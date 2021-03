Das legendäre japanische Studio Toho kündigt eine neue Anime-Serie mit dem berühmtesten Filmmonster an: Godzilla. Die Serie trägt den Titel „Godzilla Singular Point“ und geht am 25. März in Japan auf Netflix an den Start. Ein deutscher Release-Termin folgt laut Netflix etwas später, ein genauer Termin wird aber noch bekannt gegeben.

Inzwischen sind erste Trailer eingetroffen, die die Herzen der Godzilla-Fans höher schlagen lassen dürfte. Im neuen japanischen Trailer gibt es neben Godzilla viele weitere gigantische Kreaturen zu entdecken, die eine völlig neue Bedrohung der Bevölkerung darstellen:

Erste Story-Details mit Mecha-Robotern

Über die Handlung von „Godzilla Singular Point“ wird noch nicht viel verraten. Laut dem ersten Trailer legen sich die von Menschen erbauten Robotern, genannt Jet Jaguar, im Kampf gegen die Monster an: Ein junges Team mit Mei und Yun stellen sich mit den von ihnen entworfenen Mecha-Robotern gegen die mächtige Gefahr, die aus der Tiefe aufsteigt.

Die Mecha-Roboter hatten ihren ersten Auftritt im klassischen Kinofilm „Godzilla: Dämonen aus dem Weltall“ aus dem Jahr 1973. Sie dienten auch ein wenig als Vorlage für Guillermo del Toros Science-Ficition-Reihe „Pacific Rim“, die derzeit mit einer Anime-Serie auf Netflix fortgesetzt wird.

Die neue Anime-Serie „Godzilla Singular Point“ wird laut den Machern „einen Wendepunkt markieren und den Beginn eines neuen Kapitels für Godzilla sein.“

Studio Ghibli-Zeichner entwirft neues Godzilla-Design

Das Charakterdesign hat Manga-Zeichner Kazue Kato („Blue Exorcist“) entworfen, für das Godzilla-Design zeichnet Eiji Yamamori, Animator von Studio Ghibli („Prinzessin Mononoke“) verantwortlich.

Das Drehbuch der mehrteiligen Serie stammt von Toh Enjoe („The Empire of Corpses“-Macher), Regie führt Atsushi Takahashi („Blue Exorcist – The Movie“) und den Soundtrack steuert Komponist Kan Sawada bei. Produziert wird die Serie von den Animationsstudios Bones („My Hero Academia“) und Orange („Beastars“).

Zuvor sind schon die beiden Teaser-Trailer erschienen, die mehr von der Story preisgeben, jedoch noch nicht viel von Godzilla selbst zeigen: