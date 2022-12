God of War Ragnarök: Aus Feuer geboren – Fundorte aller 6 Draugar-Löcher (Lösung)

Dem Kriegsgott Kratos laufen in God of War Ragnarök quasi hinter jeder Ecke brandgefährliche Gegner in die Arme, doch kaum ein Feind bietet ihm so feurige Kämpfe wie die Hasserfüllten, brennende Draugar, die aus Flammen entsteigen und euch furios sowie gleichsam unerbittlich attackieren, sobald ihr ihnen zu nahe kommt.

Sie zu bezwingen ist die Direktive des Gefallens Aus Feuer geboren, den ihr automatisch erhaltet, sobald euch das erste Mal ein solcher Hasserfüllter über den Weg gelaufen ist. Beziehungsweise ihr ihm, denn die Draugar-Löcher, denen diese Feinde entsteigen, müsst ihr erst einmal finden, schließlich sind sie über alle neun Welten verstreut.

Doch keine Sorge, denn genau dafür ist ja diese Lösung da, in welcher wir euch ganz genau verraten, wo ihr die 6 Draugar-Löcher dieser Nebenmission finden könnt. Habt ihr alle sechs Hasserfüllten gefunden und besiegt, erhält Kratos zur Belohnung 4.500 EP, Unübertreffliche Kohle und sogar 1x Chaosfunke für eure Chaosklingen.

God of War Ragnarök: Fundorte aller 6 Draugar-Löcher (Lösung)

Wahrscheinlich begegnet ihr eurem ersten hasserfüllten Draugar bereits in Svartalfheim, wenn ihr euch auf der Suche nach dem Gott Tyr befindet. Beim Wachturm befindet sich nämlich bereits der erste dieser brennenden Feinde und der Zweite ist im Apfelkern anzutreffen, wo ihr Atreus hinein folgt, um Tyr aus seiner Gefangenschaft zu befreien.

Svartalfheim: Beim Wachturm

Den ersten Hasserfüllten im Spiel entdeckt ihr in der Bucht der Großzügigkeit (Svartalfheim). Nachdem ihr die Zwergenstadt durchquert habt und bevor ihr Durlin aufsucht, erklimmt die Wand zum Wachturm und lauft zu dem Loch hinter diesem Gebäude, wo der feurige Feind von zwei regulären Draugar unterstützt wird.

Svartalfheim: Im Apfelkern

Der zweite Draugar dieser Art befindet sich in den Mienen, die als Apfelkern bekannt sind. Der reguläre Weg der Hauptmission führt nicht an der gesuchten Stelle vorbei, ihr müsst euch also etwas in den Gängen und Räumen umsehen, um die unscheinbare, weiße Holztür zu finden, die zu eurem Gegner führt.

Im späteren Verlauf eures Aufenthalts im Apfelkern, nachdem ihr den Schild weggestoßen habt, um eine Abkürzung zur unteren Ebene freizumachen, findet ihr neben der großen weiß angemalten Tür Runen, die euch zeigen, dass ihr dort entlang klettern könnt. Folgt dem Weg und ihr erreicht eine weitere weiße Tür, die euch zum Kampfplatz mit dem Hasserfüllten führt.

Alfheim: Das Ödland

Nachdem ihr in God of War Ragnarök die Hauptquest Gróas Geheimnis abgeschlossen habt, bekommt ihr Zugang zur Wüste von Alfheim. Sucht hier das Ödland auf und begebt euch dort ganz in den Westen, zu einem niedrigen Felsplateau, das ihr problemlos erklimmen könnt. Oben angekommen geht der Kampf auch schon wie gewohnt unangekündigt los.

Midgard: See der Neun

Auch in der Heimat von Atreus und Kratos könnt ihr einen Hasserfüllten finden. Folgt dem Pfad östlich von Tyrs Tempel nach Nord/Nordost in Richtung Königsgrab und ihr findet am Anfang des besagten Pfads einen Vorsprung, den ihr erklimmen könnt, um das nächste Draugar-Loch zu erreichen.

Vanaheim: Im verlassenen Dorf

Das verlassene Dorf müsst ihr während der Kampagne sowieso aufsuchen, doch braucht ihr den Draupnir-Speer, um den Hasserfüllten erreichen zu können. Das gesuchte Loch findet ihr in der Höhle in der Felswand am westlichen Rand des Orts, setzt den Speer bei der kleinen Säule ein, um diesen Bereich erreichen zu können.

Vanaheim: Im Krater

Um diesen Draugar zu finden, müsst ihr zuerst die Gefallen Fährte des Überlebens und Rückkehr des Flusses abgeschlossen haben. Schnappt euch dann ein Boot und fahrt damit zu dem Anlegepunkt ganz im Nordosten des Gebiets, östlich des Staudamms, den ihr mit Atreus geöffnet habt, um das Tal wieder zu fluten.