HBO Max erweitert Anime-Katalog – 20 neue Filme ab September 2025

Warner Bros. Entertainment hat einen neuen Lizenzvertrag zwischen seinem Streamingdienst HBO Max und GKIDS abgeschlossen. Diese Vereinbarung bringt 20 zusätzliche Live-Action- und Animationsfilme auf die Plattform. Zu den neuen Programmen, die auf HBO Max erscheinen, gehören eine Mischung aus klassischen Anime-Filmen und beliebten Live-Action-Filmen, darunter Shin Godzilla.

Zu den bemerkenswerten Anime-Filmen, die auf HBO Max verfügbar sein werden, gehören Satoshi Kons Perfect Blue, Mamoru Oshiis Angel’s Egg und Makoto Shinkais Your Name. Viele dieser Anime-Titel feiern ihr 4K-Streaming-Debüt und bieten den Abonnenten die bestmögliche Videoqualität.

Neues Anime-Angebot auf HBO Max

Welche Filme kommen im September 2025 zu HBO Max? Ab dem 1. September 2025 wird HBO Max eine Reihe neuer GKIDS-Titel in Wellen veröffentlichen. Zu den ersten Filmen, die erscheinen, gehören:

Children Who Chase Lost Voices

Fireworks

Fortune Favors Lady Nikuko

Ghost Cat Anzu

Lonely Castle in the Mirror

Love & Pop

The Place Promised in Our Early Days

Your Name

Zukünftige Anime-Highlights

Welche weiteren Filme sind geplant? Weitere Titel, die zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen, umfassen:

Angel’s Egg

Liz and the Blue Bird

Lu Over the Wall

Millennium Actress

Mind Game

Perfect Blue

Shin Godzilla

Summer Wars

The Boy and the Beast

The Colors Within

The Girl Who Leapt Through Time

Wolf Children

Einflussreiche Anime-Regisseure

Warum sind die Filme von Satoshi Kon und Mamoru Hosoda bedeutend? Die GKIDS-Titel, die zu HBO Max kommen, gehören zu den angesehensten Anime-Filmen aller Zeiten. Das Katalog umfasst viele Werke der anerkannten Regisseure Satoshi Kon und Mamoru Hosoda.

Satoshi Kons Anime-Filme wurden hoch gelobt und haben zahlreiche Künstler und Schöpfer inspiriert. Sein Perfect Blue gilt als Meilenstein in der Anime-Industrie. Mamoru Hosoda begann als einer der Hauptanimatoren für das Digimon-Anime und führte bei dem beliebten Film Digimon Adventures: Our War Games Regie. Später drehte er hochgelobte Filme wie Summer Wars und Wolf Children, die ihm eine Oscar-Nominierung für Mirai einbrachten.

Strategische Entscheidungen von HBO Max

Warum ist der GKIDS-Deal für HBO Max wichtig? Warner Bros. besaß einst die Rechte an Crunchyroll, das Teil des Startangebots von HBO Max war. Letztendlich verkaufte HBO Max Crunchyroll 2021 an Sony, was es dem Käufer ermöglichte, Crunchyroll mit Funimation zu fusionieren und eine der größten Anime-Bibliotheken zu schaffen.

Es ist unklar, ob Warner Bros. den Verkauf von Crunchyroll bereut, aber mit Anime, das auf vielen Streaming-Plattformen ein dominierendes Medium bleibt, muss HBO Max eine Anime-Präsenz aufrechterhalten. Der GKIDS-Deal, der einen Katalog einiger der bestbewerteten Anime-Filme umfasst, hilft HBO Max, im Anime-Wettbewerb mithalten zu können.

