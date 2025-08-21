Shin Godzilla kehrt zurück – Schwarz-Weiß-Edition im August 2025 in Kinos

Shin Godzilla hat kürzlich ein erfolgreiches Comeback in den nordamerikanischen Kinos gefeiert und ist noch lange nicht am Ende. Der Film, der ursprünglich 2016 veröffentlicht wurde und das erste große Godzilla-Live-Action-Projekt aus Japan seit zwölf Jahren darstellte, erzielte bei seiner ersten Aufführung in Nordamerika 1,9 Millionen Dollar. Die Wiederveröffentlichung im August 2025 brachte in nur vier Tagen beeindruckende 2,4 Millionen Dollar ein. Nun haben Toho und GKIDS eine neue Version des Films angekündigt: Shin Godzilla: ORTHOchromatic, eine komplett in Schwarz-Weiß gehaltene Ausgabe.

Shin Godzilla: ORTHOchromatic ähnelt Godzilla Minus One Minus Color, einer schwarz-weißen Neuauflage des Oscar-prämierten Godzilla-Films. Diese farblosen Versionen moderner Godzilla-Filme sollen das gleiche Gefühl und die gleiche Atmosphäre wie der originale Godzilla-Film von 1954 hervorrufen, der ebenfalls in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Diese Neuveröffentlichungen bieten eine neue Möglichkeit, die Filme zu erleben, indem sie Aspekte hervorheben, die in Farbe möglicherweise unbemerkt geblieben wären. GKIDS hat die farbige Version von Shin Godzilla Anfang August neu veröffentlicht, um die kommende 4K Disc-Veröffentlichung des Films zu bewerben. Shin Godzilla: ORTHOchromatic wird am 31. August 2025 in den USA und Kanada starten.

Das Besondere an Shin Godzilla: ORTHOchromatic

Was macht Shin Godzilla: ORTHOchromatic einzigartig? Die schwarz-weiße Version von Shin Godzilla zielt darauf ab, die Essenz des ursprünglichen Godzilla-Films einzufangen. Die Entscheidung, den Film in Schwarz-Weiß zu präsentieren, soll die Aufmerksamkeit auf die feineren Details lenken und die emotionale Wirkung verstärken.

Hideaki Anno, Co-Schöpfer von Neon Genesis Evangelion, führte zusammen mit Shinji Higuchi Regie bei Shin Godzilla. Anno ist bekannt für seine tiefgründige Erzählweise, die durch die Evangelion-Serie viele Fans fand. In Shin Godzilla thematisieren Anno und Higuchi die Inkompetenz der Regierung, ein klares Sinnbild für die Reaktion der japanischen Regierung auf die Katastrophen der frühen 2010er Jahre, insbesondere die Nuklearkatastrophe von 2011. Godzilla wird im Film als ein Organismus dargestellt, der sich evolutionär an seine Umwelt anpasst.

Die Entwicklung der Godzilla-Filme

Warum ist Shin Godzilla besonders resonant für japanische Zuschauer? Die Bürokratie der japanischen Regierung im Film führte dazu, dass niemand schnell genug auf Godzilla reagieren konnte. Dies erlaubte es dem Monster, sich zu einer Bedrohung zu entwickeln, die Tokio zerstören konnte. Während Shin Godzilla weltweit positive Kritiken erhielt, fand der Film in Japan besonderen Anklang, da viele Zuschauer sich mit dem Unvermögen der Regierung identifizierten, rechtzeitig zu handeln.

Nach dem Erfolg von Shin Godzilla blieb es lange still um neue japanische Godzilla-Filme, bis 2023 Godzilla Minus One erschien, das zum erfolgreichsten Godzilla-Film weltweit wurde. Trotz anfänglicher Stagnation bei den Gesprächen über eine Fortsetzung von Shin Godzilla hat Toho kürzlich bekannt gegeben, dass man an einer Fortsetzung arbeiten könnte, inspiriert durch den Erfolg von Minus One. Eine Fortsetzung für Godzilla Minus One wurde bereits bestätigt, mit Takashi Yamazaki, der erneut Regie führen wird.

Godzilla’s Zukunft

Was erwartet die Fans in der Zukunft der Godzilla-Reihe? Während Shin Godzilla die moderne japanische Regierung kritisiert, beschäftigt sich Godzilla Minus One mit dem Nachkriegsjapan und fokussiert sich auf Überlebensschuld und den menschlichen Überlebenswillen angesichts von Widrigkeiten. Die aktuelle Ära von Godzilla-Filmen wird von vielen als perfekter Zeitpunkt angesehen, um die vielseitigen Themen und Botschaften, die die Reihe behandelt, weiterzuentwickeln.

Was denkst du über die schwarz-weiße Neuveröffentlichung von Shin Godzilla? Lass es uns in den Kommentaren wissen!