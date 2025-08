Godzilla feiert 70 Jahre – neuer Film im Monsterverse kommt März 2027

Godzilla feiert sein beeindruckendes 70. Jubiläum, und Toho lässt sich für diesen besonderen Anlass nicht lumpen. Mit einem epischen neuen Promo-Video zeigt das Studio die historische Entwicklung des berühmten Kaijus. Diese Feierlichkeiten gipfeln in einer neuen Partnerschaft zwischen Toho und Shanghai Xinchuanghua Cultural Development Co., Ltd., um Godzilla in China noch bekannter zu machen. Diese Zusammenarbeit ist Teil eines umfassenden Plans im Wert von einer Milliarde USD, der darauf abzielt, Godzillas Dominanz weltweit weiter auszubauen. Als Krönung dieser Partnerschaft hat Toho ein beeindruckendes neues Poster veröffentlicht, das die verschiedenen Erscheinungsformen des berühmten Monsters zeigt.

Die Zukunft von Godzilla

Welche neuen Projekte sind für Godzilla geplant? Toho hat große Pläne, die Godzilla-Reihe in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Dazu gehören mehrere neue Projekte, die derzeit in Arbeit sind. Ein Highlight ist der neue Film im Monsterverse mit dem Titel Godzilla x Kong: Supernova, der am 27. März 2027 in die Kinos kommen soll. Der Film wird von Grant Sputore inszeniert, der die Regie von Adam Wingard übernimmt, dem Regisseur von Godzilla x Kong: The New Empire. Das Drehbuch stammt von Dave Callaham, bekannt für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Zur Besetzung gehören Dan Stevens, Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey und Sam Neill.

Darüber hinaus arbeitet Legendary an einer neuen Staffel der AppleTV+ Serie Monarch: Legacy of Monsters. Die Serie bringt Chris Black und Matt Fraction als Co-Showrunner und ausführende Produzenten zurück. Amber Midthunder, bekannt aus Prey, wird der Besetzung beitreten. Weitere Details zur neuen Staffel sind derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Was erwartet uns bei Godzilla Minus One?

Welche Pläne hat Toho für Godzilla Minus One? Auch auf der Seite von Toho gibt es Entwicklungen: Ein neues Projekt, das als Nachfolger von Godzilla Minus One geplant ist, befindet sich in der Mache. Eine bestimmte Veröffentlichungszeit oder ein genaues Datum stehen noch nicht fest, aber Toho hofft, den Film bereits im nächsten Jahr in die Kinos zu bringen. Die Dreharbeiten sollen im Sommer beginnen, sodass diese Pläne bald in die Tat umgesetzt werden.

Takashi Yamazaki, der bereits für das Drehbuch und die Regie von Godzilla Minus One verantwortlich war, wird auch bei diesem Projekt wieder mit an Bord sein. Die ersten Details bestätigen, dass es sich um ein weiteres historisches Werk handeln wird. Ob es sich um eine direkte Fortsetzung von Godzilla Minus One handelt, bleibt abzuwarten, aber die Anzeichen deuten darauf hin. Angesichts des finanziellen und kritischen Erfolgs von Godzilla Minus One ist eine Fortsetzung wahrscheinlich.

Godzilla Minus One zeigt erstes Material von Mechagodzilla

Was gibt es Neues von Mechagodzilla? Ein spannendes Detail für die Fans: Godzilla Minus One hat kürzlich erstes Filmmaterial von Mechagodzilla enthüllt. Diese ikonische Figur erweitert das Universum von Godzilla und sorgt für viel Aufregung unter den Fans. Mit der Rückkehr von Takashi Yamazaki als Regisseur dürfen wir gespannt sein, wie diese neue Bedrohung in die Geschichte eingebunden wird.

Was hältst du von den neuen Entwicklungen rund um Godzilla? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!