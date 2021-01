Warner Bros. setzt sein MonsterVerse mit Godzilla und King Kong mit einem spektakulären Aufeinandertreffen der beiden berühmten Film-Monster fort. Godzilla vs. Kong stellt den Höhepunkt der Reihe nach der klassischen japanischen Vorlage des Toho Filmstudios dar.

Nachdem der Kinostarttermin wegen Corona bereits mehrfach verschoben wurde, kommt der lang erwartete Actionfilm im Frühjahr in die Kinos. Im ersten Trailer treten erstmals Godzilla und King Kong gegeneinander an. Wer jedoch genau hinschaut, entdeckt noch einen weiteren Monster-Giganten: MechaGodzilla.

Erste Story-Details: Godzilla legt sich mit King Kong an

Mit dem Trailer wird auch die offizielle Handlung des Films enthüllt:

„Die mythischen Gegner liefern sich einen spektakulären Kampf, bei dem nichts weniger als das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht. Kong und seine Beschützer befinden sich auf einer gefährlichen Reise, um die wahre Heimat des Giganten zu finden. Mit dabei ist auch Jia, ein junges Waisenmädchen, zu dem Kong eine starke und einzigartige Bindung aufgebaut hat.



Unerwartet kreuzen die Reisenden den Weg des wütenden Godzilla, der eine Schneise der Verwüstung über den Erdball zieht. Doch in dem epischen, durch unsichtbare Kräfte ausgelösten Zusammenstoß der beiden Titanen offenbart sich nur ein kleiner Teil eines Geheimnisses, das bis tief ins Innere der Erde führt.“

Der Film knüpft damit direkt an die Geschehnisse der Vorgängerfilme an. Interessant dürfte sein, welche Rolle dabei die geheimnisvolle Organisation Monarch spielt. Auch ein Wiedersehen mit weiteren Monstern wie Rodan, Mothra oder gar King Ghidorah bleibt spannend.

Verworfenes Godzilla-Konzept aus 1994 sorgt für Aufsehen

Wiedersehen mit Millie Bobby Brown und Kyle Chandler

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit den beiden Helden Millie Bobby Brown (Madison Russell) und Kyle Chandler (Mark Russell) aus Godzilla: King of the Monsters.

Die Hauptrolle übernimmt jedoch Alexander Skarsgård („True Blood“) neben Eiza González („Fast & Furious: Hobbs & Shaw“), Rebecca Hall („Iron Man 3“), Demián Bichir („Alien: Covenant“) und Julian Dennison („Deadpool 2“). Regie führt Adam Wingard („You’re Next“).

Beeindruckendes Godzilla-Lego eines Fans begeistert die Community

Neuer Kinostarttermin im Mai

„Godzilla vs. Kong“ sollte ursprünglich schon vor mehr als einem Jahr in den Kinos anlaufen. Jetzt endlich ist es bald soweit – sollte die anhaltende Corona-Krise dem deutschen Kinostart nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung machen.

Deswegen geht Warner in den USA einen neuen und bislang einmaligen Weg: Zum US-Kinostart am 26. März wird der Film zeitgleich auch auf dem hauseigenen Streamingdienst HBO Max gezeigt – gegen einen Aufpreis, ähnlich wie Mulan bei Disney+.

In den deutschen Kinos ist „Godzilla vs. Kong“ für den 20. Mai angekündigt. Hoffen wir, dass der Release-Termin diesmal eingehalten werden kann.