Crunchyroll: Neue Anime-Filme im April 2023, darunter zwei Kino-Filme

Der Anime-Streaming-Dienst Crunchyroll hat seit heute einige neue Filme ins Programm aufgenommen. Zwei andere Filme werden noch in den kommenden Tagen hinzugefügt. Unter den Neuaufnahmen befinden sich zwei Filme, die erst vor Kurzem in den deutschen Kinos liefen!

Crunchyroll: Alle kommenden Anime-Filme im Überblick

Ab heute sind die kommenden Anime-Filme auf Crunchyroll verfügbar:

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Der Film – Feuerrote Bande

To Every You I’ve Loved Before

To Me, The One Who Loved You

Der erstgenannte Film ist sowohl in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation zu sehen. Wir konnten zusammen mit Synchronsprecher Marios Gavrillis darüber reden, welche Besonderheiten es bei dem neuen Anime-Hit gibt. Er leiht Neuzugang Hiiro seine Stimme.

Die anderen beiden Titel sind nur mit der japanischen Synchronisation verfügbar und können mit deutschen Untertiteln gesehen werden.

In der nächsten Woche werden zwei weitere Filme hinzugefügt. Einer davon ist der Kinofilm zu „The Quintessential Quintuplets“, der bis vor Kurzem in Deutschland zu sehen war. Der Film wird sowohl in der Originalfassung als auch mit deutschen Stimmen angeboten. In unserer Filmkritik könnt ihr leicht nachlesen, ob der Film etwas für euch sein könnte.

Folgende Animes kommen am 28. April 2023:

The Quintessential Quintuplets Movie

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island

Der „Mobile Suit-Film“ ist hingegen nur in der japanischen Originalversion verfügbar. Hier steht ein interstellarer Krieg im Mittelpunkt des Geschehens.

Übrigens: Es gibt noch zahlreiche Anime-Serien, die in diesem Frühling in das Programm von Crunchyroll aufgenommen werden. In einer Übersicht zeigen wir euch, welche Serien besonders lohnenswert sind und deshalb auf keinen Fall verpasst werden sollten.