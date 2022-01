Godzilla-Serie über den Kampf der Titanen für Apple TV+ angekündigt

Das erfolgreiche MonsterVerse von Legendary Pictures wächst weiter: Wie das Studio nun bekannt gab, ist nach den ersten Kinofilmen um Godzilla und King Kong noch lange nicht Schluss. Jetzt lieferten die Verantwortlichen einen Ausblick auf die Zukunft der Godzilla-Reihe und warten mit einer Überraschung auf: So wird es (vorerst) nicht etwa in den Kinos weitergehen. Stattdessen ist eine erste Live-Action-Serie für den Streamingdienst Apple TV+ angekündigt. Gleichzeitig ist bereits eine King Kong Anime-Serie für Netflix in Arbeit.

Godzilla-Serie bringt weitere Titanen zurück

Einen konkreten Titel hat die neue Godzilla-Serie noch nicht erhalten, dafür wurden schon jetzt erste Details zur Story bekannt: Die Handlung setzt direkt an den ersten Godzilla-Film aus dem Jahr 2014 an und spielt nach Godzillas Kampf gegen die Titanen. San Francisco liegt in Schutt und Asche und die ganze Welt hat miterleben dürfen, dass gigantische Monster wie Godzilla real sind. Im Zentrum der Geschichte steht eine Familie, die nach dem Monster-Clash entdeckt, dass es in ihrer Vergangenheit zahlreiche Geheimnisse bis hin zu einer Verbindung zu der mysteriösen Organisation Monarch gibt, die sich um die Erforschung der Titanen kümmert.

Die neue „Godzilla“-Serie für Apple TV+ wird von Showrunner Chris Black („Mad Men“) und Comic-Autor Matt Fraction („Hawkeye“) für den Streamingdienst Apple TV+ entwickelt. Das legendäre japanische Filmstudio Toho ist mit den Produzenten Hiro Matsuoka und Takemasa Arita ebenfalls an der Umsetzung der US-Serie von Legendary Pictures und Apple Studios maßgeblich beteiligt. Schließlich entstanden hier damals zu Beginn der 1950er Jahre die ersten Godzillas-Filme, Auftakt einer umfangreichen Filmreihe und ausgewachsenes Franchise mit einer großen Fangemeinde.

King Kong Anime-Serie für Netflix zeitgleich in Arbeit

Anfang letzten Jahres wurde bereits eine erste Anime-Serie für Netflix angekündigt, die den Titel Skull Island trägt und im gleichen Franchise angesiedelt ist. Statt Godzilla steht hier aber King Kong auf seiner titelgebenden Insel im Zentrum, nach dem gleichnamigen Kinofilm.

Entwickelt wird die Serie von den Castlevania-Machern mit dem Studio Powehouse Animation. Produziert wird sie von Showrunner Brian Duffield und Jacob Robinson. Wann die Serie auf dem Streamingdienst an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt.

Neuer Godzilla-Kinofilm geplant?

Die erfolgreiche Filmreihe begann mit dem ersten Kinofilm „Godzilla“ von Regisseur Gareth Edwards im Jahr 2014, gefolgt von den weiteren Kinofilmen „Kong: Skull Island“, „Godzilla 2“ und „Godzilla vs. Kong“. Allein der zuletzt gezeigte Kinofilm hat trotz massiver Verschiebungen im Corona-Jahr 2021 mehr als 467 Millionen Dollar weltweit eingenommen. Insgesamt spielte die Hollywood-Filmreihe über zwei Milliarden US-Dollar weltweit an den Kinokassen ein.

Derweil fragen sich Fans zurecht, wann es denn in den Kinos mit den legendären Titanen weiter geht. Das Filmstudio hat dazu zwar noch nichts konkretes bestätigt. Gerüchten nach soll aber ein Kinofilm über Godzillas Sohn als nächstes anstehen.