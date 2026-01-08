Black Ops 7 Season 1 Reloaded – Neue Fallout-Maps und Spielmodi enthüllt

Mit dem Start von Season 1 Reloaded am 8. Januar 2026 bringt Call of Duty: Black Ops 7 eines der bislang größten Mid-Season-Updates der Reihe. Trotz einer durchwachsenen Veröffentlichung im November 2025, bei der sowohl Spielerzahlen als auch Resonanz unter den Erwartungen blieben, liefert Entwickler Treyarch nun ein Paket voller neuer Inhalte, Bugfixes und Gameplay-Verbesserungen.

Neue Karten und Fallout-Kooperation

Welche Maps wurden neu hinzugefügt? Mit dem Update kommen gleich mehrere neue und zurückkehrende Karten ins Spiel. Die neue Karte Yakei spielt auf den neonbeleuchteten Dächern Japans, während Fans sich über die Rückkehr der beliebten Maps Meltdown (Black Ops 2) und Fringe (Black Ops 3) freuen dürfen. Darüber hinaus gibt es mit Vault Town eine neue Variante von Nuketown im Fallout-Stil, inklusive Easter Eggs wie einem Nuka-Cola-Bus und der ikonischen Powerrüstung im Schaukasten.

Was steckt hinter der Fallout-Kollaboration? Vault Town ist nur der Anfang: Die Fallout-Kooperation bringt auch neue Modi mit sich, darunter S.P.E.C.I.A.L. Mayhem und The Ghouls, die das klassische Call of Duty-Multiplayer-Erlebnis mit postapokalyptischen Power-ups, Ghoul-Infektionen und radioaktiven Effekten kombinieren. Wer Fallout-Skins trägt, erhält sogar Gameplay-Boni wie automatische Buffs zu Beginn der Runde.

Neue Spielmodi und Endgame-Events

Welche neuen Modi sind enthalten? Neben den Fallout-Modi führt das Update auch Takeover ein – einen Hybridmodus aus Domination und Hardpoint mit rotierenden Zielpunkten. Außerdem wird der Endgame-Modus von Black Ops 7 mit dem Event Deathclaw Hunt um ein Fallout-inspiriertes Boss-Event erweitert, das dich gegen tödliche Deathclaws und radioaktive Ghouls antreten lässt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was ist neu im Zombies-Modus? Der Koop-Zombiemodus erhält mit Project RADS einen eigenen Fallout-Ableger, bei dem Radiation Management essenziell ist. Neue Karten wie Zarya Cosmodrome und die Erweiterung Astra Malorum: Directed Mode bieten zusätzliche Inhalte. Besonders ambitionierte Überlebende können sich mit Herausforderungen bis Runde 50 sogar kosmetische Belohnungen verdienen.

Neue Waffen, Ausrüstungen und Scorestreaks

Welche Waffen und Gadgets sind neu? Zwei neue Waffen feiern ihr Debüt: die MP Sturmwolf 45 sowie das Scharfschützengewehr Hawker HX. Zusätzlich gibt es drei neue Waffenaufsätze als Belohnung aus wöchentlichen Herausforderungen, die neue Spielstile ermöglichen – etwa die Umwandlung des M8A1 in eine vollautomatische Variante.

Welche Inhalte kehren aus Black Ops 6 zurück? Eine ganze Reihe von Ausrüstungen und Scorestreaks wurde aus dem Vorgänger übernommen. Darunter etwa der Shock Charge, die Thermo-Granate, das Combat Bow und der Strategic Bomber. Diese Inhalte wurden überarbeitet und neu ins Balancing integriert.

Balance, Bugfixes und technische Updates

Welche technischen Verbesserungen gibt es? Die Patch Notes listen zahlreiche Bugfixes und QoL-Verbesserungen auf: von UI-Problemen über fehlerhafte Spawnpunkte bis hin zu Audio-Anpassungen und Crash-Fixes. Auch der Anti-Cheat-Schutz Ricochet wurde mit einem neuen Verifizierungs-Tool namens Secure Attestation Wizard erweitert.

Welche Waffen wurden überarbeitet? Eine gezielte Waffenanpassung steht unmittelbar bevor, darunter auch für die Maddox, die in der Community aktuell kontrovers diskutiert wird. Weitere Balancing-Änderungen sollen in den nächsten Wochen folgen.

Wie geht es mit Black Ops 7 weiter?

Was bedeutet das Update für die Zukunft des Spiels? Trotz enttäuschender Verkaufszahlen und Kritik an der Kampagne beweist Treyarch mit Season 1 Reloaded, dass sie gewillt sind, das Spiel mit regelmäßigen Inhalten und Verbesserungen langfristig zu unterstützen. Die Mischung aus nostalgischen Inhalten, kreativen Crossover-Events und neuen Spielmodi dürfte viele Fans zumindest zurücklocken.

Was hältst du von den neuen Inhalten und der Fallout-Kooperation? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!