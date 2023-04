Die Winter-Season liegt mittlerweile hinter uns und die Frühlings-Season 2023 ist gestartet! Aus diesem Grund möchten wir euch mal wieder 5 Anime-Serien empfehlen, die ihr bei Crunchyroll in den kommenden Wochen unbedingt im Auge behalten solltet!

Anime-Tipp Nr. 1: Birdie Wing -Golf Girls‘ Story- Staffel 2

Im April gehen verschiedene hochkarätige Anime-Hits in eine neue Season und dazu gehört auch das gemeinsame Abenteuer von Eve und Aoi. Ihre große Reise über einige ziemlich abgedrehte Golfplätze konnte sich schnell in die Herzen zahlreicher Fans spielen. Nun steht ihnen ihre bisher wohl eindrucksvollste Herausforderung bevor, bei der sie alles geben müssen, um ihren Traum zu verwirklichen.

Start: 7. April 2023

Der Sport-Anime entsteht unter der Regie von Takayuki Inagaki („Desert Punk“) im Studio Bandai Namco Pictures („Tiger & Bunny 2“). Dank ihrer zwei sympathischen Hauptcharaktere, ihren einzigartigen Spezialschlägen und spannenden Duellen, dürfte euch bei „Birdie Wing -Golf Girls‘ Story- Staffel 2“ definitiv so schnell nicht langweilig werden. Ihr solltet unbedingt einmal reinschauen.

Anime-Tipp Nr. 2: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Die vermutlich von vielen Anime-Fans am sehnlichsten herbeigesehnte Fortsetzung im Frühling 2023 dürfte sicherlich die 3. Staffel von Demon Slayer sein. Nach ihrem erbitterten Kampf im Entertainment District müssen sich Tanjiro & Co. schnell wieder erholen und stärker werden. Ihre Gegner schlafen nicht und einige der mächtigsten Teufel bringen sich in Position, um unsere Helden auszuschalten.

Start: 9. April 2023

Nachdem wir bereits die 1. Episode der 3. Season des Anime-Hits vorab sehen durften, können wir euch versichern: Studio ufotable („Fate/Zero“) und Regisseur Haruo Sotozaki („Tales of Symphonia the Animation“) brennen einmal mehr ein absolut beeindruckendes Animationsfeuerwerk ab und noch nie waren die Einsätze für unsere jungen Helden und ihre Verbündeten so hoch wie diesmal. Spannung ist garantiert!

Anime-Tipp Nr. 3: Hell’s Paradise

Gabimaru ist ein berüchtigter Attentäter, den seine Taten letztendlich ins Gefängnis führen sollten. Dort droht ihm nun die Todesstrafe, doch es gibt einen letzten Hoffnungsschimmer: Sollte er das Lebenselixier von einer mysteriösen Insel beschaffen können, würde sein Leben verschont werden. Allerdings ist er nicht der einzige Verbrecher, der sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Trunk begibt.

Start: 1. April 2023

„Hell’s Paradise“ ist vermutlich der meisterwartete Neustart der Frühlings-Season 2023 und wenn ihr nur eine neue Anime-Serie starten möchtet, solltet ihr dieses düstere Fantasy-Abenteuer wählen. Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) zaubert erneut große Animationskunst auf den Bildschirm und in Kombination mit den interessanten Charakteren und dem spannenden Setting stehen alle Zeichen auf Hit!

Anime-Tipp Nr. 4: My Home Hero

Eigentlich ist Tetsuo Tosu ein unscheinbarer Mann. Er ist ein gewöhnlicher Angestellter, der seine Freizeit gerne nutzt, um eigene Kriminalgeschichten zu schreiben. Eines Tages bemerkt er jedoch blaue Flecken und Wunden im Gesicht seiner Tochter. Da er sich Sorgen macht, geht er der Sache nach und findet heraus, dass die Yakuza darin verwickelt ist. Wie weit wird Tetsuo gehen, um seine Tochter zu beschützen?

Start: 2. April 2023

Falls euch der Sinn eher nach einem packenden Drama stehen sollte, dürfte „My Home Hero“ definitiv einen Blick wert sein. Die Anime-Serie entsteht im Studio Tezuka Productions („Adachi and Shimamura“) unter der Regie von Takashi Kamei („Transformers: War for Cybertron Trilogy“) und verspricht eine gleichermaßen greifbare wie mitreißende Erfahrung zu werden.

Anime-Tipp Nr. 5: Skip and Loafer

Mitsumi ist eine mehr als nur ambitionierte Oberschülerin, die jedoch ein paar Probleme im zwischenmenschlichen Bereich hat. Eigentlich hat sie ihr gesamtes Leben bereits komplett durchgeplant, allerdings hat sie als jemand aus einer Kleinstadt Probleme damit, sich an die Gepflogenheiten der Metropole zu gewöhnen und ja, ihr erster Schultag soll wirklich nicht wie erhofft verlaufen.

Start: 4. April 2023

Auch Slice-of-Life-Fans kommen im Frühling 2023 bei Crunchyroll auf ihre Kosten. „Skip and Loafer“, das bei P.A. Works („Another“) unter der Regie von Kotomi Deai („Natsume’s Book of Friends“) produziert wird, hat zwar einige wirklich überdrehte Momente, die dabei allerdings immer nahbar sind. Aufgrund der charmanten Charaktere, werden sich sicherlich viele von euch in den Figuren wiederfinden können.

Weitere Anime-Highlights der Frühlings-Season 2023 bei Crunchyroll:

Dr. Stone New World

Mashle: Magic and Muscles

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Staffel 2

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde

Das waren unsere 5 Anime-Tipps für die Frühlings-Season 2023 bei Crunchyroll. Auf welchen kommenden Anime freut ihr euch schon ganz besonders? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!