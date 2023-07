One Piece: Crunchyroll bekommt Film Red und Stampede, aber nicht für alle

Wer die neusten Folgen des Animes One Piece sehen will, in denen Ruffy beispielsweise erstmals Gear 5 erhält, kann in Deutschland auf den Streamingdienst Crunchyroll zurückgreifen. Der VoD-Anbieter erweitert regelmäßig sein Angebot an Anime-Serien und Filmen.

Erst kürzlich hat Crunchyroll sogar neue Kinofilme zu Dragon Ball ins Programm aufgenommen. Fans von „One Piece“ können sich nun freuen, denn auch von diesem Anime gibt es ab sofort die beiden neusten Filme auf Crunchyroll – allerdings nicht weltweit.

One Piece auf Crunchyroll: So könnt ihr die Filme sehen

Auf Twitter kündigte der offizielle Account von „One Piece“ an, dass es ab sofort zwei ehemalige Kinofilme im Crunchyroll-Programm gibt. Dabei handelt es sich einerseits um One Piece Film: Red und andererseits um One Piece: Stampede.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Die Filme werden sowohl mit englischen Untertiteln bei japanischer Sprachausgabe als auch mit englischer Synchronisation angeboten. Fans können sich für ihre bevorzugte Ausgabe entscheiden.

Solltet ihr dem Link aus dem Tweet folgen und die Filme nicht bei euch auf Crunchyroll entdecken, liegt es daran, dass diese Meldung leider nicht für Deutschland gilt.

Es ist nicht bekannt, ob und wann Crunchyroll die Filme nach Deutschland bringen wird. In anderen Regionen wird sogar noch One Piece Film: Gold nachgereicht.

Wie kann ich die Filme trotzdem sehen? Falls ihr die Filme trotzdem schauen möchtet, gäbe es noch die Option, VPN (Virtual Private Network) zu nutzen. Mit diesem Tool umgeht ihr Ländersperren von Streamingdiensten und bekommt so Zugriff auf die englischsprachigen Kinofilme.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Allerdings wird VPN nicht von jedem Streaminganbieter gerne gesehen. Macht euch also im Vorfeld mit den AGBs von Crunchyroll vertraut und überprüft, ob ihr mit VPN die Nutzungsbedingungen verletzen würdet.

Alternativ müsst ihr etwas Geld in die Hand nehmen und euch die entsprechenden DVDs kaufen. Kein Streamingdienst bietet die Filme bislang in Deutschland an.