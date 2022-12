Beste Freunde – Wölfe streicheln in Gefallen: Tierische Instinkte – GoW Ragnarök

Der Kriegsgott Kratos ist in God of War Ragnarök so einiges, doch als Tierfreund würde man ihn wohl kaum bezeichnen. Was um so seltsamer ist, da die Trophäe Beste Freunde von euch verlangt, dass der bärtige Griesgram die Wölfe Svanna und Speki streichelt. Da sich Kratos aber weigert, die pelzigen Freunde lieb zu haben, müsst ihr etwas nachhelfen.

God of War Ragnarök: Beste Freunde – So streichelt ihr die Wölfe

Bereits in der allerersten Mission in God of War Ragnarök stehen euch die zuckersüßen Wölfe Svanna und Speki zur Seite, ziehen brav den Schlitten und helfen Atreus und Kratos, den schrecklichen Fimbulwinter zu überleben. Doch trotz ihrer Aufopferungsbereitschaft weigert sich der alte Kriegsgott, den Tieren etwas Liebe zu schenken.

Ihr könnt in eurem Lager in Midgard so oft an den Wölfen vorbeilaufen wie ihr wollt, ihr werdet keine Möglichkeit haben, mit den pelzigen Kreaturen zu interagieren. Wieso das so ist, verrät uns etwas später in der Handlung der klügste lebende Mensch der Welt Mimir, doch bis es soweit ist, müssen die Wölfe ohne Streicheleinheiten auskommen.

Erst wenn sich Kratos und Freya auf der Suche nach den Nornen befinden, habt ihr die Möglichkeit, den liebenswerten Tieren durch das Fell zu wuscheln. Sucht dafür den See der Neun auf, der mittlerweile komplett zugefroren ist, und ihr erkennt schnell, dass die Wölfe noch immer Angst vor den Räubern haben, vor denen Kratos und Atreus sie einst gerettet haben.

Um diese Angst endgültig loszuwerden, muss sich der gealterte Gott erst einmal um die brutalen Verbrecher kümmern, die noch immer die Gegend unsicher machen. Sucht dafür eines der vier Banditenlager auf, am besten das am Fuß von Tyrs Tempel. Dies aktiviert automatisch den Gefallen Tierische Instinkte.

Habt ihr alle vier Lager geräumt und jeden einzelnen Banditen erledigt, wird Kratos bemerken, dass seine Wölfe nichtsdestoweniger noch Angst haben, woraufhin er, von Freya ermutigt, mit seinen pelzigen Begleitern sprechen und diese kurz streicheln wird. Dies schaltet die begehrte Trophäe Beste Freunde frei.

God of War Ragnarök: Noch mehr Wölfe streicheln

Solltet ihr nicht davon genug bekommen können, kuscheligen Wölfe eure Liebe zu zeigen, müsst ihr das Spiel erst einmal komplett durchspielen. Danach ist es möglich, große Teile der neun Welten erneut zu besuchen, wozu auch Jötunheim gehört. Sprecht mit dem Eichhörnchen Ratatöskr, um den dazu notwendigen Weltensamen zu erhalten.

Kehrt dann in diese Welt zurück und sucht dort einen alten Bekannten auf, der bereits sehnsüchtig auf eure Ankunft wartet. Kratos kann mit dem Wesen interagieren und krault ihm so richtig schön durchs Fell, wenn ihr das denn wollt. Lohnenswert ist dieser Ausflug auf jeden Fall, eine Belohnung oder Trophäe bekommt ihr dafür aber nicht.