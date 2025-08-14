Shin Godzilla kehrt zurück – 4K-Kinomagie und Steelbook-Edition ab August 2025

Der gefeierte und bahnbrechende Kaiju-Film Shin Godzilla aus dem Jahr 2016, inszeniert von Hideaki Anno und Shinji Higuchi, erlebt eine beeindruckende Rückkehr. In Nordamerika wird er am 14. August 2025 in den Kinos präsentiert, um die neue 4K-Restaurierung zu zeigen. Gleichzeitig wird eine heiß erwartete 4K-Blu-ray-Steelbook-Edition von GKIDS veröffentlicht, die nun vorbestellt werden kann.

Einfluss von Shin Godzilla

Wie hat Shin Godzilla die Kaiju-Landschaft verändert? Shin Godzilla markierte die erste japanisch produzierte Godzilla-Verfilmung seit Godzilla Final Wars 2004. Bei seiner Veröffentlichung wurde er in Japan zu einem sozialen Phänomen und spielte eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung des Godzilla-Franchises nach einer zwölfjährigen Pause. Der Film setzte neue Maßstäbe und ebnete den Weg für beliebte Filme wie Godzilla Minus One und Godzilla x Kong: The New Empire.

Mit einem Budget von etwa 2,19 Milliarden Yen und inspiriert durch reale Ereignisse wie das Erdbeben 2011 und die Nuklearkatastrophe in Japan, wurde Shin Godzilla ein Kassenschlager. Er spielte weltweit 79 Millionen Dollar ein und wurde der erfolgreichste japanische Realfilm des Jahres 2016.

Besondere Features der 4K Blu-ray

Welche besonderen Inhalte bietet die 4K Blu-ray Edition? Die 4K Blu-ray-Veröffentlichung von Shin Godzilla ist ein Muss für jede Kaiju-Sammlung. Sie enthält eine Vielzahl von Special Features wie eine Sammlung von Werbevideos, Making Of Shin Godzilla, gelöschte Szenen, Outtakes, Nachrichtenrollen, Previs Reel Collection sowie Previs und Spezialeffekte-Outtakes. Auch der visuelle Effekte-Breakdown ist Teil des Pakets.

Diese Edition wird sowohl als Steelbook als auch in der Standard 4K UHD Blu-ray-Variante angeboten. Besonders die Steelbook-Edition erfreut sich großer Beliebtheit und könnte schnell ausverkauft sein.

Visionäre Hinter Shin Godzilla

Wer sind die kreativen Köpfe hinter Shin Godzilla? Hideaki Anno, bekannt für sein postmodernes Herangehen und die tiefgehende Charakterdarstellung, führte zusammen mit Shinji Higuchi Regie bei Shin Godzilla. Anno ist auch der Schöpfer des einflussreichen Evangelion-Franchises, das die Anime-Industrie nachhaltig geprägt hat. Higuchi, bekannt für seine Tokusatsu-Blockbuster, gilt als einer der führenden Filmemacher Japans im 21. Jahrhundert.

Anno und Higuchi erhielten für ihre Arbeit an Shin Godzilla die Auszeichnung als Regisseure des Jahres bei den 40. Japan Academy Film Prize. Die beiden haben bereits an weiteren Projekten wie Shin Ultraman und Shin Kamen Rider gearbeitet, die Teil ihrer „Shin“-Reihe sind.

Die Handlung von Shin Godzilla

Worum geht es in Shin Godzilla? Der Film erzählt die Geschichte eines riesigen Monsters, bekannt als Godzilla, das plötzlich in Tokio auftaucht und Zerstörung hinterlässt. Während es angegriffen wird, entwickelt es sich weiter. Die Regierung organisiert eine Taskforce, um das Monster zu bekämpfen, während ein Abgesandter des US-Außenministeriums geheime Dokumente über Godzilla enthüllt. Der Film ist eine Mischung aus mitreißendem Actionfilm und scharfer politischer Satire.

Shin Godzilla bietet eine spannende Ursprungsstory einer der größten Schöpfungen des Kinos, angereichert durch beeindruckende visuelle Effekte und temporeiche Dialoge.

Was hältst du von der 4K-Restaurierung und der neuen Veröffentlichung von Shin Godzilla? Teile deine Meinung in den Kommentaren!