Final Fantasy VII Tag als offizieller Feiertag in Japan eingetragen

Was meint ihr? Ob wir es in Deutschland wohl irgendwann mal zu einem nationalen Gamertag schaffen? Und falls ja, welches Spiel glaubt ihr, könnte das erreichen?

Die Japaner haben schon lange Zeit eine besondere Verbindung zu Videospielen. Nintendo, eines der Urgesteine unter den Videospielkonsolen, hat seine Wurzeln in Japan und auch in Themen von E-Sport und Cosplay waren die Japaner dem Westen oft einige Schritte voraus.

„Am 31. Januar 1997 wurde Final Fantasy VII in Japan veröffentlicht, ein bedeutender Tag nicht nur für die Final Fantasy-Saga, sondern auch für die Videospielindustrie und für uns alle. Ich erinnere mich daran, wie sich die Technologie sehr schnell weiterentwickelte und es uns ermöglichte, die Zukunft zu erforschen. Mit dem offiziellen Jahrestag werde ich mich immer an dieses Datum erinnern, das schon lange in meinem Herzen eingraviert ist.“

Kein Scheiß, Final Fantasy VII bekommt wirklich seinen eigenen Feiertag in Japan. In Japan wurde jetzt der 31. Januar als offizieller Feiertag eingetragen. An diesem Datum wurde damals 1997 das Spiel ursprünglich veröffentlicht.

