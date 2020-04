Nachdem Godzilla, das bekannteste Monster der Welt, zuletzt in Godzilla 2: King of Monsters zu sehen war, wird die Bestie als nächstes gegen den bekanntesten Affen der Welt antreten, King Kong.

Obgleich der Film erst in rund acht Monaten an den Start gehen soll, gibt es schon jetzt einen Hinweis auf die Story. Falls ihr euch also nicht spoilern möchtet, solltet ihr womöglich nicht weiterlesen.

Godzilla-Spielzeug könnte Story spoilern

Via Godzilla-Movies kamen nun einige Bilder zum kommenden Godzilla-Spielzeug von Playmates ans Tageslicht. Das Unternehmen wird für beide Geschöpfe die eine oder andere Figur produzieren. Das Spielzeug, das sich auf Godzilla bezieht, kommt zum Beispiel mit einer kleinen Eiswaffe daher und Kong ist scheinbar mit einer todbringenden Axt ausgerüstet.

Neben diesen bekannten Monstern gibt es sogleich noch ein neues namens Nozuki, während die Skullcrawler, die wir aus „Kong: Skull Island“ kennen, ebenfalls in Plastik gegossen werden.

Doch das Augenmerk wandert zu zwei ganz bestimmten Figuren, nämlich Mega Godzilla und Mega Kong. Mega Kong sieht aus wie die ursprüngliche Version, nur eben etwas größer. Doch Mega Godzilla trägt eine High-Tech-Ausrüstung mit einem roten Panzer.

Verworfenes Godzilla-Konzept aus 1994 sorgt für Aufsehen

Das Design von Godzilla hat schon etwas Ansprechendes. Nun stellt sich natürlich die Frage, wird es Mega Godzilla wirklich im neuen Film zu sehen geben und wenn ja, wie gelangt es an diese Rüstung? Oder entspringt diese Vorstellung nur den Köpfen der Spielzeugdesigner? Es bleibt spannend und so wird es mit „Godzilla vs. Kong“ einen weiteren Eintrag im MonsterVerse geben, der in diesem Jahr am 20. November 2020 in die Kinos kommt.