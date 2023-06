Achtung, es folgen Spoiler: Mit der Netflix-Animationsserie Skull Island wird das mit „Godzilla“ gestartete Kaiju-Universum um sein erstes Spin-off erweitert. Nachfolgend verraten wir euch, wie sich die Show in die MonsterVerse-Timeline einfügt.

Genaue Einordnung ist (noch) schwierig

In der Abenteuerserie lernen wir eine neue Gruppe von Charakteren kennen, die auf hoher See auf ein Mädchen namens Annie treffen. Kurze Zeit später wird ihr Schiff jedoch von einer riesigen, unbekannten Kreatur angegriffen und versenkt. Mit letzter Kraft können sich einige von ihnen auf eine Insel retten.

Hierbei handelt es sich natürlich um Skull Island und wie unsere beiden Hauptfiguren Charlie und Mike schnell feststellen, ist dies alles andere als ein einladender Ort. Zunächst wirkt das Eiland zwar geradezu paradiesisch, doch der Eindruck täuscht, denn gefährliche Monster herrschen hier, auch Kong.

Über den Verlauf von insgesamt acht Episoden versuchen die beiden Jungs, irgendwie von der Insel zu entkommen. Später stellt sich jedoch heraus, dass sie und Annie nicht die einzigen Menschen auf Skull Island sind. Doch wie passt die Netflix-exklusive Animationsserie nun die Timeline der bisherigen Filme?

Insgesamt umfasst das MonsterVerse von Legendary Pictures und Warner Bros. Pictures aktuell vier Kinofilme und die Zeichentrickshow. Ohne den neuesten Ableger sieht die Timeline so aus:

Kong: Skull Island

Godzilla

Godzilla II: King of Monsters

Godzilla vs. Kong

„Kong: Skull Island“ ist der erste Film in der MonsterVerse-Timeline © Legendary Pictures/Warner Bros. Pictures

Während der erste „Kong“-Film in der Liste zur der Zeit des Vietnamkriegs (1955-1975) spielt, setzen die Abenteuer rund um Godzilla in unserer Gegenwart/der nahen Zukunft an, beginnend mit dem ersten Film im Jahr 2014. Die „Skull Island“-Serie spielt zeitlich gesehen nun zwischen „Kong“ und „Godzilla“.

In welchem Jahr genau die Geschichte der Netflix-Show ansetzt, lässt sich jedoch (noch) nicht sagen. „Kong: Skull Island“ spielte hauptsächlich im Jahr 1973. In einem Gespräch zwischen Mike, seinem Vater und einem Kriegsveteran erfahren sie von der Insel und dass seit dem Kriegsende 20 Jahre vergangen seien.

Denkbar wäre somit, dass „Skull Island“ in den frühen 1990ern spielt, etwa im Jahr 1993, also rund 20 Jahre nach dem Ende jenes Einsatzes, den wir im Kinofilm sehen.

Annie ist eine der Hauptfiguren in „Skull Island“ © Legendary Pictures/Warner Bros. Pictures, Netflix

Die aktuelle MonsterVerse-Timeline (Filme & Serien) sieht so aus:

Kong: Skull Island (1973)

Skull Island (1990er)

Godzilla (2014)

Godzilla II: King of Monsters (2019)

Godzilla vs. Kong (2024)

Die „Skull Island“-Animationsserie wurde von Brian Duffield („Love and Monsters“) geschrieben. Produziert wurde das Joint-Venture-Projekt von Legendary Television, Netflix Animation, Powerhouse Animation Studios und Tractor Pants Productions.

Powerhouse („Castlevania“, „Masters of the Universe: Revelations“) waren für die Animationen hauptverantwortlich.

Mit „Godzilla x Kong: The New Empire“ und Monarch: Legacy of Monsters befinden sich derweil zwei weitere Ableger des MonsterVerse in Arbeit. Ersterer wird ein neuer Kinofilm (US-Start: 15. März 2024), während es sich bei letzterem um eine Apple TV+-Serie handelt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Skull Island“ ist seit dem 22. Juni 2023 exklusiv bei Netflix verfügbar.