Explosion bei Rockstar North – Was bedeutet das für GTA 6?

Schockierende Neuigkeiten erschüttern die Zentrale von Rockstar North in Edinburgh: Am frühen Montagmorgen, dem 15. Januar 2026, kam es zu einer Explosion im Hauptsitz des Studios, das momentan mit Hochdruck an Grand Theft Auto 6 arbeitet. Die schottischen Notfalldienste reagierten schnell und rückten kurz nach einem Notruf um 5:02 Uhr morgens aus.

Nach ersten Berichten von Edinburgh Live wurde der Vorfall offenbar durch eine Explosion im Heizkesselraum ausgelöst. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Holyrood Road weiträumig ab, um die Sicherheit in der Umgebung zu gewährleisten. Glücklicherweise wurden keine Verletzten gemeldet.

Ermittlungen und offizielles Statement von Rockstar

Was hat Rockstar Games zu dem Vorfall gesagt? Gegen 15:09 Uhr deutscher Zeit äußerte sich Rockstar Games selbst gegenüber Kotaku zu dem Geschehen. In der offiziellen Stellungnahme bestätigte das Unternehmen die Explosion und sprach von einer Fehlfunktion des Heizkessels. Gleichzeitig bedankte sich Rockstar bei den Einsatzkräften für deren schnelles Handeln.

„Vielen Dank an alle, die sich besorgt gemeldet haben, sowie an die Polizei und die Feuerwehr, die so schnell vor Ort waren. Bitte seid versichert: Allen geht es gut, und unser Studio ist weiterhin geöffnet und betriebsbereit."

Laut der schottischen Feuerwehr verließen die letzten Rettungsteams gegen 10:21 Uhr deutscher Zeit den Einsatzort. Parallel zu ersten Sicherungsmaßnahmen wurde geprüft, ob strukturelle Schäden am Gebäude entstanden sind.

Mehrere Kündigungen überschatten die Entwickler

Warum stand Rockstar North zuletzt im Fokus? Die Explosion trifft ein Studio, das ohnehin bereits in den Schlagzeilen war. In den letzten Wochen wurden über 30 Mitarbeiter bei Rockstar North entlassen. Die Reaktionen aus Politik und Gesellschaft ließen nicht lange auf sich warten: Sowohl Mitglieder des Stadtrats in Edinburgh als auch Vertreter der britischen Regierung, darunter sogar Premierminister Rishi Sunak, äußerten sich öffentlich zur Situation.

Viel Aufmerksamkeit erhielt auch ein laufender Rechtsstreit, in dem Rockstar die erste Verfahrenshürde überwunden hat. Dennoch steht die eigentliche Gerichtsverhandlung noch bevor. Die Entlassungen hatten in der britischen Gamingbranche für Unruhe gesorgt, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherheit innerhalb international erfolgreicher Entwicklungsstudios.

Auswirkungen auf GTA 6?

Muss mit Verzögerungen bei Grand Theft Auto 6 gerechnet werden? Derzeit gibt es keine offiziellen Hinweise darauf, dass der Vorfall konkrete Auswirkungen auf die Entwicklungsarbeit an GTA 6 haben könnte. Mit dem Hinweis, dass das Studio weiterhin einsatzbereit sei, versucht Rockstar offensichtlich, etwaige Sorgen der Community zu zerstreuen.

GTA 6 zählt zu den am sehnsüchtigsten erwarteten Spielen der aktuellen Gaming-Generation. Seit der offiziellen Ankündigung im Dezember 2023 und der Trailer-Veröffentlichung im Dezember 2023, die innerhalb weniger Stunden Millionen Views generierte, beobachtet die Öffentlichkeit jede Bewegung rund um das Studio mit Argusaugen.

Reaktionen der Community und Bedeutung für den Standort

Wie reagieren Gamer und Lokalpolitik auf das Ereignis? Die Explosion hat nicht nur international Schlagzeilen gemacht, sondern auch regional für Aufsehen gesorgt. Edinburgh ist stolz auf das in Schottland verankerte Studio, das mit GTA ein weltweit dominierendes Spielefranchise entwickelt. Zahlreiche Bewohner identifizieren sich mit dem kulturellen Erfolg, den Rockstar North verkörpert.

Im Netz äußerten Fans ihre Erleichterung darüber, dass niemand verletzt wurde. Gleichzeitig wurde der Umgang von Rockstar mit der internen Kündigungswelle erneut kritisch kommentiert. Einige fordern mehr Transparenz vom Publisher Take-Two Interactive, unter dessen Dach Rockstar Games agiert.

Wie geht es weiter?

Was können wir in den nächsten Tagen erwarten? Momentan liegt der Fokus zunächst auf einer technischen Aufarbeitung des Vorfalls. Ob seitens der Behörden noch weitere Untersuchungen oder Details öffentlich gemacht werden, ist aktuell unklar.

Fest steht: Die Sicherheit der Mitarbeiter sowie eine möglichst reibungslose Arbeitsfortsetzung am Blockbuster GTA 6 bleiben für Rockstar Games höchste Priorität. Trotz aller Widrigkeiten zeigt sich das Entwicklerstudio entschlossen, an den bestehenden Plänen festzuhalten.

