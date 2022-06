„Skull Island“ wurde zwar schon offiziell angekündigt, aber außer ein paar groben Eckdaten und der Story-Prämisse wussten wir quasi nichts über die neue Anime-Serie. Aber jetzt zeigt Netflix das erste Bild und das wirkt schon einmal sehr vielversprechend. Zumindest scheinen hier die Größenverhältnisse zu stimmen und wir werden vorsichtig optimistisch.

Skull Island: King Kong, Godzilla und Co bekommen eigene Animeserie

Darum geht’s: Das sogenannte Monsterverse von Legendary umfasst die neueren „King Kong“- und „Godzilla“-Filme, die bekanntermaßen in Godzilla vs Kong gipfelten. Aber damit nimmt das Ganze noch lange nicht sein Ende, ganz im Gegenteil. Auf Netflix erscheint wohl noch dieses Jahr eine komplette Animeserie, die auf den Namen Skull Island hört.

Das wurde bereits im Januar letztes Jahr angekündigt. Aber außer einigen grundlegenden Infos wurde sonst nichts verraten und seitdem war es verdächtig still um das Projekt – bis jetzt. Jetzt gibt es nämlich endlich ein erstes Bild zu Skull Island und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. So sieht der Ersteindruck zur neuen Netflix-Serie aus:

Das ist zu sehen: Eine riesige Fußspur oder vielmehr ein Pfotenabdruck im Sand. In der Mitte der riesigen Spur stehen zwei geradezu winzig wirkende Personen. Der Abdruck fällt im Vergleich zu den beiden Menschen gigantisch aus und dürfte einem gewissen Riesen-Affen zuzuordnen sein. Am Rand ist das Meer zu sehen, wir haben es hier also wohl mit dem Strand von Skull Island selbst zu tun, auf dem bekanntermaßen King Kong regiert.

Und die Story? Zur Story gibt es zumindest einen kleinen Info-Happen: Wir erleben die Geschichte eines Schiffsbruchs und einer Crew, die auf einer unbekannten Insel voller Monster strandet. Die Anime-Serie stammt von Powerhouse Animation. Die haben auch schon sehr erfolgreich die Videospielreihe „Castlevania“ zu einer Netflix-Serie verarbeitet. Dementsprechend kommt da wahrscheinlich etwas sehr cooles (und Großes) auf uns zu.