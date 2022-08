Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Japan denkt? Anime-Hits wie Demon Slayer? Große Manga-Klassiker wie Dragon Ball oder Videospiel-Hits wie Pokémon? All dies sind wunderbare Beispiele für Japans Stellung als Popkultur-Supermacht – doch wie kam es eigentlich dazu?

Dieser Frage sind wir gemeinsam mit Host Jason Yu beim Panel Why is Japan a Pop Culture Superpower auf der Crunchyroll Expo 2022 (CRX) in San Jose nachgegangen. Was er uns erzählt hat und wo er den Inselstaat im Vergleich zu anderen Popkultur-Supermächten sieht, erfahrt ihr in den nachfolgend Zeilen.

Japan versuchte, seinen zerstörten Ruf zu reparieren

Um diese Entwicklung und damit den Aufstieg der japanischen Popkultur verstehen zu können, müssen wir einen Blick zurück auf die Geschichte des asiatischen Landes werfen. Nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges waren die Nation genauso wie ihr internationaler Ruf zerstört.

In den darauffolgenden Jahren war das Land deshalb darum bemüht, sein weltweites Ansehen langsam wiederherzustellen und einen Neustart zu wagen.

Eine wichtige Rolle hierbei spielte bereits in den Jahren nach Kriegsende popkulturelle Beiträge wie Musik oder auch Filme, etwa die Werke Akira Kurosawas, die Jahre später unter anderem George Lucas zu einem kleinen Film namens Star Wars inspirieren sollten.

Das Vorhaben ging tatsächlich auf und der Inselstaat erlebte unter anderem einen wirtschaftlichen Aufschwung. In den 1980ern sahen selbst die USA den einstigen Rivalen als Bedrohung an – diesmal jedoch nicht auf dem Schlachtfeld, sondern vielmehr im ökonomischen Wettstreit.

1990er und 2000er: Die goldenen Jahre der japanischen Popkultur

Eine Entwicklung, die in den beiden darauffolgenden Jahrzehnten ihren Höhepunkt erreichen sollte. Heute weltberühmte Marken wie Hello Kitty, Pokémon oder auch die erste PlayStation eroberten die Welt im Sturm.

Damit war auch Japans Soft Power so stark wie nie zuvor. Diese besondere Form der Machtausübung beruht unter anderem auf der Attraktivität der eigenen Kultur (via bpb).

Da J-Pop-Sänger*innen, japanische Drama-TV-Serien oder auch Gaming-Systeme wie die PlayStation 2 und PlayStation 3 weltweit auf großes Interesse stießen, wirkte es so, als ob nichts diesen Trend hätte stoppen können. Zudem wurden Manga-Fans Zeugen des Aufstiegs der Big 3, also jener Reihen, welche die einstmals von „Dragon Ball“ hinterlassene Lücke füllen sollten: Bleach, Naruto und One Piece.

In den 2010ern geriet diese Entwicklung allerdings zusehends ins Stocken. Andere asiatische Märkte, beispielsweise Südkorea, überholten Japan. Anime, Manga und Games waren zwar noch immer extrem populär, doch in anderen popkulturellen Bereichen verlor der Inselstaat seine Stellung als Supermacht.

Die Regierung versuchte, diesem Trend mit der Cool Japan Strategy entgegenzuwirken, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Es war ein Vorhaben, das darauf abzielte, Japans Attraktivität im Ausland zu steigern. Da sich das Land allerdings gegenüber einigen Trends verschloss, etwa Musikvideos auf Internet-Plattformen mit englischen Titeln hochzuladen, blieb der Erfolg dieses Plans aus.

Wo steht Japan als Popkultur-Supermacht heute?

Nun sind wir in der Gegenwart angekommen und Jason Yu fragte die Zuhörer*innen seines Crunchyroll Expo 2022-Panels, auf welchem Platz sie Japan hinsichtlich seiner Soft Power heute sehen würden. Die Antworten variierten und von Platz 1 über Platz 5 bis hin zu Platz 10 war so ziemlich alles dabei.

Yu präsentierte uns seine Top 3, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten:

Platz 1: USA

USA Platz 2: Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich Platz 3: Japan & Südkorea

Doch wieso teilen sich Japan und Südkorea den 3. Platz? Nun, Japan ist mit Anime-Hits wie Attack on Titan, Manga-Überfliegern wie Chainsaw Man und natürlich Gaming-Franchises wie Final Fantasy noch immer eine Popkultur-Supermacht. Der Inselstaat verfügt entsprechend über eine enorme Soft Power.

In so ziemlich allen anderen Bereichen, in denen Japan gegenüber anderen asiatischen Ländern früher einmal die Nase vorn hatte, wurde es überholt oder kurz gesagt: Korea dominiert in allen anderen Bereichen. Mit K-Pop-Bands wie BTS oder auch Serien-Megahits wie Squid Game hat Südkorea locker gleichgezogen. Hinzukommen verschiedene enorm populäre eSports-Teams und -Veranstaltungen.

Da insbesondere der Anime-Sektor seit Jahren konstant wächst – und zwar weltweit – und auch die Games-Branche immer noch größer wird, könnte Japan im Ranking vielleicht irgendwann wieder Plätze gut machen. Doch das wäre ein Thema für ein Panel auf einer zukünftigen Crunchyroll Expo.

