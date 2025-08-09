Super7 eröffnet Godzilla Station Store – exklusive Sammlerstücke im Angebot

Super7 hat auf der diesjährigen San Diego Comic-Con International mit einer besonderen Überraschung aufgewartet: der Eröffnung des Godzilla Station Stores. Brian Flynn, Gründer und Kreativchef von Super7, nutzte die Gelegenheit, um über die zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Toho-Franchise Godzilla zu sprechen. Die Umwandlung des Super7 Stores in die Godzilla Station war für viele Fans keine Überraschung, da Godzilla seit seinem ersten Auftritt 1954 ein fester Bestandteil der Popkultur ist.

Die neuen Produktlinien von Super7

Welche neuen Godzilla-Produkte sind geplant? Super7 bringt exklusive Godzilla-Station-Kleidung sowie FUN! FUN!, ReAction und Ultimates-Figuren auf den Markt. Die ReAction-Linie deckt die Anfänge von Godzilla und seine Kaiju-Freunde aus den 1960er und 1970er Jahren ab, während die Ultimates-Linie sich auf die Sequels der 1990er Jahre und moderne Versionen wie Godzilla Minus One konzentriert. Nun sollen diese beiden Linien miteinander verschmelzen, indem sie jeweils in das Territorium der anderen vordringen.

Flynn betonte, dass die ReAction-Figuren in Wellen veröffentlicht werden, die thematisch zusammenpassen – sei es durch Paarungen, Kämpfe oder Filmhandlungsstränge. Die erste Welle begann mit dem 1954er Godzilla und dem Mechagodzilla von 1974. Die neueste Welle umfasst Godzilla-Versionen von 1989 und 2023.

Zukunftsaussichten für Sammler

Welche Kaiju können Sammler erwarten? Für die Ultimates-Linie sind eine Vielzahl von Toho-Kaiju in der Planung. Flynn nennt klassische Kaiju, die jeder liebt, sowie neue Iterationen von Godzilla, die Super7 bisher nicht umgesetzt hat. Allerdings sollten Fans nicht auf eine Umsetzung von King Kong aus dem 1962er Film King Kong gegen Godzilla hoffen, da dies keine Priorität hat.

Einige tiefere Charaktere wie Sanda und Gaira aus Krieg der Gargantua sind hingegen nicht ausgeschlossen. Super7 achtet darauf, dass ihre Figuren aus unterschiedlichen Gründen gesammelt werden und sie für jeden etwas bieten können.

Godzilla: Ein kulturelles Phänomen

Warum ist Godzilla so bedeutend? Seit seinem Debüt 1954 hat sich Godzilla zu einem internationalen Popkultur-Phänomen entwickelt. Ursprünglich als Metapher für Nuklearwaffen konzipiert, spiegelte er die Ängste der Nachkriegszeit wider. Im Laufe der Jahre hat Godzilla nicht nur in Filmen, sondern auch in Comics, Videospielen und anderen Medien seinen Platz gefunden. Er hat sich von einem symbolischen Monster zu einem Antihelden entwickelt, der manchmal die Menschheit verteidigt.

Mit dieser kulturellen Bedeutung im Hintergrund ist es kein Wunder, dass Super7 weiterhin auf Godzilla setzt, um Sammler weltweit zu begeistern. Die Kombination aus Nostalgie und neuen Interpretationen macht die Figuren für viele zu einem Muss.

Welche Godzilla-Figur würdest du dir als nächstes wünschen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!