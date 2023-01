Achtung, es folgen Spoiler: Im JRPG One Piece Odyssey erleben Ruffy und seine Freunde ein spannendes Abenteuer. Wir gehen in den nachfolgenden Zeilen dieses Artikels der Frage auf den Grund, wie sich die Story des Videospiels in die bekannte Haupthandlung der Manga-Reihe und der Anime-Serie einfügt.

Nach welchem Handlungsstrang spielt die Story von Odyssey?

In „One Piece Odyssey“ verschlägt es Ruffy und seine Crew auf die legendäre Insel Waford, die mittlerweile auf keiner Karte mehr zu finden ist. Dort treffen sie den Abenteurer Adio und seine Freundin Lim, die unseren Helden während ihrer Zeit auf dem Eiland helfen, ihre verlorenen Kräfte zurückzukriegen.

Während der zahlreichen Dialoge des JRPGs erzählen die Strohhüte auch immer wieder von ihren bisherigen Erlebnissen auf der Grandline. Genauer könnt ihr unter anderem Anspielungen auf Alabasta, Dress Rosa, Marineford und auch Zou sowie Orte aus dem einen oder anderen Anime-Kinofilm erspähen.

Die Piratenbande hat also auch in „One Piece Odyssey“ bereits allerlei erlebt. Producer Katsuaki Tsuzuki von Entwicklerstudio ILCA, Inc. („Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“) verriet in einem Interview mit GamerBraves, dass die Story des JRPGs „um die Whole Cake Island-Saga, in der die Strohhut-Bande noch immer gegen Big Mom kämpft, herum“ stattfinden würde.

Doch auch das Spiel selbst gibt uns ein paar Hinweise auf die zeitliche Einordnung. Im Laufe der Handlung erlangen Ruffy und seine Freunde ihre Kräfte zurück, die sie kurz nach ihrer Ankunft auf Waford verlieren. Hierzu zählt unter anderem auch Ruffys Gear 4-Attacke King Cobra. Diesen Angriff setzte er im Kampf gegen Big Moms ältesten Sohn Katakuri gegen Ende der Whole Cake Island-Saga ein.

Es wäre deshalb denkbar, dass sich die Strohhut-Crew vor den Geschehnissen des Reverie-Arcs, der den Abschluss von Whole Cake Island darstellt, und vor ihrer Ankunft in Wano Kuni nach Waford verirren. Genauer lässt sich die Handlung des JRPGs nicht in die Timeline des Piraten-Epos einordnen.

Ist Odysseys Story ein Teil der Hauptgeschichte? Wie bei den Anime-Kinofilmen stellen sich auch beim JRPG viele Fans die Frage, ob dessen Story ein Teil der Hauptgeschichte des Manga/Anime sei. Im oben erwähnten Interview erklärte Tsuzuki-san, „Odyssey“ würde zwar nicht zum Kanon gehören, allerdings würde das Spiel in die Story von „One Piece“ hineinpassen, weshalb es keine Ungereimtheiten geben soll.

„One Piece Odyssey“ ist seit dem 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.