen. Magma-Welle: Eine weitere Attacke, die ihr nicht blocken könnt. Das Phantom verformt sich zu einer Art Welle und kommt auf Kratos zu, um einen brennenden Schlag auszuführen. Seht ihr, wie der Boss sich nähert, weicht zur Seite aus und entgeht der Attacke.

Am einfachsten ist dieser Boss, wenn ihr ihn aus der Distanz mit der Leviathan-Axt bekämpft. Trefft seinen Kern so lange, bis sich die Betäubungsleiste gefüllt hat und schlagt dann auf einen der Monolithen ein, bis dieser zu Bruch geht. Zwei der Monolithen sind gut sichtbar, der dritte steht hinter einer Felsformation.

Nachdem die Quellen seiner Macht zerstört wurden, reicht ein einzelner Angriff auf den Kern des Flammen-Phantoms, um es endgültig zu bezwingen. Ihr erhaltet dafür 40x Zerbrochene Rune, eine Frostflamme, 1x Glänzende Legierung, 1x Asgarder Barren, 1x Versteinerter Knochen, 25x Verbundleder und den Runenangriff Vindsvalrs Windsturm.