Crunchyroll: Anime Awards 2023 – Diese Stars sind die Presenter beim Event

Bald ist es so weit, die Anime Awards gehen dieses Jahr in die siebte Runde. Crunchyroll hat jetzt einige bekannte Stars preisgegeben, die beim Event am 4. März 2023 live in Tokio vor Ort sein werden.

Wer ist mit dabei? Und welche Verbindung haben die berühmten Gesichter zu Anime? All das erfahrt ihr hier!

Japan – die Anime Hochburg

Egal ob berühmte Anime Hits wie Attack on Titan, unvergessliche Manga-Klassiker wie Dragonball oder legendäre Videospiele wie Pokémon – Japan ist die Geburtsstätte von einem ganzen Batzen an beliebter Popkultur.

Kein Wunder also, dass auch die Anime Awards in der Hauptstadt Tokio zelebriert werden. Ähnlich groß wie die Bedeutung von Anime für Japan ist auch die Liste an Gästen.

Mit dabei sind unter anderem der berühmte Regisseur Robert Rodriguez, Schauspieler Finn Wolfhard aus Stranger Things und die große Streamerin Valkyrae. Eine komplette Liste findet ihr hier:

Aidan Hutchinson (Football Spieler NFL)

Finn Wolfhard (Schauspieler // Stranger Things, Pinocchio, Ghostbusters:Legacy, Es)

Hunter Schafer (Schauspielerin und Künstlerin // Jules Vaughn in Euphoria)

Jacob Bertrand (Schauspieler // Hawk in Cobra Kai)

Juju Smith-Schuster (Footballspieler NFL)

Robert Rodriguez (Regisseur // Desperado, From Dusk Till Dawn, Alita: Battle Angel)

Sykkuno (Streamer Youtube Gaming // mit ca. 9,8 Millionen Follower)

Valkyrae (Streamerin / ca. 13. Millionen Follower)

Zelina Vega (Wrestlerin bei WWE)

Bekannte Persönlichkeiten bei den Anime Awards © Crunchyroll Bekannte Persönlichkeiten bei den Anime Awards © Crunchyroll Bekannte Persönlichkeiten bei den Anime Awards © Crunchyroll

Was euch bei den Anime Awards 2023 erwartet?

Bei den Crunchyroll Anime-Awards werden die größten Persönlichkeiten rund um Anime-Serien und Filme gewürdigt. Die Nominierten präsentieren die Crème de la Crème aus über acht Streaming-Plattformen, 30 Anime-Studios und mehr als 50 Serien und Filmen.

Einige, wie etwa Robert Rodriguez, haben dabei eine ganz besondere Verbindung zu Anime:

„Ich liebe Anime – es ist eine Kunstform, die mich schon immer inspiriert hat. Für die Schöpfer bedeutet es ungebundene Kreativität und freie Meinungsäußerung, bei der sie wirklich ikonische, kreative Welten und Figuren erschaffen können. Anime ist ein Schmelztiegel für neue Ideen und frische Perspektiven in der Unterhaltung. Ich freue mich daher sehr, die Gewinner der Crunchyroll Anime Awards in Japan mitfeiern zu können.“ Robert Rodriguez

Die Preisverleihung findet am Samstag, dem 4. März 2023, um 10:30 Uhr MEZ im Grande Prince Hotel Takanawa in Tokyo statt und wird von Sally Amaki und Job Kabira moderiert.

Falls du nicht gerade in Japan bist, kannst du die Awards auf den Youtube- und Twitch-Kanälen von Crunyroll erleben.

Weitere internationale Talente und musikalische Performances will Crunchyroll in Kürze noch bekannt geben.